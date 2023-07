Hotel München City Center, Affiliated by Meliá erstrahlt in neuem Glanz

Tradition trifft Moderne – Re-Opening des 4-Sterne City Hotels – Neues Restaurant für Münchner Publikum

Die eineinhalb Jahre Renovierungsarbeiten haben sich gelohnt! Das Hotel München City Center, Affiliated by Meliá empfängt seit April 2023 seine Gäste in neuem Design und bereichert somit das Münchner Hotel- und Gastronomieangebot. Das im Herzen Münchens, in ruhiger Lage zwischen Theresienwiese und Karlsplatz – Stachus, gelegene Hotel verfügt nun über 206 klimatisierte und renovierte Zimmer und Suiten. Maßgebend bei dem Facelift war die Modernisierung der Räumlichkeiten mit hellerem Holz und neutralen Farben. Pro Kategorie stehen zwei verschiedene Innenausstattungen zur Verfügung, die durch die helleren Einrichtungsmerkmale besonders freundlich wirken und eine exklusive Wohlfühlatmosphäre versprühen. Die Bäder aller Zimmer wurden mit größeren Fliesen und ebenfalls hellerem Holz und neutralen Farben erneuert. „Wir hatten bei der Renovierung vor allem die Verbesserung unseres Produktes einhergehend mit den Anforderungen unserer internationalen Gäste im Blick“, so Kai Lamlé, Managing Director Central Europe, Middle East & Africa. „Dabei lag der Fokus unter anderem auf einen trendgerechten Zimmerkomfort und einem frischen Ambiente“. Das spanische Architekturbüro Alvaro Sans Arquitectura Hotelera (ASAH) war zuständig für das Projekt, dessen Investment bei insgesamt 2,5 Mio Euro lag.

Tradition trifft Moderne

Auch die Hotellobby, die Lobby Bar und das Restaurant bekamen einen neuen Schliff. Herz des Hauses ist das neue Restaurant „Dahoam“, welches ab sofort nicht nur Hotelgäste, sondern auch lokales Publikum empfängt. Dafür wurde extra ein separater Eingang geschaffen, der direkt in den begrünten Innenhof des Restaurants führt. Gäste genießen hier ein ausgiebiges Frühstück und á-la-carte Gerichte. Auf der Speiskarte finden sich typisch bayerische Speisen, die Einrichtung ist komfortabel und modern gehalten, bei gutem Wetter nimmt man seinen Platz auf der Außenterrasse ein. „Wir haben gezielt den Namen „Dahoam“ für unser Restaurant gewählt. „Hotelgäste sollen sich heimisch fühlen – aber auch Einheimische möchten wir mit unserem gastronomischen Angebot ansprechen“, erklärt Kai Lamlé, Managing Director Central Europe, Middle East & Africa. In der neu ausgestatteten „Central Bar“ genießt man einen Cocktail oder ein frisch gezapftes bayerisches Bier. Die ansprechend eingerichteten Sitzbereiche des Loungebereichs eignen sich zum Entspannen und geselligen Beisammensein.

Das Hotel München City Center, Affiliated by Meliá verfügt außerdem über einen funktionalen Veranstaltungsraum mit Tageslicht, für kleinere Meetings und Tagungen. Eine Tiefgarage mit 90 Stellplätzen, ein hauseigener Minimarkt (24/7), ein Fitnessstudio und eine Sauna ergänzen das Angebot für Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen.

Alle Infos finden sich unter: https://www.melia.com/de/hotels/deutschland/munchen/munchen-city-center-by-melia

Weitere Informationen auch unter: https://www.meliahotelsinternational.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isabel Grosse für Renner & Grosse Collection

Frau Isabel Grosse

Mechthildenstr. 40

80639 München

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.rg-collection.com

email : pr@rg-collection.com

Über Meliá Hotels International:

Meliá Hotels International wurde 1956 in Palma de Mallorca (Spanien) gegründet und betreibt mehr als 400 Hotels in mehr als 40 Ländern, die bereits in Betrieb sind oder in Kürze eröffnet werden. Das Portfolio umfasst zehn Marken: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá und Affiliated by Meliá. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter im Segment der Ferienhotels und konnte dank seiner Erfahrung in diesem Bereich seine Position auf dem wachsenden Markt der freizeitorientierten Stadthotels festigen. Sein Engagement für einen verantwortungsvollen Tourismus hat dazu geführt, dass das Unternehmen 2022 laut S&P Global’s Corporate Sustainability Assessment als die nachhaltigste Hotelgruppe der Welt anerkannt wurde und als „Top Employer 2023“ in Spanien, der Dominikanischen Republik, Mexiko, Italien und Deutschland gilt. Meliá Hotels International ist darüber hinaus Teil des IBEX 35.

