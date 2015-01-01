Fundierte Bewertungsmethoden für realistische Marktpreise

WAV Immobilien setzt auf zertifizierte Expertise und lokale Marktkenntnis

Die richtige Bewertung einer Immobilie ist der Grundstein für einen erfolgreichen Verkauf. Zu hohe Preise schrecken Interessenten ab, zu niedrige Ansätze kosten Verkäufer bares Geld. Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH kombiniert standardisierte Bewertungsverfahren mit fundierter Marktkenntnis aus über 40 Jahren Erfahrung in der Region Köln/Bonn, dem Rhein-Erft-Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis. So erhalten Eigentümer eine verlässliche Grundlage für ihre Verkaufsentscheidung.

„Eine präzise Immobilienbewertung ist mehr als das Anwenden von Formeln“, erklärt Geschäftsführer René Reuschenbach, der vom TÜV Rheinland als Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken zertifiziert ist. „Wir berücksichtigen neben objektiven Kriterien auch die aktuellen Marktgegebenheiten und die spezifischen Eigenschaften jeder Immobilie.“ Diese Kombination aus Fachwissen und Praxiserfahrung ermöglicht realistische Einschätzungen, die sich am tatsächlichen Marktgeschehen orientieren.

WAV Immobilien nutzt je nach Objektart unterschiedliche Bewertungsverfahren. Das Vergleichswertverfahren eignet sich besonders für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, bei denen aktuelle Verkaufspreise vergleichbarer Objekte in derselben Lage herangezogen werden. Das Ertragswertverfahren kommt bei vermieteten Objekten zum Einsatz und berücksichtigt die erzielbaren Mieteinnahmen. Für Grundstücke und Objekte mit besonderem Sanierungsbedarf wird das Sachwertverfahren angewendet, das Boden- und Gebäudewert getrennt betrachtet.

Die lokale Präsenz mit Büros in Bornheim, Brühl und Wesseling verschafft WAV Immobilien einen entscheidenden Vorteil bei der Marktpreisermittlung. „Wir kennen die Nachfragesituation in jedem Stadtteil genau“, betont Reuschenbach. „Wir wissen, welche Ausstattungsmerkmale in welcher Lage besonders gefragt sind und wie sich Mikrolage, Infrastruktur und Entwicklungspotenzial auf den Wert auswirken.“ Diese Detailkenntnis fließt direkt in jede Bewertung ein.

Neben den klassischen Bewertungsverfahren analysiert WAV Immobilien auch aktuelle Markttrends und Nachfrageentwicklungen. Die enge Zusammenarbeit mit der Kölner Immobilienbörse und der rheinischen Immobilienbörse ermöglicht den Zugriff auf umfangreiche Vergleichsdaten und Transaktionsinformationen. „Diese Vernetzung hilft uns, den optimalen Angebotspreis zu ermitteln – einen Preis, der Interessenten anzieht und gleichzeitig das Potenzial der Immobilie voll ausschöpft“, so der Geschäftsführer.

Transparenz spielt bei der Bewertung eine zentrale Rolle. WAV Immobilien erläutert Eigentümern ausführlich, wie der ermittelte Wert zustande kommt und welche Faktoren dabei berücksichtigt wurden. Auf Wunsch erstellt das Unternehmen auch formelle Verkehrswertgutachten, die beispielsweise für Erbauseinandersetzungen, Scheidungen oder Finanzierungen benötigt werden. Diese Gutachten entsprechen den Standards der Immobilienwertermittlungsverordnung und sind gerichtsverwertbar.

Weitere Informationen zu professioneller Immobilienbewertung und zu den Leistungen der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wie Haus verkaufen Bornheim, Immobilie verkaufen Brühl sowie Wohnung kaufen Brühl erhalten Interessierte auf der Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

Herr René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

Deutschland

fon ..: 02236 – 885 85 0

fax ..: 02236 – 885 85 29

web ..: https://www.wav-immo.de/

email : info@wav-immobilien.de

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Herr Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Selbstreinigende Steinversiegelung: CCM® 7624 schützt Außenflächen mit Photokatalyse First Mining Gold: Miroir-Ziel wächst in die Tiefe – bis zu 30,58 g/t Gold erbohrt!