https://bfan.link/coming-back-3

Mit ihrem neuesten Song „Coming Back“ veröffentlicht die Rockband Twisted Rose eine emotionale

Rockballade, die unter die Haut geht. Die Band, die sonst durch harte Riffs und kraftvolle Rhythmen

besticht, zeigt hier eine neue, gefühlvolle Seite. Gitarrist und „Gitarrengott“ Chris Bones überrascht

mit sanften, fast zärtlichen Klängen, die den Zuhörer in eine intime Atmosphäre eintauchen lassen.

Er beweist einmal mehr sein einzigartiges Gespür für Emotionen und zeigt, dass er nicht nur in den

harten Tönen, sondern auch in leisen Momenten virtuos glänzt. Bassist AlfRed und Drummer Luggy

fügen dies zu einem beeindruckenden Klangerlebnis zusammen. Im Mittelpunkt steht

die unverkennbare Stimme der Sängerin Caro, die in „Coming Back“ eine persönliche Geschichte voller

Zerrissenheit und Sehnsucht erzählt.

Der Song handelt von einer Reise in ihre alte Heimat – einem Ort, mit dem sie wenig Positives verbindet.

Und doch verspürt sie eine tiefe Freude und Aufregung, da sie dort jemanden wiedersehen wird,

der einst eine besondere Bedeutung in ihrem Leben hatte. In ihren kraftvollen und zugleich verletzlichen

Worten offenbart Caro die Erkenntnis, dass „Heimat“ kein Ort ist, sondern vielmehr die Menschen,

bei denen man sich geborgen fühlt.

„Coming Back“ vereint die charakteristische Energie und Intensität von Twisted Rose mit einer neuen,

emotionalen Tiefe. Der Song nimmt den Zuhörer mit auf eine innere Reise, auf der er die komplexe

Mischung aus Schmerz, Freude und Hoffnung nachfühlen kann.

Für Fans von Twisted Rose und alle, die authentische Rockmusik mit Herz und Seele lieben,

ist „Coming Back“ ein absolutes Muss. „Coming back“ erscheint am 6. Dezember 2024 auf allen gängigen

Streaming-Plattformen sowie als Lyricsvideo auf Youtube.

Über Twisted Rose:

Twisted Rose ist eine aufstrebende Rock-Band, die für ihren mitreißenden Sound und ihre eingängigen Melodien bekannt ist. Die Band wurde 2018 gegründet und hat seither zahlreiche Fans mit ihrer einzigartigen Klangästhetik und energiegeladenen Live-Auftritten begeistert. Twisted Rose besteht aus den talentierten Mitgliedern Caro (Gesang), Chris Bones (Guitar), AlfRed (Bass) und Luggy (Drums)

