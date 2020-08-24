  • HEALWELL AI kündigt Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 für den 8. Mai 2026 an

    – HEALWELL AI wird am Freitag, den 8. Mai 2026, um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten

    TORONTO, ON, 29. April 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2026 für den Zeitraum bis zum 31. März 2026 nach Börsenschluss am Donnerstag, den 7. Mai 2026, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am folgenden Tag, Freitag, den 8. Mai 2026, vor Börsenöffnung um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von James Lee, Chief Executive Officer, Dr. Alexander Dobranowski, President, und Anthony Lam, Chief Financial Officer, geleitet.

    Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse von HEALWELL AI für das erste Quartal 2026

    Datum: Freitag, 8. Mai 2026
    Uhrzeit: 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT
    Webcast-Link: www.gowebcasting.com/14709
    Gebührenfreie Rufnummer in Nordamerika: 1-800-715-9871
    Lokale Einwahlnummer in Toronto und für internationale Anrufe: 1-647-932-3411

    Wenn Sie sich telefonisch in die Konferenz einwählen, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz die entsprechende Nummer und bitten Sie darum, zum HEALWELL AI Inc. Conference Call verbunden zu werden.

    James Lee
    Chief Executive Officer
    HEALWELL AI Inc.

    Über HEALWELL AI

    HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

    Für weitere Informationen:

    Pardeep S. Sangha
    Investor Relations, HEALWELL AI Inc.
    Telefon: 604-572-6392
    ir@healwell.ai

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HEALWELL AI Inc.
    Dr. Alexander Dobranowski
    4881 Yonge St. Suite #300
    M2N 5X3 Toronto, Ontario
    Kanada

    email : ir@healwell.ai

    Pressekontakt:

    HEALWELL AI Inc.
    Dr. Alexander Dobranowski
    4881 Yonge St. Suite #300
    M2N 5X3 Toronto, Ontario

    email : ir@healwell.ai


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Datavault AI kündigt für Donnerstag, den 19. März 2026, eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 an
      PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. März 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und die...

    2. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 17. April 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Donnerstag, den 7. Mai 2026, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das erste Quartal...

    3. Loar Holdings Inc. kündigt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Quartals 2024 an
      WHITE PLAINS, NY / ACCESSWIRE / 7. Mai 2024 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR), gibt bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, den 14. Mai 2024, vor Börseneröffnung die Ergebnisse des...

    4. HEALWELL AI gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 19. März 2026 bekannt
      – HEALWELL AI wird am Freitag, den 20. März 2026, um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten TORONTO, ON, 9. März 2026 /...

    5. LEAF kündigt den Termin für die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020 und eine Telefonkonferenz an
      Vancouver, BC, Kanada, 24. August 2020 – LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von Counter-Culture-Handyspielen, gab heute bekannt, dass er seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal,...

    6. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2024 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 25. März 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) gibt bekannt, dass das Unternehmen am Montag, den 31. März 2025, vor Börseneröffnung die Ergebnisse...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.