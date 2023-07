Für strahlend schöne Zähne: die moderne Zahnarztpraxis im Alexa in Berlin-Mitte

Zahnarztpraxis MundWerk im Alexa: Moderne Zahnmedizin, kompetentes Team, strahlende Ergebnisse, zentral in Berlin-Mitte. Jetzt mehr über die Leistungen der Praxis erfahren!

Die Zahnarztpraxis MundWerk im Alexa, zentral gelegen in Berlin-Mitte, bietet moderne und schonende Behandlungen zur Verbesserung der Zahngesundheit und natürlichen Schönheit der Zähne. Mit einem kompetenten Team sowie modernster Ausstattung und innovativen Technologien legt die Praxis großen Wert auf hygienische und sichere Arbeitsbedingungen. Wer einen Zahnarzt in Berlin-Mitte sucht, ist mit der Zahnarztpraxis MundWerk bestens beraten.

Vielfältige Dienstleistungen für anspruchsvolle Zähne

Stets auf dem neuesten Stand der Technik bietet die Zahnarztpraxis eine breite Palette an Dienstleistungen, um gesunde und strahlend schöne Zähne zu gewährleisten. Das kompetente Team setzt alles daran, die Zähne der Patientinnen und Patienten gesund zu erhalten und ästhetisch zu verbessern. Von Prophylaxe über Parodontologie bis hin zu Zahnimplantaten werden alle zahnmedizinischen Behandlungen fachkundig und erfahren durchgeführt. Der besondere Fokus der Praxis liegt auf der Implantologie und den unsichtbaren Invisalign-Zahnschienen.

Ausgezeichnet mit dem FOCUS-Siegel

Die Zahnärztinnen und -ärzte der Praxis sind stets auf dem neuesten Stand der Zahnmedizin. Durch zertifizierte Fortbildungen und ihre Mitgliedschaft in renommierten Organisationen wie der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Berlin, der Bundeszahnärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) gewährleisten sie eine hohe Kompetenz und Qualität in ihrer zahnärztlichen Tätigkeit. Die Zahnarztpraxis MundWerk wurde zudem mit dem FOCUS-Siegel 2021 als „Empfohlene Ärzte in der Region“ ausgezeichnet.

Dental-Hightech für strahlend schöne Zähne

Die Praxis verwendet Dental-Hightech, um genaue Diagnosen zu stellen und bestmögliche Behandlungen anzubieten. Unter anderem kommt ein digitales Volumentomogramm zum Einsatz, das 3-D-Aufnahmen des Kopf-Hals-Bereichs ermöglicht. Dadurch kann der Zustand der Zähne präzise beurteilt werden. Für Angstpatientinnen und -patienten besteht zudem die Möglichkeit einer schmerzfreien Behandlung mit Lachgassedierung, die weniger Risiken birgt als eine Vollnarkose.

Das Zahnarztteam der Praxis MundWerk im Alexa, Dr. med. dent. Emilie und Dr. med. dent. Thomas Stiller, legt großen Wert auf eine intensive und gründliche Befundung. Ihr Ziel ist es, die Zahngesundheit ihrer Patientinnen und Patienten zu verbessern und ihnen ein strahlendes Lächeln zu ermöglichen. Die Praxis bietet zudem attraktive Jobangebote und ermöglicht eine bequeme Online-Terminvereinbarung.

Zahnarztpraxis MundWerk in Berlin: Ganz. Schön. Gesund!

Die Zahnarztpraxis MundWerk in Berlin-Mitte bietet moderne Behandlungen und ein breites Spektrum an zahnmedizinischen Leistungen – direkt im Einkaufszentrum Alexa besticht sie zudem durch eine unschlagbar zentrale Lage. Durch kontinuierliche Fortbildungen, den Einsatz von Dental-Hightech und eine intensive Befundung gewährleistet das kompetente Team beste Ergebnisse für die Zahngesundheit der Patientinnen und Patienten.

In der Grunerstrasse 20 in 10179 Berlin-Mitte sind von Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr sowie samstags von 09:00 bis 19:00 Uhr die Praxistüren geöffnet. Termine können unter 030 – 264 752 2400 vereinbart werden.

