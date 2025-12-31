  • Führungswechsel auf der Katharinenhöhe

    Michael Schreiner wird neuer Geschäftsführer der Reha-Klinik

    BildSchönwald/Schwarzwald. Die Katharinenhöhe, renommierte Reha-Klinik für herz- und krebskranke Kinder mit ihren Familien und für junge Menschen und eine der ersten AWO-Einrichtungen in Deutschland, erhält eine neue Führung. Stephan Maier wird nach fast 40 Jahren als Geschäftsführer und psychosozialer Leiter der Katharinenhöhe im Herbst 2026 seinen Ruhestand antreten. Zuvor wird er seinen Nachfolger Michael Schreiner umfassend auf seine neue Aufgabe vorbereiten. Für wenige Monate werden beide als Führungsduo gemeinsam auf der Katharinenhöhe tätig sein.

    In seiner langjährigen Tätigkeit als Klinik-Geschäftsführer hat Stephan Maier die Katharinenhöhe und ihre erfolgreiche bauliche und konzeptionelle Weiterentwicklung entscheidend geprägt. Mit großem persönlichem und zeitlichem Engagement hat er sich stets für die lebensbedrohlich erkrankten jungen Patientinnen und Patienten und deren Angehörige eingesetzt – und mit dafür gesorgt, dass die Reha-Bedingungen permanent verbessert werden konnten.

    Auch der neue Geschäftsführer und psychosozialer Leiter der Katharinenhöhe, Michael Schreiner, verfügt bereits über umfassende Führungserfahrung im Gesundheitssektor. So war er z. B. zuvor Geschäftsführer der Reha-Südwest Südbaden. Nun freut er sich auf die neue Herausforderung.

    _Eine Pionierleistung: Auf der Katharinenhöhe wurde 1985 die bundesweit erste Nachsorgebehandlung für krebskranke Kinder und ihre Familien durchgeführt. Zu diesem familienorientierten Konzept kam 1988 ein gruppenorientiertes Konzept für krebskranke Jugendliche und junge Erwachsene hinzu; ab 1990 konnten auch herzkranke Kinder und ihre Familien eine Reha in der Schönwalder Klinik absolvieren. Heute ist die Katharinenhöhe eine bundesweit anerkannte Reha-Klinik und hat mit ihrem ganzheitlich-interdisziplinären Konzept zahlreiche Patientenfamilien nachhaltig begleitet und unterstützt._

    Website Katharinenhöhe

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