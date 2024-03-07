CirQmind zeigt auf der interpack neue Wege für Nachhaltigkeit und Innovation

Die ITQ GmbH und die Gerda Stetter Stiftung zeigen mit KI-Demonstratoren, Recycling-Maschinen und Technik-Workshops, wie Circular Economy zum Erlebnis für die nächste Generation wird.

Garching, den 29. April 2026 – Nachhaltige Kreislaufwirtschaft braucht technologische Kompetenz und qualifizierten Nachwuchs. Wie sich beides systematisch verbinden lässt, zeigen die ITQ GmbH und die Gerda Stetter Stiftung „Technik macht Spaß!“ vom 07. bis 13. Mai 2026 auf der interpack in Düsseldorf in der VDMA Technologie Lounge in Halle 4A, Stand C54. Im Mittelpunkt steht das Projekt CirQmind – Circular Economy through Circular Society, das junge Menschen für Nachhaltigkeit durch eine gelebte Kreislaufwirtschaft und Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz begeistert.

Kreislaufwirtschaft zum Anfassen: CirQmind live erleben

CirQmind geht weit über klassisches Recycling hinaus. Die Initiative verbindet 4 Kernsäulen _Recycle, Rebuild, Reuse und Reskill_ zu einem ganzheitlichen Bildungsansatz. Am Messestand wird dies greifbar: Besucher können den gesamten Kreislauf von der Müllsortierung über das Schreddern bis hin zur Herstellung neuer Produkte per Spritzguss live miterleben. Aus gesammelten Plastikdeckeln entstehen vor den Augen der Messebesucher individuelle Goodies wie Karabiner und Taschenlampen.

Die Messebesucher können zudem den neuen AI Candy Machine Demonstrator testen. Dabei wird Künstliche Intelligenz nicht erklärt, sondern live erlebt. Per Chatbot wählt man einen Wunsch-Snack. Eine trainierte Bilderkennungs-KI identifiziert und klassifiziert die Objekte in Echtzeit, bevor ein Roboterarm sie präzise greift und serviert. Der gesamte Demonstrator wird von einem interdisziplinären Studierendenteam entwickelt und ist ein Beispiel dafür, wie sich KI-Kompetenz bereits in der Ausbildung praxisnah verankern lässt. Die zugrundeliegenden Prinzipien reichen von eigens trainierten Datensätzen über neuronale Netze bis hin zur automatisierten Sortierung. Diese Technologien lassen sich auf industrielle Anwendungen übertragen, wie auf intelligente Qualitätskontrolle und nachhaltige Recyclingprozesse in der Verpackungsindustrie.

Vielfältiges MINT-Programm auf dem Messestand

Neben dem CirQmind-Exponat bietet die ITQ GmbH ein umfangreiches Workshop- und Aktionsprogramm, das über die gesamte Messewoche für Begeisterung sorgt: Besuchende erhalten praxisnahe Einblicke in Automatisierung, Elektronik und nachhaltige Produktion. Die Teilnehmenden bauen und programmieren in LEGOMindstormsWorkshops autonome Roboter und lernen dabei Grundlagen von Sensorik und Programmierung kennen. Im EU-geförderten Projekt EduDemoS entstehen nachhaltige Demonstratoren zu Solar- und Windenergie aus recycelten Materialien mit IoT-Anbindung. In Minecraft Education Workshops entwickeln Kinder und Jugendliche digitale Zukunftsstädte und wenden Programmierkonzepte wie Variablen, Bedingungen und Schleifen an. Arduino- und Mikrocontroller-Workshops vermitteln einen praxisnahen Einstieg in Elektronik und Embedded Systems.

Die Messewoche wird durch thematische Schwerpunkttage strukturiert. Geplant sind unter anderem ein Thementag Künstliche Intelligenz, eine große Tauschaktion in Kooperation mit der Initiative RecycleBar der Startupscheune am Samstag sowie ein Young Talents Day, der Schulen und Berufsschulen aus der Region einlädt, Zukunftstechnologien hautnah zu erleben.

Hintergrund: Von PlastiX zu CirQmind

Das Projekt CirQmind baut auf den Erfolgen des Studierendenprojekts PlastiX auf und erweitert den Ansatz um eine gesellschaftliche Dimension: Eine funktionierende Circular Economy braucht eine engagierte Circular Society. Durch Workshops, MAKEATHONS und Bildungsprojekte werden Schülerinnen und Schüler, Studierende und Nachwuchsingenieure dazu angeregt, eigene Lösungen für intelligente Müllsammlung, Materialaufbereitung und Wiederverwendung zu entwickeln. Das EU-geförderte Projekt EduDemoS integriert den Kreislaufgedanken direkt in den Schulunterricht: Aus recycelten Kunststofffilamenten werden per 3D-Druck Lernobjekte und Demonstratoren hergestellt.

Die Roadmap von CirQmind umfasst internationale Präsentationen auf den Leitmessen der Branche. Nach der drinktec 2025 folgt nun die interpack 2026 und im nächsten Jahr die automatica 2027.

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Über ITQ GmbH

Die ITQ GmbH ist ein unabhängiges Engineering- und Beratungsunternehmen für Software- und Systems Engineering sowie KI-gestützte Entwicklungsprozesse. Seit 1998 ist das Unternehmen vor allem für Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Automatisierungstechnik tätig.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung sicherer und vernetzter Systeme. Die ITQ GmbH begleitet Unternehmen dabei über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg – auch im Kontext regulatorischer Anforderungen wie CRA und NIS2.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der engen Verzahnung von Mechanik, Elektronik, Softwareentwicklung und IT-Security, um robuste und zukunftsfähige Systeme ganzheitlich zu realisieren. ITQ arbeitet hierzu mit nationalen und internationalen Verbänden sowie Fachgremien zusammen und ist seit vielen Jahren in Forschungsprojekten aktiv, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Digital Engineering.

In Zusammenarbeit mit Hochschulen engagiert sich ITQ zudem in der Ausbildung des technischen Nachwuchses. Mit der im Mai 2011 gegründeten Stiftung „Technik macht Spaß!“ wird dieses Engagement nachhaltig weiter ausgebaut.

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