Gefragte Rohstoffe der Zukunft

Die Zulassungen von Elektrofahrzeugen steigen an, besonders in China. Kobalt und Lithium sind beteiligt.

Im August wurden in China 321.000 neue Elektrofahrzeuge verkauft. Dies sind hervorragende Absatzzahlen. Gegenüber August 2020 entspricht dies einem Anstieg von satten 180 Prozent. Im Vergleich zum August 2019 sind es 120 Prozent mehr. Die Marktdurchdringung neuer Elektrofahrzeuge erreichte dieses Jahr im August ein Rekordhoch (17,8 Prozent). China unterstützt diese Entwicklung, denn bis 2030 sollen CO2-Emissionen reduziert werden. Die Kohlenstoffneutralität strebt China bis 2060 an.

Bis zum Jahr 2025 sollen Elektrofahrzeuge, so China, etwa 20 Prozent der Neuwagenkäufe ausmachen. Doch nun könnte dieses Ziel weit vor dem Plan gelingen. Einheimische Automobilhersteller haben besonders viel verkauft. Sie haben auch mit wirksamen Maßnahmen den Chipmangel bewältigt. An der Spitze lag Li Auto mit fast 10.000 ausgelieferten Elektrofahrzeugen im August. Xpeng und Nio, ebenfalls wichtige Autoproduzenten in China, gehen für den September von noch deutlich höheren Auslieferungszahlen als im August gesehen, aus.

Verantwortlich für die zunehmende Zahl an Elektrofahrzeugen ist unter anderem die fortschreitende Technologie bei den Lithium-Ionen-Batterien. Die Batteriesysteme müssen und können immer größere Reichweiten, schnellere Ladezeiten und eine starke Zuverlässigkeit bieten, nicht nur bei Privatfahrzeugen, sondern auch bei Nutzfahrzeugen. Das nötige Lithium besitzen Bergbaugesellschaften in den entsprechenden Projekten.

In der Mongolei etwa arbeitet ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=FpvLzzNsJ1A – an den Projekten Baavhai Uul und Urgakh Naran, damit an den größten Explorationslizenzen des Landes. Die Mongolei ist bergbau- und investitionsfreundlich und China mit seinem großen Markt ist benachbart. Auch Kobalt ist ein wichtiges Material in den Batterien der Elektroautos.

In Finnland besitzt zum Beispiel Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=XE9N8m0ff50 – das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot. Eine kürzlich aktualisierte abgeleitete Mineralressource war äußerst positiv.

