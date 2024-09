Fünfte Ausgabe 2024 des Fachmagazins SIP nun erhältlich

Die fünfte Ausgabe des Fachmagazins SIP ist erschienen.

Seit heute ist die fünfte Ausgabe 2024 des Fachmagazins SIP für Sieb-, Digital- und Textildruck erhältlich. Neben Vorberichten zu zwei wichtigen Branchenevents – der glasstec, Messe der Glasbranche, und der Fachpack, Messe für Verpackungen – hält die Ausgabe auch wieder Wissenswertes aus der Praxis bereit.

Keramikdruck, wasserbasierte Tinten und Verpackungen

Der Siebdruckteil behandelt in der neuen Ausgabe das Thema Keramikdruck – ein Verfahren, welches nicht nur vor technologischen Herausforderungen, sondern auch aufgrund der farblichen Inhaltsstoffe aus ökologischer Sicht in der Kritik steht.

Anders sieht es beim Textilthema in der aktuellen SIP aus: Hier kommen immer öfter wasserbasierte Farben und Tinten als umweltfreundlichere Alternative zu Plastisolfarbe oder Lösemitteltinte zum Einsatz. Aber ist der gute Ruf wirklich gerechtfertigt? Mehr dazu in der fünften SIP-Ausgabe.

Hoch im Kurs steht derzeit auch der Inkjetverpackungsdruck: Verpackungen werden überall benötigt und der Digitaldruck bietet hierbei viele Vorteile – welche das sind und was für Anforderungen die Drucksysteme dabei erfüllen müssen, zeigt die neue SIP-Ausgabe.

Vorschau Ausgabe 6/24

Während Sie sich noch an der fünften Ausgabe erfreuen können, steckt die Redaktion bereits mitten in den Vorbereitungen für die sechste und damit letzte Ausgabe des Fachmagazins SIP in diesem Jahr. Diese erscheint am 18. November. Leserinnen und Leser können sich auch hier wieder auf Beiträge mit fundiertem Fachwissen freuen, unter anderem zu den Themen digitale Technologien im Siebdruck, DTF und DTG sowie Kalandersysteme. Der Anzeigen- und Redaktionsschluss für die sechste Ausgabe ist der 9. Oktober. Das Fachmagazin ermutigt Branchenangehörige, sich aktiv mit Beiträgen und Themenvorschlägen zu beteiligen und diese bis zum Redaktionsschluss einzureichen.

Alle Interessierten finden weitere Details sowie die Mediadaten auf der offiziellen Website des Fachmagazins SIP-online.de – Das Fachmagazin für Siebdruck & Digitaldruck.

Sie sind neugierig geworden? Testen Sie das Fachmagazin SIP kostenlos: Testexemplar bestellen (sip-online.de)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WNP Verlag

Frau Sina Eilers

Lauterbachstraße 25 b

82538 Geretsried

Deutschland

fon ..: 08171 / 38 636-12

web ..: https://www.sip-online.de/

email : eilers@wnp.de

Das Fachmagazin SIP ist eine führende Publikation des WNP Verlags im Bereich Sieb-, Digital- und Textildruck. Mit umfassenden Berichten zu aktuellen Themen, Trends und technologischen Entwicklungen bietet es Entscheidungsträgern, Fachleuten und Interessierten im Bereich Drucktechnologien wichtige Einblicke und Informationen.

Der WNP Verlag – mit seit September 2024 neuem Sitz in Gelting in der Nähe von München – veröffentlicht das Fachmagazin SIP sechsmal jährlich. Weitere Produkte sind die Fachmagazine WERBETECHNIK für visuelle Kommunikation und digital signage für digitale Beschilderung. Zudem erscheint die WRAPS, Fachmagazin für Carwrapping und Folierungen, jährlich als Sonderbeilage zur WERBETECHNIK.

