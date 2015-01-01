Das Schweigen der Kette – Warum gepflegte Bikes messbar länger halten

Verschleiß am Fahrrad entsteht schleichend und bleibt oft unbemerkt. Regelmäßige Reinigung und Schmierung verlängern die Lebensdauer des Antriebs und verbessern Effizienz und Lauf deutlich.

Es ist ein Samstagmorgen, kurz nach sieben. Der Boden ist noch feucht vom Regen der Nacht zuvor, die Luft riecht nach Erde und nassem Gras. Markus, 38, Gravelbiker seit sechs Jahren, rollt aus dem Schuppen. Er hat 80 Kilometer vor sich, ein Profil mit rund 1.000 Höhenmetern und eine Kette, die er seit Wochen nicht angefasst hat. Nach 40 Kilometern hört er es, dieses leise, trockene Knirschen. Er tritt weiter. Was sonst. Doch wer das Geräusch kennt, weiß: Es ist eigentlich schon zu spät.

Was Markus an diesem Morgen erlebt, kennen die meisten Biker. Und die meisten verdrängen es genauso konsequent.

Verschleiß ist kein Ereignis. Er ist ein Prozess.

Verschleiß entsteht nicht beim großen Sturz. Er kriecht still rein, Tour für Tour, Körnchen für Körnchen. Die Zahlen sind ernüchternd: Studien und Werkstattdaten zeigen, dass schlecht gereinigte Antriebe bis zu 30 % schneller verschleißen. Gleichzeitig steigen Reibungsverluste je nach Zustand um mehrere Watt. Für Rennradfahrer sind das Sekunden, für Mountainbiker Kontrolle, für Gravelbiker Reichweite. Sportlich ausgedrückt entspricht das dem Unterschied zwischen halten oder abreißen lassen.

Der Antrieb ist das Herzstück eines Fahrrads und gleichzeitig ein häufig vernachlässigtes Bauteil. Dabei ist Pflege keine Frage des Aufwands. Sie ist eine Frage des richtigen Ablaufs und der Automation.

Schritt 1: Reinigen, bevor es wehtut

Die Pflegeexperten von BALLISTOL empfehlen einen Ablauf, der sich in der Praxis bewährt hat. Er beginnt nicht mit Öl, sondern mit Wasser und dem richtigen Reiniger. Der Ballistol Fahrrad-Reiniger löst Schmutz, Fett, Öl und Schlamm ohne aggressive Chemie. Schonend zum Material, konsequent gegen Ablagerungen. Aufsprühen, einwirken lassen, abspülen. Gerade im Gelände sammeln sich Sand, Schlamm und Ölreste, die sich zu einer abrasiven Paste verbinden, ein echter Feind für jedes Bauteil. Der Kettenreiniger von BALLISTOL geht deshalb einen Schritt weiter: Er dringt tief in die Kettenglieder ein, entfernt selbst hartnäckige Ablagerungen und sorgt so für eine Sauberkeit, die handelsübliche Reinigungsmethoden oft nicht erreichen. Wer beide Produkte kombiniert, spart mittelfristig bares Geld, denn weniger Verschleiß bedeutet selteneren Kettenersatz. Das ist keine Marketingfloskel, sondern Physik und Wirtschaftlichkeit in einem.

Schritt 2: Schmieren, was zählt

Doch die Reinigung ist nur die halbe Miete. Schmieren und ölen ist das, was zählt. Hier setzt das BALLISTOL Keramik-Kettenöl an. Anders als herkömmliche Multifunktionsöle enthält es winzige Keramikpartikel, die auch unter hoher Last und bei Nässe haften bleiben und Schmierung gewährleisten. Keine Schmierfilm-Schichten, die sich nach 20 Kilometern Regen verabschieden. Das Ergebnis: messbar ruhigerer, effizienter Lauf und weniger Materialabrieb. Auftragen, einziehen lassen, Überschuss abwischen. Fertig.

Schritt 3: Komplett denken

Bowdenzüge. Schaltwerk-Gelenke. Sattelklemme. Tretlagerübergang. All das sind Punkte, die selten auffallen – bis sie es tun. Ballistol Universalöl übernimmt hier die Rolle, die es seit über 120 Jahren spielt: vielseitiger Schutz für bewegliche Teile, Metalloberflächen und Verbindungspunkte. Kein separates Produkt für jede Komponente, sondern ein Mittel für alles, was zwischen den großen Serviceterminen liegt. Biologisch abbaubar und unbedenklich bei Hautkontakt.

Was Profis sagen

„Ich höre meinem Rad zu. Wenn es anfängt zu reden, habe ich irgendwo zu lange gewartet“, sagt Nina, Mountainbikerin aus dem Voralpenland, die seit Jahren auf feste Pflegeintervalle schwört. Nicht aus Überzeugung, sondern weil sie einmal eine tolle Tour wegen einer gerissenen Kette verpasst hat. „Seitdem ist Pflege kein Extra mehr. Es gehört einfach dazu.“

Markus hat sein Bike an jenem Samstag nach Hause gebracht. Das Knarzen der Kette wurde immer lauter. Die Kette musste getauscht werden, früher als geplant, teurer als nötig. Die Lektion ist einfach: Ein gepflegtes Bike fährt nicht nur besser. Es fährt länger, günstiger und mit dem Vertrauen, das man auf Touren, in den Bergen oder im Verkehr benötigt, denn Pflege ist keine Leidenschaft, sie ist die Voraussetzung dafür, dass Leidenschaft überhaupt möglich ist.

Die genannten Pflegeschritte lassen sich als kurze Routine nach jeder langen oder nassen Tour etablieren. Zehn, fünfzehn Minuten, die den Unterschied zwischen Fahrfreude oder möglichem Ärger machen.

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BALLISTOL fertigt seit über 120 Jahren das bewährte Universalöl und ist ein erfolgreich geführtes Familienunternehmen mit Pioniergeist und hoher Innovationskraft, das in 70 Länder weltweit exportiert. Das über Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaute Portfolio besteht aus größtenteils selbstentwickelten Produkten. Neben den drei großen Klassikern Universalöl, Ballistol Animal und Neo-Ballistol Hausmittel wuchs das Sortiment mittlerweile um eine eigene Technik-, Reiniger-, Waffenpflege-, Abwehrspray-, Fahrradpflege- und Stichfrei-Serie auf über 90 Produkte an.

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