Funkloch, Mehrsprachigkeit, Datenschutzsorgen: Was eine Zeiterfassungs-App im Bau wirklich können muss

Apps für die Zeiterfassung gibt es viele. Im Baualltag scheitern die meisten nicht an Funktionen, sondern an der Realität – an Funklöchern, an mehrsprachigen Teams, an der Frage, wessen Smartphone gen

Wer schon einmal versucht hat, eine bürotaugliche Zeiterfassung in den Bau zu bringen, kennt das Phänomen: In der Demo funktioniert alles, im Alltag scheitert es an Details, die sich erst auf der Baustelle zeigen. Eine App ist im Bau erst dann ein echter Gewinn, wenn sie vier Realitäten zugleich beherrscht.

Funkloch ist Normalfall, nicht Ausnahme

In ländlichen Regionen, in Hochhausschächten, in Tunneln oder hinter dicken Betonwänden: Mobilfunkverbindungen brechen ab oder fehlen ganz. Eine App, die in diesem Moment einfach nichts erfasst, ist im Bau wertlos. Sinnvoll ist eine Lösung, die Arbeitszeiten offline zuverlässig weitererfasst und automatisch synchronisiert, sobald wieder Verbindung besteht. Für das Team auf der Baustelle ist der Unterschied unsichtbar – für die Datenintegrität aller Unterschied der Welt.

Datenschutz ohne Bewegungsprofile

Sobald von GPS die Rede ist, melden sich Mitarbeitende, Betriebsrat oder beide. Verständlicherweise, denn permanentes Tracking ist im Beschäftigungsverhältnis weder rechtlich sauber noch akzeptiert. Die Lösung liegt in der Datensparsamkeit: Standortdaten werden ausschließlich beim Ein- und Ausstempeln erfasst, nicht dazwischen. Das reicht völlig, um Baustellenwechsel zu dokumentieren und Projekte korrekt zuzuordnen – und es schafft die Akzeptanz, die jede technische Einführung braucht.

Keine Pflicht zum privaten Smartphone

Ein häufiger Stolperstein bei der Einführung: Wer trägt die Geräte? Mitarbeitende sind selten begeistert, ihr privates Smartphone für die Arbeit zur Verfügung zu stellen. Rechtlich ist die Verpflichtung dazu auch nicht trivial. Eine gute mobile Zeiterfassung bietet deshalb Alternativen: Das Smartphone des Vorarbeiters oder Poliers kann als mobiles Terminal dienen, die Kolonne stempelt sich per NFC-Karte zentral ein. Damit hat jeder Mitarbeitende sein eigenes, persönliches Erfassungsmittel, ohne dass das Unternehmen jedem ein Diensthandy stellen muss.

Mehrsprachige Teams als Standardfall

Im Bau arbeiten Teams aus ganz Europa. Eine App, die nur Deutsch spricht, schafft Sprachbarrieren, statt sie abzubauen. Die Folge: Stunden werden falsch erfasst, Schichten unvollständig dokumentiert, im schlimmsten Fall wird die App schlicht ignoriert. Wo eine Anwendung mehrsprachig verfügbar ist – im Fall von TimeSec aktuell in elf Sprachen – funktioniert sie in der Praxis deutlich besser. Jeder Mitarbeitende stempelt in seiner eigenen Sprache, das System sortiert im Hintergrund.

Wer diese vier Hürden nimmt, hat gewonnen

Funkloch, Datenschutz, Smartphone-Frage, Mehrsprachigkeit – das sind keine Komfortthemen, sondern Make-or-Break-Faktoren für jede mobile Zeiterfassung im Bau. Wer sie löst, bekommt eine Lösung, die im Alltag tatsächlich genutzt wird. Wer sie ignoriert, verkauft Software, die in der Schublade landet.

Wie sich diese vier Punkte in einer Lösung kombinieren lassen, zeigt der Blick auf die mobile Zeiterfassung per App auf der Baustelle im Detail.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

Lückstr. 72/73

10317 Berlin

Deutschland

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email : info@timesec.de

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Mehr erfahren unter: www.timesec.de



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