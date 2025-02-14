FRENZEL bringt FRENZELGRONI und CLEAR FRENZEL MARGARITA im neuen italienischen Design heraus

Wuppertal, im Mai 2026.

Die beiden beliebtesten Premium Cocktails aus dem Hause FRENZEL zeigen sich ab sofort in einem neuen Gewand. Der FRENZELGRONI und die CLEAR FRENZEL MARGARITA tragen ein italienisch inspiriertes Etikett, das die mediterrane Cocktailkultur in den Mittelpunkt rückt. Bewusst unverändert bleiben Rezeptur, Qualität und Geschmack – genau so, wie die Fans der Marke FRENZEL sie kennen.

Hinter FRENZEL steht Gründer Johannes Frenzel, der das Unternehmen in Wuppertal aufgebaut hat. Bekannt wurde die Marke durch den preisgekrönten FRENZEL Grapefruit Likör, der bis heute das Herzstück des Sortiments bildet. Aus der Idee, hochwertige Barqualität ohne Kompromisse in die heimische Hausbar zu bringen, sind zwei Cocktails entstanden, die in der deutschen Cocktail-Szene einen festen Platz haben.

Der FRENZELGRONI ist die eigene Antwort auf den Klassiker Negroni: bittersüß, kraftvoll, mit 23 % Vol. und einem aromatischen Profil aus FRENZEL Grapefruit Likör, Gin und italienischem Wermut. Entwickelt wurde der Drink von Barkeeper Julius Scholtz aus Köln. Eine 500-ml-Flasche enthält genau die Menge für fünf perfekt ausbalancierte Negroni.

Die CLEAR FRENZEL MARGARITA ist der jüngere Cocktail im Sortiment – und bereits ein Favorit der Kundschaft. Mit 19 % Vol., 100 % Agave Tequila, frischer Limette und FRENZEL Grapefruit Likör richtet sie sich an alle, die einen klaren, ehrlichen Drink im Glas wollen. Die sogenannte Milk Wash Filtration, eine traditionelle Barkeeper-Methode aus dem 18. Jahrhundert, verleiht der Margarita ihre klare Optik und macht zusätzliche Konservierungsstoffe überflüssig – ein Verfahren, das in der Branche bislang kaum eingesetzt wird.

Beide Cocktails folgen derselben Idee: Direkt aus der Flasche ins Glas, Eis dazu, fertig. Kein Shaker, keine Kompromisse. Ob für den Aperitivo daheim, den Abend mit Freunden oder als Geschenk für anspruchsvolle Drinkliebhaber – FRENZELGRONI und CLEAR FRENZEL MARGARITA bieten eine elegante Lösung für Barqualität zu Hause.

Mit dem neuen Etikett zollt FRENZEL der Wiege der mediterranen Cocktailkultur Tribut. Klare Linien, reduzierte Gestaltung und eine bewusst italienische Anmutung lassen die Flaschen wie kleine Statements im Regal wirken – auffällig im Glas und in jeder Hausbar.

Beide Premium Cocktails sind ab sofort im neuen Design über den offiziellen Onlineshop unter frenzel.com erhältlich. Die Lieferung erfolgt deutschlandweit innerhalb von drei bis fünf Werktagen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Personen ab 18 Jahren.

Lass es Frenzeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 02022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Die Marke FRENZEL (mit Sitz in Wuppertal) steht für Premium Cocktails und Liköre für die heimische Hausbar. Sie wurde von Johannes Frenzel gegründet und ist vor allem für die Entwicklung zeitgemäßer Aperitivo- und Longdrink-Klassiker bekannt.

Die bekanntesten Produkte von FRENZEL sind:

+ FRENZEL Grapefruit Likör: fruchtiger Grapefruit-Likör und Herzstück des Sortiments.

+ FRENZELGRONI: eine moderne Interpretation des Negroni mit Grapefruit-Note.

+ CLEAR FRENZEL MARGARITA: klar filtrierte Margarita mit 100 % Agave Tequila und Milk-Wash-Verfahren.

Produziert und abgefüllt werden die Drinks von spezialisierten Partnerbetrieben in Deutschland nach den Rezepturen von FRENZEL. Das gesamte Portfolio und die Möglichkeit zum direkten Kauf finden Sie im FRENZEL Onlineshop unter frenzel.com. Weitere Informationen zur Marke und zu den Drinks gibt es ebenfalls unter www.frenzel.com.

Pressekontakt:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

fon ..: 02022541473

email : info@frenzel.com

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