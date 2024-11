Twisted Rose Neue Single lässt die Scherben fliegen! Am 8. November erscheint die Single „Broken Glass“

Twisted Rose haben wieder zugeschlagen! Mit ihrem neuesten Track „Broken Glass“entzündet die Band ein Rockfeuerwerk, dass die Scherben fliegen!

https://bfan.link/broken-glass-3

Twisted Rose haben wieder zugeschlagen! Mit ihrem neuesten Track „Broken Glass“entzündet die Band ein Rockfeuerwerk, dass die Scherben fliegen! Denn wo Sängerin Caro den Ton angibt, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Im Spiel zwischen grundverschiedenen Rollenbildern stellt sie sich zunächst als brave Hausfrau vor – doch der Ausdruck in ihrer Stimme lässt erahnen, dass der Schein trügt. Schon zerschneidet die Gitarre das unschuldige Bild, schon zerschmettert die Rhythmusfraktion die Fassade und das wahre Gesicht kommt zum Vorschein. Augenblicklich präsentiert sich Caro in ihrer vollen Power – als eine Art „Mafia-Bossin“, die nur Schutt und Aschehinterlässt und die die Männerwelt in die Knie zwingt. Nur zu gerne ergeben wir uns diesem Sog aus kraftvoller Rockmusik gepaart mit ausdrucksstarken Lyrics. Spätestens beim mitreißenden Chorus steht kein Körper still. Eine glasklare Sache: Live wird die explosive Energie von „Broken Glass“ direkt ins Bein gehen, da wird geheadbangt und mitgegrölt. „Broken Glass“ zeigt Twisted Rose in Bestform: energiegeladen, klanglich brillant und voller musikalischer Intensität. Classic Rock vom Feinsten – angetrieben durch den satten Bass von AlfRed und Luggys druckvolles druming, perfektioniert durch die donnernden Riffs der Gitarre von Chris Bones sowie die Stimmgewalt von Frontfrau Caro.

Hier gibt es keine halben Sachen – Twisted Rose beweisen einmal mehr, dass sie eine Band sind, die den Rock lebt. Am 08. November wird „Broken Glass“ auf allen gängigen Plattformen und Streamingdiensten veröffentlicht. Das bildgewaltige Musikvideo ist ab dem 22. November 2024 auf Youtube zu sehen. Soviel sei verraten: Caro zeigt sich dort alles andere als zahm und brav! Bis dahin rocken wir mit Twisted Rose zu dieser erstklassigen Nummer mit. „Broken Glass“ geht ins Ohr und bleibt dort – unüberhörbar, druckvoll, unwiderstehlich….einfach purer Rock ’n‘ Roll.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Twisted Rose

Herr Chris Bones

Von-Richthofen-Straße 1

97232 Giebelstadt

Deutschland

fon ..: 0170-6144117

web ..: https://www.twisted-rose.de

email : chris@twisted-rose.de

Über Twisted Rose:

Twisted Rose ist eine aufstrebende Rock-Band, die für ihren mitreißenden Sound und ihre eingängigen Melodien bekannt ist. Die Band wurde 2018 gegründet und hat seither zahlreiche Fans mit ihrer einzigartigen Klangästhetik und energiegeladenen Live-Auftritten begeistert. Twisted Rose besteht aus den talentierten Mitgliedern Caro (Gesang), Chris Bones (Guitar), AlfRed (Bass) und Luggy (Drums)

Pressekontakt:

7Hard / Co. Hans Derer

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

fon ..: 07195-9078078?

email : info@sevenus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupfer – früher, heute und in der Zukunft Eine grüne Zukunft – auch mit Wasserstoff