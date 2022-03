Garantiert nicht zum Gähnen: Kanadas neueste Lodges, Jurten und Hotels bieten Übernachtungen mit Wow-Garantie

Mitten in den Wolken, mit gigantischer Aussicht auf Weinberge, Buchten oder Regenwald, Anschluss an indigene Erlebnisse oder nachhaltig, dennoch luxuriös – Kanada bietet zahlreiche neue Unterkünfte

Bochum, den 02.03.2022 – Egal ob mit der Nase mitten in den Wolken, mit gigantischer Aussicht auf Weinberge, Buchten oder den Regenwald, Anschluss an indigene Gemeinschaften oder nachhaltig aber dennoch luxuriös in der Natur – Kanada bietet zahlreiche neue Übernachtungsmöglichkeiten, die mehr als einen Schlafplatz für die Nacht bieten und garantiert für bleibende Erinnerungen sorgen werden.

Hier kommen die besten Erlebnisse quer durchs Ahornland, von Jurten und Meer in Nova Scotia über Sterne-Glamping in British Columbia bis zum indigenen Lodge-Erlebnis in Alberta.

NEUE LODGE IM KULTURZENTRUM METIS CROSSING IN ALBERTA

In malerischer Lage am North Saskatchewan River in Alberta hat in der Nähe des Kulturzentrums Métis Crossing The Lodge at Métis Crossing geöffnet. Die Boutique-Lodge besticht mit ihrem einzigartigen Design, das sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Métis-Handwerkskunst vereint. Für eine besondere Atmosphäre sorgt die einzigartige Mischung aus Komfort, Kultur und Métis-Geschichte. Die Lodge bietet 40 Zimmer, ein Bistro und eine Lounge, deren bodentiefe Fenster abends einen atemberaubenden Blick auf die Sterne ermöglichen. Das Kulturzentrum Métis Crossing Cultural Gathering Center liegt auf dem Gelände ursprünglicher Flussparzellen der Métis-Siedler aus dem späten 19. Jahrhundert und ermöglicht Einblicke in das traditionelle Kunsthandwerk der Métis. Zudem können Besucher an kulturellen Touren teilnehmen oder lernen, wie Biberfallen aufgestellt werden. Métis Crossing ist zudem die Heimat einer Herde seltener weißer Bisons.

GLAMPING UNTERM STERNENZELT IN BRITISH COLUMBIA

Im Herzen der West Kootenays, gute zehn Autominuten vom Künstlerstädtchen Nelson entfernt, liegt das 2021 eröffnete Bear Spring Eco Retreat inmitten beeindruckender Bergketten. Gäste können in Glamping-Zelten aus Leinen, in A-Frame-Häusern oder im Haupthaus in gemütlichen Bed & Breakfast-Zimmern übernachten. Das 120 Hektar große Grundstück ist in Sachen Grundversorgung nahezu autark und bietet Solarlicht, eine solarbetriebene Außendusche sowie einen Nutzgarten, in dem Gemüse geerntet und in einem gemeinschaftlich genutzten Kochbereich im Freien zubereiten werden kann. Aktiv werden Besucher beim Wandern, Sternegucken, Schwimmen, Schneeschuhwandern und Tierbeobachtungen. Das Resort ist zwischen dem 19. Mai und 09. Oktober geöffnet.

OUTDOOR ABENTEUER IN DER WILDNIS DER NORTHWEST TERRITORIES

Die Frontier Lodge lockt zwar schon seit 60 Jahren als Fly-In Fishing Lodge Besucher an den Ostarm des Great Slave Lake, doch jetzt hat sie sich komplett neu aufgestellt und ermöglicht als einzige Adventure Lodge der Region einen perfekten Zugang zu Outdoor-Abenteuern im neuesten Nationalpark der Northwest Territories, dem Thaidene Nëné National Park. Die Lodge an der Mündung des Stark River gegenüber der kleinen Gemeinde Lutsel K’e bietet geführte Wanderungen, Tier- und Nordlicht-Beobachtungen und Lunchs in der Wildnis. Neben spektakulären Natur-Erlebnissen an den Gewässern und in der zerklüfteten Landschaft des Nordens erhalten Gäste einen tiefen Einblick in die Kultur und Traditionen der heimischen Dene. Die Frontier Lodge kann bis zu 30 Personen beherbergen, die Programme starten ab Yellowknife und beinhalten den 50-minütigen Flug nach Lutsel K’e und eine Bootsfahrt zur Lodge.

JURTEN UND MEER IN NOVA SCOTIA

Eine Übernachtung mitten in der Natur muss nicht zwingend spartanisch sein: Sternenblick, Meeresrauschen und Feuerstelle bieten auch die neuen Authentic Seacost Yurts in Nova Scotia, die zudem mit bequemen Betten, eigener Terrasse mit Stühlen, einem Grill und teilweise mit eigenem Whirlpool ausgestattet sind und kostenloses WLAN, Zugang zum Gästeservice sowie einer am Meer gelegenen Sauna bieten. Die ausgefallen Unterkünfte liegen mitten in atemberaubender Landschaft in Guysborough auf der Halbinsel an der Chedabucto Bay, direkt in den Weinbergen des Authentic Seacost Distillery & Brewhouse, die Besuchern Besichtigungen sowie Verkostungen ermöglicht.

HÖHER GEHT’S NIRGENDS IN KANADA: IN DEN WOLKEN SCHLAFEN IN TORONTO

„The One“, Torontos neuer ikonischer Wolkenkratzer, der mit rund 306 Metern Höhe und 85 Stockwerken voraussichtlich das höchste Gebäude Kanadas sein wird, soll noch in 2022 fertiggestellt werden und dann das Luxushotel „Andaz Toronto“ beherbergen. Mitten in Torontos Innenstadt, im schicken und lebendigen Stadtteil Yorkville, bietet die Luxus- und Lifestylemarke von Hyatt 145 Zimmer und 15 exklusive Suiten mit einmaligen Ausblicken auf Toronto sowie einen Spa-Bereich, eine großzügige Veranstaltungsfläche inklusive Konferenzräumen und ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Durch die Nähe zu den beiden wichtigsten U-Bahn-Linien der Stadt sind alle Sehenswürdigkeiten Torontos in kürzester Zeit zu erreichen.

NACHHALTIG BEEINDRUCKEND ÜBERNACHTEN IN NEUFUNDLAND

Das Gros Morne Inn in der Provinz Neufundland und Labrador, das Anfang 2022 eröffnet werden soll, liegt am Fuße der Tableland Mountains. Besucher genießen einen spektakulären Blick über die Bonne Bay, etwa von der weitläufigen Terrasse oder einem der Zedernholz-Whirlpools im Freien. Das Gros Morne Inn kooperiert mit der Atlantic Healthy Oceans Initiative, um eines der wenigen Oceanwise-zertifizierten Unternehmen in der Region sowie einer zertifizierten B-Corporation zu werden, die sich für ökologische und sozial nachhaltige Wirtschaft einsetzt.

DURCHATMEN UND IN DER NATUR ZU SICH SELBST FINDEN AUF PEI

Weit weg vom Alltag mitten in der Natur die Seele baumeln lassen – das Mysa Nordic Spa & Resort auf Prince Edward Island ist der perfekte Ort dafür. Das neue Wellness-Getaway, das in 2022 eröffnet wird, liegt idyllisch in der St. Peter’s Bay und bietet Gästen außergewöhnliche Unterkünfte mit Blick aufs Wasser sowie Thermal- und Spa-Erlebnisse wie Dampfbäder, eine finnische Sauna, Massagen sowie Meditations- und Entspannungsangebote. In Verbindung mit entspannenden Erlebnissen in der berührenden Landschaft der Insel macht das Mysa Resort vor allem eins möglich: Tief durchatmen, sich mit der Natur verbinden und wieder zu sich selbst finden.

ENTSPANNEN IM REGENWALD BRITISH COLUMBIAS

Das von der Natur inspirierte Kitoki Inn auf Bowen Island in British Columbia verfügt über mit Zedernholz verkleidete Hütten und Onsen (Badehäuser) im japanischen Stil, in denen sich Besucher wie im Wald fühlen. Jede Hütte ist mit Holzvertäfelungen, maßgefertigten Holzarbeiten und Dekoren lokaler Handwerker ausgestattet. Raumhohe Fenster ermöglichen einen ungehinderten Blick auf den umliegenden Regenwald. Bei Einbruch der Dunkelheit bietet die private Terrasse eine Ruhezone zum Entspannen unter den Sternen.

