Gefühlsecht – Ein Buch, das unter die Haut geht

Autorin Liv Anders schreibt über Liebe, Verlust und das Wiederfinden von sich selbst

Mit Gefühlsecht veröffentlicht die Autorin Liv Anders einen intensiven und tiefgehenden Band voller Emotionen. In einer einzigartigen Mischung aus Lyrik, Reflexionen und persönlichen Geschichten erzählt sie von Herzschmerz, unerwiderter Liebe, Verlustangst und dem Mut, weiterzumachen. Ein Buch für alle, die sich in ihren eigenen Gefühlen wiederfinden möchten.

Wenn Worte heilen können

In Gefühlsecht beschreibt Liv Anders in poetischen und ehrlichen Texten, wie Liebe schmerzen kann, wie es sich anfühlt, für die falschen Menschen zu kämpfen und wie man lernt, sich selbst nicht zu verlieren. Dabei nimmt sie die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch Liebeskummer, toxische Beziehungen und Selbstzweifel – hin zu Selbstliebe, Akzeptanz und innerer Heilung.

Ein Buch, das berührt und Hoffnung gibt

Mit viel Feingefühl zeigt die Autorin, dass Heilung nicht linear verläuft, dass Schmerz ein Teil des Lebens ist – aber dass es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Gefühlsecht ist ein Buch für alle, die fühlen, lieben und manchmal daran zerbrechen – und die trotzdem nie aufhören, an die Liebe zu glauben.

Buch-Details:

– Buchtitel: Gefühlsecht

– Autorin: Liv Anders

– Erscheinungsdatum: März 2025

– Erhältlich als: Paperback & E-Book

– Erhältlich bei: Amazon, Thalia, Hugendubel, Bücher.de, Tolino, Apple Books u. a.

– ISBN-Nr.: 9783769357974

Über die Autorin Liv Anders:

Liv Anders schreibt über das, was tief geht – Liebe, Verlust, Sehnsucht und das Chaos der Gefühle. In ihren Texten verbindet sie poetische Lyrik mit persönlichen Geschichten und schafft so einen Raum für alle, die fühlen. Mit ihrem Debüt „Gefühlsecht“ gibt sie Emotionen eine Stimme und zeigt, dass Herzschmerz genauso zum Leben gehört wie Hoffnung und Heilung. Ihre Texte treffen mitten ins Herz und bieten Trost, Identifikation und Mut, den eigenen Gefühlen Raum zu geben.

Mehr über die Autorin und ihr Buch auf https://www.livanders.de/ und Instagram: @livanders_autorin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Liv Anders – c/o IP-Management #4616

Frau Liv Anders

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.livanders.de/

email : livanders@web.de

.

Pressekontakt:

Liv Anders – c/o IP-Management #4616

Frau Liv Anders

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

fon ..: –

web ..: https://www.livanders.de/

email : livanders@web.de

