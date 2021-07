Für Anfänger: So schreibst du ein Buch – Die Schritt-um-Schritt Anleitung von A bis Z

Martin Selle und Susanne Knauss zeigen in „Für Anfänger: So schreibst du ein Buch“, wie man selbst ohne Vorkenntnisse ein Buch verfassen kann.

Immer mehr Menschen möchten ein Buch schreiben und veröffentlichen, aber verfügen über keinerlei Vorkenntnisse und wissen deshalb nicht, wie sie gezielt und zuverlässig an dieses Projekt herangehen können. Dieses neue Praxis-Handbuch ist genau für diese Menschen ideal. Die Leser erfahren in diesem Kurs als Arbeitsbuch mehr über das Geheimnis, wie Profiautoren Ideen finden und daraus perfekte Geschichten entwickeln. Sie lernen den besten Weg, wie sie spielerisch leicht unvergessliche Figuren erschaffen, kennen und erhalten Informationen über die Meister-Techniken, mit denen sie konkret Text aufs Papier bringen. Die Autoren stellen den Lesern zudem auch die goldene Erfolgs-Methode, wie sie die Handlung einer Geschichte ganz einfach aufbauen, vor. Das Arbeitsbuch hilft angehenden Autoren beim Vermeiden der größten Anfängerfehler vermeiden und beinhaltet viele hilfreiche Beispiele, anregende Arbeitsblätter und praktische Checklisten.

Wer also gerne mit dem Schreiben anfangen will, aber nicht weiß, wie es eigentlich geht, der sollte sich „Für Anfänger: So schreibst du ein Buch“ von Martin Selle und Susanne Knauss zu Gemüte führen, denn ein Buch ist viel Arbeit und sollte gut geplant werden, wenn man ein wenig Erfolg damit haben möchte. Die Autoren wissen aus eigener Erfahrung, worauf es wirklich ankommt und vermitteln ihr Wissen auf verständliche und nachvollziehbare Weise, so dass auch Menschen, die bisher noch nie etwas geschrieben haben, mit dem Verfassen ihres eigenen Buchs anfangen können.

„Für Anfänger: So schreibst du ein Buch“ von Martin Selle und Susanne Knauss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30262-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

