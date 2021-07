Fußpflege ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit.

Das Thema „Füße und ihre Pflege als ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit“ gewinnt an immer mehr Aktualität. Die neu eröffnete Praxis für Fußpflege in Jever heißt Sie herzlich willkommen.

Die richtige Fußpflege belebt und pflegt nicht nur unsere müden Füße, die Haut, Nägel oder entfernt überschüssige Hornhaut. Vielmehr handelt es sich dabei um ein ganzheitlich verstandenes Erlebnis für Körper und Seele. Während der 45 minütigen Behandlung erfahren Ihre Füsse eine wohltuende Pflege, samt Bad, aber auch die Seele begibt sich auf eine Reise, denn aufgrund der gemütlichen Inneneinrichtung, aber auch aufgrund der Zuwendung steht der Klient in der Mitte des Wirkens. Mir scheint von einer großen Bedeutung zu sein, dass jeder Besucher die Praxis glücklich und zufrieden verlässt. So können Sie unter anderem während der Behandlungszeit eine Wellnessreise antreten, was in dieser angespannten Corona Zeit einen hohen Stellenwert hat.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und allen erholsame Ferien und Urlaub wünschen. Zugleich ist es mir wichtig, mich bei allen Kunden, Freunden und Sympathisanten für die tolle Unterstützung und den Zuspruch zu bedanken, den ich während der Zeit des Lockdowns erfahren habe.Dies bedeutete mir sehr viel.

Ich möchte ebenfalls meinen Dank für die zahlreichen positiven Rezensionen sowie Rückmeldungen in Facebook zum Ausdruck bringen.

Solange sich die Situation bezüglich des Inzidenzwertes nicht verändert, ist die Praxis zu gewohnten Zeiten Montags bis Freitags von 8-18 Uhr geöffnet. Die Termine bitte nach Absprache, betrifft auch die mobile Fußpflege.

Internetpräsenz der Praxis für Fußpflege in Jever

Wir sind auch auf Facebook zu finden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Fußpflege

Frau Susanne Stalmann

Blumenstraße 2

26441 Jever

Deutschland

fon ..: 0151 20903938

web ..: https://www.fusspflegejever.de/

email : fusspflegejever@gmail.com

Die Praxis für Fußpflege liegt im Herzen der Stadt Jever

Parkplätze direkt am Haus. Behindertengerechter Eingang.

Termine bitte nach tel.Vereinbarung: 0151 20903938

Liebe Grüße Susanne Stalmann

Unsere Arbeit ist unsere Leidenschaft und ein positiver Antrieb für jeden neuen Tag. Sie bringt uns dazu, Herausforderung als Chance zu verstehen und neue Ziele zu erreichen.

