Der perfekte Einstieg in die Welt der Vielseitigkeit

Ein Öl, das universell einsetzbar, seit über 120 Jahren bewährt und dabei unbedenklich für Mensch, Tier und Natur ist? Kann es nicht geben, oder?

Doch. Ballistol Universalöl ist seit jeher ein unverzichtbarer Begleiter für Jäger und Schützen. In der heutigen Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein immer stärker in den Fokus rücken, zeigt sich die besondere Stärke dieses Produkts: Es verbindet höchste Wirksamkeit mit biologischer Abbaubarkeit und Hautverträglichkeit. Gerade bei der Pflege von Waffen und Ausrüstung ist es entscheidend, auf ein Produkt zu vertrauen, das sowohl leistungsfähig als auch schonend ist und sogar Erste-Hilfe bei Verletzungen auf der Pirsch leisten kann. Ballistol Universalöl erfüllt diese Anforderungen mit einer einzigartigen Rezeptur, die seit 1904 bis heute Maßstäbe setzt.

Im Jagd- und Schießsport ist Vielseitigkeit ein entscheidender Faktor. Ein Produkt, das mehrere Aufgaben zuverlässig übernimmt, spart Zeit und schafft Vertrauen. Das Ballistol Universalöl ist genau so ein Produkt. Es schützt Metall vor Rost, pflegt Leder geschmeidig und schützt Holz gründlich. Gleichzeitig ist es hautverträglich und biologisch abbaubar und somit gerade in Wald, Feld und Flur von großer Bedeutung. Jägerinnen und Jäger wissen, wie wichtig es ist, die Umwelt zu respektieren und gleichzeitig auf Qualität zu setzen. Dieses Öl bietet beides in einem – eine Kombination, die nur selten zu finden ist.

Warum Ballistol Universalöl?

Weil es extrem kriechfähig und gleitaktiv ist, nicht verharzt und dabei biologisch vollständig abbaubar bleibt. Es ist lebensmittelecht, hautverträglich und wird seit 1904 nach unveränderter Rezeptur in Deutschland hergestellt. In der Waffenpflege ist es vielseitig einsetzbar, bspw. für Lauf, Schloss, Schaft, Lederriemen etc. Darüber hinaus desinfiziert und schützt es kleine Wunden bei Jäger und Jagdhund.

Mit dem Ballistol Universalöl erhalten Jäger ein Produkt, das alle Anforderungen des Jagdalltags erfüllt und dabei Verantwortung für die Umwelt übernimmt. Es ist mehr als nur ein Pflegeöl – es ist ein Zeichen für Qualität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Wer auf Ballistol Universalöl setzt, vertraut auf ein Stück Tradition, das sich immer wieder neu bewährt und den Herausforderungen von heute gewachsen ist. Dieses Öl begleitet zuverlässig durch jede Situation und sorgt dafür, dass Ausrüstung bestens gepflegt bleibt – ohne Kompromisse.

Wer Ballistol Universalöl noch nicht kennt, sollte jetzt genau hinsehen, denn der Hersteller hat aktuell mit der praktischen 75ml-Sprühdose eine Sonderedition zu einem sehr interessanten Kennenlernpreis auf den Markt gebracht. Schauen Sie am besten gleich bei Ihrem Büchsenmacher oder Fachhändler Ihres Vertrauens vorbei, denn die Stückzahl ist limitiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BALLISTOL GmbH

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Deutschland

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web ..: https://ballistol.de/

email : info@ballistol.de

BALLISTOL fertigt seit über 120 Jahren das bewährte Universalöl und ist ein erfolgreich geführtes Familienunternehmen mit Pioniergeist und hoher Innovationskraft, das in 70 Länder weltweit exportiert. Das über Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaute Portfolio besteht aus größtenteils selbstentwickelten Produkten. Neben den drei großen Klassikern Universalöl, Ballistol Animal und Neo-Ballistol Hausmittel wuchs das Sortiment mittlerweile um eine eigene Technik-, Reiniger-, Waffenpflege-, Abwehrspray-, Fahrradpflege- und Stichfrei-Serie auf über 90 Produkte an.

Weitere Informationen zu BALLISTOL unter www.ballistol.de

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.

Pressekontakt:

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Ballistolweg 1

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