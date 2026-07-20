Fury Gold Mines meldet hochgradigen Goldabschnitt und starke Lithiumtests

Neue Bohrergebnisse bei ,Eau Claire‘, ein gestartetes Programm bei ,Committee Bay‘ und aussichtsreiche Labortests für Ninaaskumuwin unterstreichen das Potenzial von Fury Gold Mines.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 24. Juli 2026, X:XX Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt bleibt von geopolitischen Spannungen, Ölpreis, Inflationserwartungen, US-Zinsen und dem Dollar geprägt. Nach einer schwächeren ersten Jahreshälfte erholte sich Gold am 22. Juli 2026 laut Reuters zeitweise bis auf rund 4.166,- USD je Unze und erreichte damit ein Zweiwochenhoch.

In diesem Marktumfeld entwickelt Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) seine Goldprojekte ,Eau Claire‘ und ,Committee Bay‘ weiter. Ergänzend untersucht das Unternehmen mit Ninaaskumuwin einen möglichen Lithium-Wachstumspfad.

Bei ,Eau Claire‘ im ,Eeyou Istchee‘ James Bay Territory in Québec meldete Fury zuletzt einen besonders hochgradigen Abschnitt. Die Ergebnisse stammen aus dem laufenden Konversions- und Erweiterungsprogramm und sollen die geologische Grundlage für weitere Projektstudien verbessern.

Metallurgische Untersuchungen von ,Ninaaskumuwin‘ auf ,Elmer East‘ zeigen zudem, dass…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

World Gold Council, „Gold Mid-Year Outlook 2026“, 1. Juli 2026, https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026 · Reuters, 20. Juli 2026, https://www.reuters.com/world/india/gold-slips-oil-prices-advance-fed-rate-hike-voices-grow-2026-07-20/ · Reuters, 22. Juli 2026, https://www.reuters.com/world/india/gold-nears-two-week-high-fed-outlook-middle-east-conflict-stay-focus-2026-07-22/

Fury Gold Mines Ltd.: Meldungen vom 2. Juni, 23. Juni, 7. Juli, 13. Juli und 15. Juli 2026 sowie Unternehmenspräsentation; abrufbar unter https://furygoldmines.com/news-media/news-releases/

Rio Tinto, Galaxy-Projekt: https://www.riotinto.com/en/operations/canada/galaxy · Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild · Redaktionsschluss aller Angaben: 23. Juli 2026, 16:10 Uhr MESZ

Methodik und Annahmen: Auswertung öffentlich zugänglicher Unternehmensmeldungen, NI-43-101-Unterlagen und der genannten Marktquellen; keine eigene Probenprüfung, keine Kursmodelle und keine unabhängige technische Verifizierung. Tatsachenangaben werden von Einschätzungen und zukunftsgerichteten Aussagen getrennt. Es ist kein regelmäßiges Update vorgesehen.

Offenlegung und Verantwortlichkeit: Dieser bezahlte Werbeartikel wurde von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt und am 23. Juli 2026 um 16:10 Uhr MESZ fertiggestellt. Die einschlägige Tätigkeit der JS Research GmbH wurde gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige ist keine inhaltliche Prüfung, Billigung oder Empfehlung durch die BaFin.

Charakter der Veröffentlichung: Der Beitrag ist eine bezahlte Werbe- und Marketingmitteilung im wirtschaftlichen Interesse von Fury Gold Mines Ltd. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers. Meinungen und Einschätzungen geben den Stand zum Redaktionsschluss wieder und können sich ohne Ankündigung ändern.

Vergütung und Vertragsbeziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält nach den vorliegenden Angaben einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Fury Gold Mines Ltd. JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags. Dadurch besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt; eine unabhängige Berichterstattung liegt nicht vor.

Weitere Interessenkonflikte: Zum Redaktionsschluss hielten Jörg Schulte und die JS Research GmbH nach eigenen Angaben keine Aktien, Optionen oder Derivate von Fury Gold Mines Ltd. und keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 %. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen bestehen nach eigenen Angaben nicht. Fury hält nach vorliegenden Angaben keine Beteiligung von mindestens 5 % an JS Research oder SRC. Künftige Geschäfte sind möglich und würden bei einer späteren Veröffentlichung nach dem dann maßgeblichen Stand offengelegt.

Technische Bergbauangaben: Wissenschaftliche und technische Informationen wurden den Veröffentlichungen von Fury Gold Mines Ltd. entnommen. Fury nennt Valérie Doyon, P.Geo., Senior Project Geologist bei Fury, als Qualified Person gemäß NI 43-101, die die jeweiligen technischen Angaben geprüft und genehmigt hat. JS Research hat Daten, Proben, Bohrkerne, Mächtigkeiten, Ressourcenschätzungen und metallurgische Ergebnisse nicht unabhängig verifiziert. Angaben zu benachbarten Liegenschaften sind nicht notwendigerweise auf Furys Projekte übertragbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Bohrzielen, Ressourcenwachstum, Metallurgie, DSO-Potenzial, Projektentwicklung, Finanzierung, Genehmigungen und einer möglichen späteren Produktion sind zukunftsgerichtet. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Ninaaskumuwin besitzt derzeit keine Mineralressource, Mineralreserve oder Wirtschaftlichkeitsstudie. Auch Mineralressourcen bei ,Eau Claire‘ und ,Committee Bay‘ sind keine Mineralreserven und belegen keine wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Risiken: Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hoch spekulativ. Zu den Risiken gehören ein möglicher Totalverlust, geringe Liquidität, starke Kursschwankungen, Verwässerung durch Finanzierungen, Währungs- und Rohstoffpreisrisiken sowie geologische, metallurgische, technische, ökologische, soziale, politische, steuerliche und genehmigungsrechtliche Risiken. Waldbrände, Wetter, Logistik, Kostensteigerungen, fehlende Infrastruktur oder ausbleibende Finanzierungen können Programme verzögern oder verhindern.

Quellen und Haftung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Redaktionsschluss als zuverlässig angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Bearbeitung werden Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität nicht garantiert. Für zukunftsgerichtete Aussagen, Szenarien und Kursentwicklungen wird keine Gewähr übernommen. Eine Haftung wird nur im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen; zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt. Externe Internetseiten unterliegen der Verantwortung ihrer jeweiligen Betreiber.

Keine persönliche Empfehlung und keine Aktualisierungspflicht: Anlageentscheidungen sollten nur nach eigener Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Ziele und Risikotragfähigkeit sowie gegebenenfalls nach Beratung durch eine entsprechend qualifizierte Fachperson getroffen werden. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Eine regelmäßige Aktualisierung dieser Veröffentlichung ist nicht vorgesehen. Bei jeder Weiterverbreitung muss die Werbe-, Vergütungs- und Auftraggeberkennzeichnung klar und deutlich am Anfang erhalten bleiben. Empfänger sind selbst für die Beachtung der in ihrer Rechtsordnung geltenden Verbreitungsbeschränkungen verantwortlich.

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