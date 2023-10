Für Glitternägel und funkelnde Deko: Tiegellenz feiert den Abschied von der Glitzer-Ära mit tollen Angeboten

Schnell noch schillernde Glitzerfarben in der bewährten Qualität besorgen, bevor es sie bald nicht mehr gibt.

Tiegellenz feiert den Glitzer ein letztes Mal in einem spektakulären Abverkauf vor dem Glitzerverbot. Das EU-weite Glitzer-Verkaufsverbot ist in Sicht, aber vor dem 15. Oktober 2023 lässt Tiegellenz es noch einmal richtig funkeln.

Glitter, Flitter und Glitzer sind kleine, feine glitzernde Streupartikel aus Metall, Glas oder Kunststoff für effektvolle Mal-, Bastel- und Dekoarbeiten. Im Tiegellenz-Onlineshop finden Bastler und Kosmetik-Begeisterte eine Vielzahl an unterschiedlichen Glitter-Produkten. Die Flitter und Glitzer schimmern in vielen hell leuchtenden Farben.

Ob metallisch, irisierend oder holografisch, fein oder ultrafein, als Pulver, Pailletten oder Streuteile, lose oder in einer Paste verarbeitet, mit Glitter, Flitter und Glitzer von tiegellenz.de funkelt die Welt ein kleines Bisschen mehr.

Ein Funken Freude in Zeiten des Abschieds

„Wer sich mit den coolen Glitzerprodukten eindecken möchte, sollte es jetzt tun“, so Leonard Lenz von Tiegellenz. „Unsere Produkte eignen sich sowohl für stylische Glitzer-Fingernägel also auch für kreative Bastelarbeiten, zur Verzierung von Deko für ein strahlendes Zuhause und vieles mehr.“

Das jungeStart-up war von der kurzfristigen Ankündigung des Verkaufsverbots ebenso überrascht wie viele andere Betreiber von Shops für Glitzerprodukte. „Wir bieten unseren Kunden deshalb alle unsere hochwertigen Glitzer-Artikel mit 50 % Rabatt an“, so Leonard Lenz.

50 Döschen Glitzer mit zufälligen Farben und Formen kosten beispielsweise nur noch 16,99 Euro – solange der Vorrat reicht.

Die schillernde Vielfalt ist im Etsy-Shop erhältlich. Dabei gibt es nicht nur alle Farben des Regenbogens, sondern auch eine Reihe verschiedener Formen, die für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten gedacht sind.

Bastelarbeiten wie mit Glitzer verzierte Grußkarten, Blumengestecke, Bilderrahmen, Blumentöpfe, Dekokränze, Weihnachtskugeln, Schüttelrahmen und vieles mehr lassen sich mit den schicken Glitzerpartikeln verschönern.

Letzte Chance, es glitzern zu lassen

Dies ist die letzte Chance, diese Schätze zu erwerben, bevor das Glitzerverbot in Kraft tritt. Deswegen sind alle Glitzer-Liebhaber herzlich dazu eingeladen, sich mit gemeinsam mit Tiegellenz von dem Glitzer, wie man ihn kennt, gebührend zu verabschieden.

Interessierte können den Etsy-Shop besuchen und ein letztes Mal in die Welt des Glitzers eintauchen. Die funkelnde Kreationen sind inspirierend und bringen Freude in den Alltag.

Weitere Informationen gibt es auch im Etsy-Shop





