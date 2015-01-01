Führung in unsicheren Zeiten: Warum Haltung zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird

Unsicherheit prägt Organisationen dauerhaft. Führungskräfte müssen Orientierung geben und unter Druck handlungsfähig bleiben, Vertrauen stärken, Kultur nutzen – und bei der eigenen Haltung ansetzen.

Unsicherheit ist längst kein vorübergehender Zustand mehr, sondern prägt den Alltag von Organisationen dauerhaft. Für Führungskräfte heißt das: Sie müssen Orientierung geben, obwohl sich Rahmenbedingungen ständig verändern und klare Antworten oft fehlen. Gerade in diesem Spannungsfeld zeigt sich, was wirksame Führung heute ausmacht. Ann-Katrin Zeh, Senior Managerin bei der LOPREX GmbH mit Schwerpunkt auf Führungskräfteentwicklung und Coaching in Transformationsprozessen, erläutert, wie Führungskräfte auch unter Druck handlungsfähig bleiben, Vertrauen stärken und Kultur als stabilisierenden Faktor nutzen können – und warum die entscheidende Veränderung dabei immer bei der eigenen Haltung beginnt.

Volatile Märkte, steigende Komplexität und sinkende Planbarkeit prägen zunehmend den Arbeitsalltag vieler Organisationen. Für Führungskräfte bedeutet das: Entscheidungen müssen unter Unsicherheit getroffen werden, während gleichzeitig Orientierung und Stabilität im Team erwartet werden.

Viele Unternehmen reagieren auf diese Entwicklung mit zusätzlichen Prozessen, Abstimmungen oder Kontrollmechanismen. In der Praxis führt dies jedoch häufig zu mehr Komplexität, verzögerten Entscheidungen und wachsender Unsicherheit innerhalb der Belegschaft.

Die zentrale Frage lautet daher: Wie kann Führung in einem Umfeld wirksam bleiben, das sich kontinuierlich verändert?

Aus der Beratungspraxis von Loprex zeigt sich, dass klassische Führungsansätze zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Modelle, die auf Stabilität, Planbarkeit und klaren Hierarchien basieren, greifen in dynamischen Kontexten oft zu kurz.

Führung neu denken: Wirkung statt Methode

In unsicheren Zeiten verschiebt sich der Fokus von Führung grundlegend. Es geht weniger um die Anwendung einzelner Methoden, sondern stärker um die Frage, welche Wirkung Führung im Alltag entfaltet.

„Die Art, wie wir führen, entscheidet darüber, wie Menschen zusammenarbeiten.“

Dieses Verständnis prägt die Arbeit von Loprex: Führung wirkt nicht isoliert, sondern immer in das Team und die gesamte Organisation hinein.

Drei Faktoren sind dabei entscheidend:

* Klarheit: Führungskräfte müssen Orientierung geben, auch wenn nicht alle Informationen vorliegen.

* Haltung: Die eigene innere Stabilität wird zur Grundlage für souveränes Handeln.

* Wirksamkeit: Führung zeigt sich in konkreten Entscheidungen, Kommunikation und im Umgang mit Unsicherheit.

Kultur als Stabilitätsanker

Neben der individuellen Führung gewinnt die Unternehmenskultur zunehmend an Bedeutung. In unsicheren Zeiten entscheidet sie darüber, wie Teams mit Veränderungen umgehen, wie offen kommuniziert wird und wie schnell Entscheidungen getroffen werden können.

Organisationen mit einer starken Kultur zeichnen sich durch ein höheres Maß an Vertrauen, Klarheit und Anpassungsfähigkeit aus. Gleichzeitig zeigt sich, dass Kultur nicht durch Leitbilder entsteht, sondern durch das tägliche Verhalten von Führungskräften.

Entwicklung entlang realer Herausforderungen

Viele Führungskräfte sind auf die aktuellen Anforderungen nur unzureichend vorbereitet. Gleichzeitig zeigt die Praxis: Einzelne Trainings greifen zu kurz, wenn sie nicht in den Arbeitsalltag integriert werden.

Loprex setzt daher auf einen mehrstufigen Entwicklungsansatz, der Führung gezielt entlang realer Herausforderungen weiterentwickelt.

Der Einstieg erfolgt häufig über kompakte Formate, die eine Standortbestimmung ermöglichen und erste Impulse setzen. Darauf aufbauend werden Führungskräfte über einen definierten Zeitraum begleitet, um konkrete Situationen aus ihrem Alltag zu reflektieren, neue Ansätze zu erproben und ihre Wirkung im Team gezielt weiterzuentwickeln.

Im weiteren Verlauf rückt die nachhaltige Verankerung in den Fokus: Führung wird nicht nur individuell gestärkt, sondern auch in die Organisation und ihre Kultur eingebettet. So entstehen Strukturen und Denkweisen, die über einzelne Maßnahmen hinaus wirken.

Dieser Entwicklungsansatz verbindet kurzfristige Impulse mit langfristiger Wirkung und ermöglicht es Unternehmen, Führung nicht punktuell, sondern systematisch weiterzuentwickeln.

Fazit

Unsicherheit wird auch künftig ein fester Bestandteil der Arbeitswelt bleiben. Unternehmen stehen daher vor der Aufgabe, ihre Führung neu auszurichten.

Entscheidend ist nicht, Unsicherheit zu vermeiden, sondern wirksam mit ihr umzugehen.

Organisationen, die Führung gezielt entwickeln und Kultur bewusst gestalten, schaffen die Grundlage für Orientierung, Stabilität und langfristige Leistungsfähigkeit – auch unter sich verändernden Bedingungen. Genau hier setzt die Arbeit von LOPREX an.

Blogbeitrag von Ann-Katrin Zeh, Senior Managerin mit Fokus auf Führungskräfteentwicklung und Coaching in Transformationsprozessen bei der LOPREX GmbH

Führen in unsicheren Zeiten: Zwischen Druck, Verantwortung und Orientierung

Mehr zum Thema Führungskräfteentwicklung und Coaching

https://www.loprex.com/leistungen/personalmanagement/fuehrungskraefteentwicklung/

Flyer: Leadership Programm – Führungskräfteentwicklung neu denken

https://www.loprex.com/pdf-anfrage-leadership-programm-fuehrungskraefteentwicklung-neu-denken

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