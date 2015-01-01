Ganzheitliche Full-Service-Marketinglösungen für nachhaltiges Wachstum in KMU und Start-ups

Marketing Gilde bietet ganzheitliches Full-Service-Marketing für KMU und Start-ups. Mit „menschlich digital“ verbindet die Agentur Strategie, Content, Web und Performance für nachhaltiges Wachstum.

Die Marketing Gilde etabliert sich als innovative Full-Service-Marketingagentur mit dem Credo „menschlich digital“ und bietet Unternehmen aller Größen ein umfassendes Leistungs-Portfolio aus einer Hand. Seit der Gründung als Freelancer-Netzwerk im Jahr 2019 und dem Ausbau zur professionellen Agentur im Jahr 2021 unterstützt das interdisziplinäre Team aus Web-, Content-, Grafik- und Videospezialist:innen Marken dabei, ihre Sichtbarkeit, Reichweite und Conversion nachhaltig zu steigern.

Die Agentur arbeitet überwiegend mit kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups aus verschiedensten Branchen – darunter E-Commerce, Dienstleistungs- und B2B-Unternehmen, HR-Dienstleister, Energie- und Industrie-Projekte sowie Online-Shops, Produkte rund ums Haustier und Mode. Gemeinsam haben sie das Ziel, digitale Potenziale auszuschöpfen und Wachstum strategisch zu gestalten.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht eine ganzheitliche Marketingbetreuung, die strategische Planung, kreative Umsetzung und datenbasierte Performance vereint. Die Marketing Gilde begleitet Kund:innen von der ersten Analyse über die Konzeption bis zur operativen Ausführung – inklusive Webentwicklung, Social Media- und Content-Strategien, SEO, Copywriting, Grafik- und Videoproduktion sowie Performance-Kampagnen für Google Ads und Meta Ads. Durch diese breite Expertise liefert die Agentur maßgeschneiderte Marketinglösungen, die echte Ergebnisse erzeugen.

Ein besonderes Augenmerk legt das Team auf Websites, die performen: nicht nur optisch ansprechend, sondern technisch sauber, responsiv und SEO-optimiert, um als strategisches Vertriebs- und Marketingtool messbar Mehrwert zu schaffen. Auch im Bereich Content und Social Media setzt die Marketing Gilde auf datengetriebene Strategien, um authentische, zielgruppenorientierte Inhalte zu kreieren, die Engagement und Markenbindung stärken.

Darüber hinaus bietet die Marketing Gilde praxisnahe Workshops und Intensivprogramme wie den viermonatigen Senkrechtstarter Marketing-Kurs an, in dem Unternehmer:innen und Teams fundiertes Know-How und konkrete Skills für den eigenen Marketingalltag erwerben. Diese Kombination aus Beratung, Leistungsausführung und Weiterbildungsformaten macht die Agentur zu einem langfristigen Partner für nachhaltiges Unternehmenswachstum.

„Unser Anspruch ist es, Marketing nicht nur technisch und kreativ zu denken, sondern stets auf Augenhöhe mit unseren Kund:innen umzusetzen – ehrlich, transparent und ergebnisorientiert“, sagt das Führungsteam der Marketing Gilde. Mit dieser Haltung setzt die Agentur neue Standards für digitale Kommunikation und Markenpräsenz über alle relevanten Kanäle hinweg.

Die Marketing Gilde ist eine Full-Service Marketingagentur mit Sitz in NRW, Bayern und deutschlandweiter Projektumsetzung. Das frauengeführte Team unterstützt Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen mit ganzheitlichen, datenbasierten Marketinglösungen – von Strategie über Kreation bis Performance. Weitere Informationen unter www.marketing-gilde.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Gilde

Frau Sabrina Violi

Hauptstraße 149

53639 Königswinter

Deutschland

fon ..: 01716836009

web ..: http://www.marketing-gilde.de

email : hallo@marketing-gilde.de

Wir sind die Marketing Gilde – 2019 als Freelancer Netzwerk gestartet und 2021 zur frauengeführten Fullservice-Agentur gewachsen.

Unser Credo: menschlich digital. Wir beraten dich ehrlich, direkt und mit voller Transparenz . Außerdem glauben wir daran, dass im Zeitalter von KI-Marketing menschliche Kreativität nach wie vor der Schlüssel zu jeder Zielgruppe ist. Deswegen bauen wir unsere Arbeit auf modernste Tools, aber verlieren den Konsumenten als Menschen dabei nie aus den Augen.

Pressekontakt:

Marketing Gilde

Frau Sabrina Violi

Hauptstraße 149

53639 Königswinter

fon ..: 01716836009

web ..: http://www.marketing-gilde.de

email : hallo@marketing-gilde.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

18 CAD-Kursziel: Diese Rohstoff-Story wird jetzt neu bewertet! EU AI Act