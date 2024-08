Gefahren für die Rohstoffproduktion

Wissenschaftler der United States Geographical Survey haben untersucht, wie Erdbeben die Versorgung mit Rohstoffen gefährden.

Erdbeben können den Bergbau stark beeinträchtigen. Die Untersuchung hat sich auf die Risiken für die Kupferproduktion konzentriert. Im Blickpunkt stehen Gebiete mit hohen Erdbebenrisiken sowie die rohstoffspezifischen Bergbau-, Schmelz- und Raffineriebetriebe weltweit. Viele der größten Kupferminen und -verarbeitungsanlagen liegen in stark seismischen Gebieten Ostasiens, Südamerikas und des Pazifiks. 76 der 101 Kupfer produzierenden Anlagen in Südamerika, sie machen über 80 Prozent der südamerikanischen Kupferbergbau-, -schmelz- und -Raffinerie Produktion aus, liegen in einem Gebiet mit hoher Erdbebengefahr. Laut der Analyse kann die jährliche Unterbrechung durch Erdbebenstörungen im Kupferbergbau zwischen 315 Millionen und rund 1,29 Milliarden US-Dollar ausmachen. In der Kupferverhüttung liegen die Zahlen zwischen 1,92 Milliarden und 4,33 Milliarden US-Dollar. In der Kupferraffination wurden Zahlen zwischen 2,06 Milliarden und 4,52 Milliarden US-Dollar errechnet. Solche Analysen können Bergbauunternehmen bei wichtigen Entscheidungen helfen.

Die Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen wird vermutlich weiter steigen, denn der Bedarf einer mehr und mehr wohlhabenden Weltbevölkerung und einer Zukunft ohne fossile Brennstoffe steigt. Zu einer modernen Wirtschaft gehören Bereiche wie Infrastruktur, Energie, Transport oder Kommunikation. Diese Bereiche sind von mineralischen Rohstoffen abhängig, ob es um Kobalt in Lithium-Ionen-Batterien geht oder um die Sektoren, die auf Kupfer angewiesen sind. Die Autoindustrie braucht Kupfer, ebenso die neuen Technologien wie erneuerbare Energien, die Informations- und Kommunikationstechnologie, die Architektur und viele weitere industrielle Anwendungen.

