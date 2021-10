Fuck Identity! – Eine spirituelle Reise für Rebell*innen

Isabell Mezger-Schumann richtet sich mit „Fuck Identity!“ an Menschen, die innere Mauern zum Einsturz bringen und sich frei entfalten wollen.

Es ist für die Leser dieses neuen Buchs an der Zeit, sich zu entfalten und zu erkennen, dass man sich auf keinen Fall mit weniger zufrieden geben sollte. Der Autorin ging es auch so, als sie vom Leben immer wieder und wieder die gleichen miesen Aufgaben in anderen Gewändern präsentiert bekam. Ständig lief derselbe Film: Sie hat viel geleistet, fühlte sich dennoch wertlos und ausgebrannt. Dabei hatte sie doch etwas ganz anderes beim Universum bestellt! Sie wollte frei sein, mit Leichtigkeit durchs Leben tanzen und ihre Energie in das stecken, was sie erfüllt. Doch irgendwie ist sie auf dem falschen Pfad gelandet. In ihrem Buch zeigt sie den Lesern, wie sie dann doch wieder die richtige Richtung gefunden hat und dabei lernte, auf was es im Leben wirklich ankommt.

Die Leser brechen mit „Fuck Identity!“ von Isabell Mezger-Schumann auf eine spannende, spirituelle Reise auf. Sie bringen damit ihre alten Glaubenssätze zum Einsturz und befreien ihr lichtvolles Wesen. Es geht in dem Buch darum, zu erkennen, wer man eigentlich selbst ist, und warum man dies wirklich wissen muss, wenn man im Leben glücklich und erfolgreich sein möchte. Die Autorin ist Gründerin des Fairliebt Verlags. Sie hat Medienwissenschaften und Psychologie studiert und vier Jahre in Agenturen und in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. In dieser Zeit hat sie Kundenprojekte konzipiert und umgesetzt. Doch ihr Kindheitstraum ist es, eigene Bücher zu schreiben. Nun schreibt sie ihre Bücher selbst und bringt mit „Fuck Identity!“ ihr Debüt auf den Markt.

„Fuck Identity!" von Isabell Mezger-Schumann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37660-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

