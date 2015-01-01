Präzision beginnt mit klarer Sicht – Saubere Optik für jeden Einsatz

Schmutz auf dem Zielfernrohr kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Wie gut ist Ihre Sicht wirklich?

Wer auf die Jagd geht oder als Militär- oder Polizeikraft tätig ist, weiß: jedes Detail kann entscheidend sein. Staub, Fett oder Fingerabdrücke auf der Optik stören nicht nur die Sicht, sie verringern auch die Präzision. Gerade bei wechselnden Wetterbedingungen oder häufiger Nutzung ist eine gründliche und rückstandsfreie Reinigung unerlässlich. Das Optik-Reiniger-Set von BALLISTOL wurde in Zusammenarbeit mit Leica Sport Optics entwickelt und bietet eine professionelle Lösung für alle optischen Oberflächen – ob aus Glas oder Kunststoff. Die Kombination aus weichem Reinigungstuch, dem professionellen Optik-Reiniger sowie einem arretierbaren Pinsel aus Ziegenhaar mit drei Einstellungs- und Härtegraden entfernt selbst hartnäckigen Schmutz schonend und effektiv. Damit nichts verlorengeht oder beschädigt wird, ist alles übersichtlich in einer robusten Tasche untergebracht. Die praktische Tasche lässt sich einfach am Gürtel oder an PALS- bzw. MOLLE-Systemen befestigen. So haben Sie Ihre Ausrüstung immer griffbereit und können Ihre Sicht schnell wieder klarstellen.

Das Reinigungsset bietet klare Vorteile:

* Es entfernt zuverlässig Staub, Fett, Öl und Fingerabdrücke für eine klare Sicht

* Drei Härtegrade des Pinsels ermöglichen schonende Reinigung, sogar empfindlicher Kunststoffgläser

* Entwicklung in Zusammenarbeit mit Leica Sport Optics garantiert hohe Qualität

* Robuste Tasche mit Befestigungsmöglichkeiten an Gürteln sorgt für einfachen Transport

* Kompaktes Set mit Reiniger, Pinsel und Tuch

Klare Sicht ist kein Zufall, sondern das Ergebnis sorgfältiger Pflege. Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Optik jederzeit einsatzbereit bleibt? Mit dem Set von BALLISTOL erhalten Sie alles Wesentliche in einer Tasche und sichern sich klare Sicht für jeden Einsatz.

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BALLISTOL fertigt seit über 120 Jahren das bewährte Universalöl und ist ein erfolgreich geführtes Familienunternehmen mit Pioniergeist und hoher Innovationskraft, das in 70 Länder weltweit exportiert. Das über Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaute Portfolio besteht aus größtenteils selbstentwickelten Produkten. Neben den drei großen Klassikern Universalöl, Ballistol Animal und Neo-Ballistol Hausmittel wuchs das Sortiment mittlerweile um eine eigene Technik-, Reiniger-, Waffenpflege-, Abwehrspray-, Fahrradpflege- und Stichfrei-Serie auf über 90 Produkte an.

Weitere Informationen zu BALLISTOL unter www.ballistol.de

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.

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