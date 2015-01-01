Freizeitaktivitäten in Frankfurt

Frankfurt entdeckt seine spielerische Seite: Abseits von Banken und Büros boomen immersive Freizeitangebote wie Lasertag und Pixel Games – aktiv, sozial und wetterunabhängig.

Jenseits des Bankenviertels: Wie Frankfurt zur Hochburg für immersive Freizeit-Erlebnisse wird

Frankfurt am Main – Die Mainmetropole definiert sich gerne über Superlative: die höchsten Gebäude, der größte Flughafen, die wichtigsten Banken. Doch wer den Blick von der Skyline abwendet, entdeckt eine Stadt, die hungrig nach Ausgleich ist. Der klassische Feierabend beim „Äbbelwoi“ bekommt Konkurrenz. Eine neue Generation von Freizeitangeboten erobert das Stadtgebiet, bei denen passiver Konsum keine Rolle spielt. Gefragt sind Schweiß, Taktik und das physische Eintauchen in Spielwelten. Besonders im Frankfurter Osten etabliert sich ein Cluster für Action-Hungrige, das zwei Trends dominiert: Das taktische Lasertag und die reaktionsschnellen Pixel Games.

Es ist ein offenes Geheimnis unter Stadtplanern und Trendforschern: Der urbane Raum muss mehr bieten als nur Arbeitsplätze und Wohnraum. Die sogenannte „Third Place“-Theorie besagt, dass Menschen Orte jenseits von Zuhause und Büro benötigen, um sozialen Austausch zu finden. In Frankfurt, einer Stadt mit hohem Leistungsdruck, muss dieser Ausgleich oft intensiv sein. Ein bloßer Kinobesuch reicht vielen nicht mehr, um den Kopf freizubekommen. Der Trend geht klar zur „Gamification“ der Freizeit – das Spiel wird zum sportlichen Event.

Die Renaissance des Lasertag: Hightech-Equipment statt Lichtspiele

Ein Phänomen, das sich hartnäckig hält und stetig weiterentwickelt, ist Lasertag. Oft totgesagt, erleben die Arenen derzeit Besucherrekorde. Der Grund liegt in der sozialen Komponente. Während Online-Gaming isoliert, zwingt Lasertag die Spieler zur direkten Interaktion. Man muss kommunizieren, sich absprechen und als Einheit fungieren.

Die modernen Anlagen haben mit den improvisierten Hallen der 90er Jahre kaum noch etwas gemein. Heute betritt man hochtechnisierte Labyrinthe. Ein gutes Beispiel für diese Professionalisierung liefert Lasertag Frankfurt in der Henschelstraße 26. Hier wird deutlich, dass Qualität und Technik entscheidend sind. Der Anbieter ist mit knapp 2500 m² Gesamtfläche der größte der Region und nutzt eine akkurate Raumplanung für maximalen Spielspaß. Mit zwei separaten Arenen, die es ermöglichen, dass Schulklassen oder Firmengruppen unter sich bleiben, wird eine logistische Flexibilität geboten, die im Rhein-Main-Gebiet notwendig ist.

Besonders beim Equipment geht man in der Henschelstraße 26 keine Kompromisse ein: Verwendet wird die Technik des weltweiten Marktführers – das genaueste und sensibelste System mit den meisten Spielmodi. Auch Sicherheit wird großgeschrieben: Die Westen sind die neuesten im Raum Frankfurt und verfügen über die höchsten Sicherheitsstandards, etwa bei den Lasern. Eigene Techniker vor Ort warten und reinigen die Ausrüstung regelmäßig, um ein perfektes Erlebnis zu garantieren.

Das Spielprinzip fordert dabei unterschiedliche Kompetenzen. Es geht nicht primär um Zielgenauigkeit. Wer die Laufwege der Halle nicht kennt und sich nicht mit seinem Team abstimmt, wird gnadenlos „getaggt“. Die Westen registrieren Treffer in Echtzeit, deaktivieren den eigenen Phaser für wenige Sekunden und zwingen den Spieler, kurz in Deckung zu gehen. Eine Spielrunde klingt für Außenstehende vielleicht kurz, doch die kardiovaskuläre Belastung ist enorm. Es ist ein Intervalltraining, getarnt als futuristisches Abenteuer.

Der neue Trend: Pixel Games erobern den Hallenboden

Während Lasertag den taktischen Kampf simuliert, bedient ein neuer Trend den reinen Bewegungsdrang und die Geschicklichkeit. „Pixel Games“ lautet das Stichwort, das derzeit durch die sozialen Medien geistert und nun auch physisch in Frankfurt angekommen ist. Das Konzept ist vielen aus Kindertagen bekannt: „Der Boden ist Lava“.

Technisch umgesetzt wird dies durch druckempfindliche LED-Böden. Der Raum selbst wird zum Gegner. Die Spieler müssen aufleuchtende grüne Felder betreten, um Punkte zu sammeln, und rote Felder tunlichst vermeiden. Das klingt simpel, entwickelt sich aber rasch zu einer chaotischen Choreografie. Da die Level immer schneller und komplexer werden, ist hier weniger militärische Taktik als vielmehr reine Reaktionsgeschwindigkeit und Sprungkraft gefragt.

Dass Anbieter wie Lasertag Frankfurt nun beide Welten – das strategische Lasertag und die hektischen Pixel Games – unter einem Dach vereinen, ist eine logische Konsequenz. Besucher wollen Vielfalt. Eine Gruppe, die einen Junggesellenabschied feiert, möchte oft nicht nach einer Stunde die Location wechseln müssen. Die Kombination aus beiden Aktivitäten ermöglicht es, den ganzen Abend an einem Ort zu verbringen, ohne dass Langeweile aufkommt.

Warum Indoor-Freizeit in Frankfurt boomt

Der Erfolg dieser Konzepte lässt sich auch auf die geografischen und meteorologischen Gegebenheiten der Stadt zurückführen. Frankfurt bietet zwar das Mainufer und den Taunus, doch wetterunabhängige Planungssicherheit ist für Gruppen entscheidend. Wenn ein Kindergeburtstag oder ein Teamevent im Kalender steht, darf Regen keine Rolle spielen.

Hallen im Ostend bieten diese Sicherheit. Hinzu kommen pragmatische Faktoren. Die Henschelstraße 26 liegt direkt am Ostbahnhof und ist somit auch für Reisende perfekt angebunden. Für Autofahrer ist die Situation im Ostend oft schwierig, doch hier gibt es einen massiven Wettbewerbsvorteil: Eigene, markierte Parkplätze direkt am Gebäude. Sollten diese belegt sein, stehen öffentliche Parkplätze am Ostbahnhof oder in der Ostparkstraße zur Verfügung – wichtig ist nur, nicht auf den Flächen der Nachbarfirmen zu parken.

Auch finanziell und zeitlich passt man sich den Kunden an: Wer eine große Feier plant, kann mittlerweile sogar bequem per PayPal Ratenzahlung über drei Monate begleichen. Und für alle, die es etwas exklusiver mögen, gibt es einen Insider-Tipp: Wer von Montag bis Donnerstag bucht, entgeht dem Trubel des Wochenendes („Full House“) und hat die Arena oft fast für sich allein.

Ein Spiegelbild der Gesellschaft

Interessant ist die Demografie der Spieler. Waren es früher primär Teenager, sind es heute oft Firmenkunden, die diese Orte buchen. HR-Abteilungen haben erkannt, dass ein gemeinsames Erlebnis in der Arena Hierarchien effektiver abbaut als jedes Seminar. Wenn der Praktikant die Chefin vor einem virtuellen Treffer bewahrt, entsteht eine Verbindung, die im Büroalltag nachwirkt. Zudem ist die Einstiegshürde niedrig. Während man für viele Sportarten Training benötigt, sind Lasertag und Pixel Games intuitiv und in wenigen Minuten erklärt.

Frankfurt spielt wieder

Die Mainmetropole zeigt, dass sie den Wandel der Freizeitkultur verstanden hat. Es geht weg vom passiven Konsum hin zur aktiven Gestaltung. Die Anbieter im Ostend haben darauf reagiert, indem sie ihre Hallen modernisieren und das Portfolio erweitern. Ob man nun mit dem Phaser durch den Nebel schleicht oder auf leuchtenden Kacheln um den Highscore hüpft: Der gemeinsame Nenner ist die Flucht aus dem digitalen Alltag in ein reales, physisches Erlebnis. Wer Frankfurt wirklich verstehen will, sollte vielleicht nicht nur auf den Opernplatz schauen, sondern auch mal eine Runde in der Arena in der Henschelstraße 26 drehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erlebnis Sport Frankfurt GmbH

Herr Linus Willers

Henschelstraße 26

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 06959603860

web ..: https://lasertag-frankfurt.de/

email : info@lasertag-frankfurt.de

Lasertag Frankfurt steht für Action, Sicherheit und jede Menge Spaß – mitten im Herzen von Frankfurt. In unserer modernen, wetterunabhängigen Indoor-Anlage bieten wir abwechslungsreiche Spielerlebnisse für jedes Alter.

LaserTag ist bei uns bereits ab 7 Jahren möglich und damit ideal für Kinder, Familien, Geburtstage, Schulklassen und Gruppen. Ergänzend sorgen unsere Pixel Games ohne Altersbeschränkung für Spaßgenerationen übergreifend. Dabei legen wir großen Wert auf hohe Sicherheitsstandards, damit alle Gäste ihr Spielerlebnis entspannt genießen können.

Pressekontakt:

Frewert-Media GmbH

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : info@frewert-media.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Translogica setzt internationalen Wachstumskurs fort: Neuer Standort in Polen eröffnet