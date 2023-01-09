Fury ernennt Senior Director, Environment and Permits

TORONTO, Kanada – 12. Mai 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich, die Ernennung von Annie Blier zur Senior Director, Environment and Permits, bekannt zu geben. Sie wird die Umweltstrategie, technische Studien und den Genehmigungsfahrplan leiten, die erforderlich sind, um das hochgradige Goldprojekt Eau Claire (Eau Claire oder das Projekt) in Richtung Machbarkeit voranzubringen, und gleichzeitig eine proaktive, respektvolle Zusammenarbeit mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinden unterstützen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bergbau hat Frau Blier Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen geleitet, Genehmigungen auf Provinz- und Bundesebene koordiniert und Umweltmanagementsysteme über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg implementiert – von der Exploration und dem Bau bis hin zum Betrieb und der Stilllegung. Zu ihrem Hintergrund gehören die Leitung multidisziplinärer Teams, die Führung technischer Berater sowie die Pflege enger Arbeitsbeziehungen zu Aufsichtsbehörden und Regierungsstellen, um Genehmigungsfristen einzuhalten und Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen. Frau Blier hatte leitende Positionen bei verschiedenen Bergbauunternehmen inne, darunter 15 Jahre lang als Direktorin für nachhaltige Entwicklung bei der IAMGOLD Corporation sowie bei Hecla Québec.

Frau Blier bringt zudem umfassende Erfahrung im Bereich der Beziehungen zu indigenen Völkern und Gemeinden mit, einschließlich der Unterstützung von Konsultationsprozessen, der Einrichtung von Kommunikationsinstrumenten für Interessengruppen und der Teilnahme an Verhandlungen, die zu Vereinbarungen und Kooperationsrahmen geführt haben. Ihr Ansatz verbindet Umweltleistung mit sinnvollem Engagement – und hilft Projekten dabei, wichtige ökologische und soziale Risiken frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen.

Wir freuen uns, Annie im Fury-Team willkommen zu heißen, während wir das Projekt Eau Claire in Richtung Machbarkeitsstudie vorantreiben. Annies Beitrag wird entscheidend dazu beitragen, einen klaren Fahrplan für Umweltaspekte und Genehmigungen zu definieren und umzusetzen, um sicherzustellen, dass Umfang, Abfolge, Budgets und kritische Pfadaktivitäten mit unseren Entwicklungszielen in Einklang stehen, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. Wir freuen uns auch darauf, die Praktiken zur Einbindung der indigenen Bevölkerung und der Gemeinden zu stärken, indem wir die Perspektiven der Gemeinden in die Projektplanung einbeziehen und das für eine langfristige, verantwortungsvolle Entwicklung erforderliche Vertrauen aufbauen.

Frau Blier hat einen Bachelor-Abschluss in Biochemie und einen Master-Abschluss in Umweltwissenschaften von der Universität Sherbrooke und ist seit 1995 als Chemikerin bei der Ordre des chimistes du Québec registriert.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei ertragreichen Bergbauregionen in Kanada tätig ist und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine auf mehrere Millionen Unzen Gold ausgerichtete Plattform durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten.

Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.:-(844) 601-0841

E-Mail:-info@furygoldmines.com

Website:-www.furygoldmines.com

In Europa

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Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über das laufende Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden fortlaufenden Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fury Gold Mines Limited

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email : info@furygoldmines.com

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