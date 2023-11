Für alle – Der neue Song von Ricky Rickermann

Der Sänger mit der Baritonstimme

„Für alle die, den Regenbogen auch im Dunkeln seh´n“ und „…die ungesagten Worte versteh´n“ – Textzeilen aus dem neuen Song des Sängers mit der Baritonstimme.

Bereits 1985 hatte die Gruppe „Wind“ beim Eurovision Song Contest in Göteborg diesen Song erfolgreich gesungen…

„Bis heute vertrauen die Menschen noch auf Emotionen“ behauptet Ricky Rickermann. Und das war für ihn der Grund diesen Song noch einmal zu covern und mit seiner gefühlvollen Stimme zu singen.

Mit dem CTG Studio aus Lünne holte er sich ein professionelles Team dazu!

Dort wurde unter Anleitung von Steffi Fiße zusammen mit den 3 Mädels Lotta, Enna und Milla, mit viel Spaß eine Chor-Begleitung ausgearbeitet und eingesungen.

Die Idee von Ricky Rickermann, einen Kinderchor mit ins Boot zu nehmen, wurde umgesetzt, weil vor allem die Kinder in der Welt leiden und wir ihnen eigentlich Hoffnung geben müssten.

Komponiert wurde dieser Song von Hanne Haller

Den Text hat Bernd Meinunger geschrieben!

Verlag: Universal Music Berlin

Musikproduktion: Hans Rickermann

Studio CTG Studio Lünne

Vocal: Ricky Rickermann

Chor: Lotta,Emma,Milla

Cover: tiffyscolorworld

MPN MUSIKPROMOTION

Label: recordJet LC 24625

GTIN: 4099885846083

Den Song gibt es bei allen Downloadportalen und als Video bei YouTube….Copyright 2023

Quelle: Büro Ricky Rickermann

