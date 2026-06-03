Gegen das Behörden-Chaos: IHK-Preisträger Markus Tonn launcht digitale Werkbank für rissfreie Gründungen

Schluss mit Phrasen: Markus Tonn startet gruender-werkzeug.de. Die digitale Werkbank bietet mit Rechnern für Stundensatz und Liquidität sofortige kaufmännische Statik für echte Unternehmer.

Hamm 3. Juni 2026 – Während die Bürokratie im Gründungssektor stetig zunimmt und angehende Selbstständige in der Zettelwirtschaft die Orientierung verlieren, schafft IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn einen digitalen Befreiungsschlag. Mit dem offiziellen Start von gruender-werkzeug.de stellt das TONNIKUM® eine hochspezialisierte Infrastruktur bereit, die ungenaue Versprechen durch messbare, schnelle Instrumente ersetzt.

„Gründer und Institutionen verlangen in der Praxis echte, handfeste Werkzeuge statt theoretischer Abhandlungen“, erklärt Markus Tonn. Die Plattform wurde geschaffen, um Gründern vom ersten Tag an die volle Hoheit über ihre Zahlen und Anträge zu übergeben. Unter gruender-werkzeug.de/die-werkzeuge/ finden Macher eine exklusive Auswahl an Systemen, die die mathematische und strategische Statik jedes Vorhabens sichern.

Die Module der digitalen Werkbank

Das Portal bündelt funktionale Instrumente, die den Gründungsprozess radikal vereinfachen und absichern:

-> Finanzielle Klarheit: Liquiditätsplanung Tool, Stundensatzrechner und der Was-bleibt-übrig-Rechner schaffen sofortige Gewissheit über den realen Cashflow.

-> Strategische Statik: Die Robustheits-Analyse und der Finanzierungs-Analyse (Check) prüfen das Geschäftsmodell auf Herz und Nieren.

->Prozess-Hoheit: Der Behördenkompass, der Absicherungskompass sowie der GmbH-Fahrplan und Rechtsformfinder steuern Gründer zielsicher durch bürokratische Hürden.

Infrastruktur für Existenzgründungsberater von Wirtschaftsförderungen

Die Plattform öffnet sich gezielt als digitales Handwerkszeug für Existenzgründungsberater von Wirtschaftsförderungen. Regionale Institutionen erhalten eine schlüsselfertige Werkbank, um die Beratungseffizienz vor Ort massiv zu steigern und Gründungsstatistiken rissfrei zu professionalisieren. Über das integrierte „In der Nähe“-Tool verbindet die Plattform die Gründer zudem auf direktem Weg mit einem Netzwerk aus 60 spezialisierten Beratern bundesweit, um die tiefe operative Umsetzung zu sichern.

Sicherheit durch Architektur

Auf Basis seiner 30-jährigen Erfahrung in der Wirtschafts- und Gründungsberatung kennt Markus Tonn die neuralgischen Punkte im System genau. Seine Strategie setzt darauf, das Risiko von Fehlplanungen im Vorfeld mathematisch auszuschließen.

„Wir verkaufen Sicherheit durch Architektur“, betont Tonn. Jedes Tool auf der neuen Plattform fungiert als Präzisionswerkzeug. Das System behandelt den Nutzer ab der ersten Sekunde als gestandenen Unternehmer, der die Kontrolle behält und den Markt dominiert. Der Fokus liegt auf messbarem Fortschritt, maximalem Zeitgewinn und absoluter kaufmännischer Souveränität.

Über das TONNIKUM®

Das TONNIKUM® mit Sitz in Hamm ist die spezialisierte Beratungsinstanz für Gründer und Unternehmer, die ihre berufliche Wirkungskraft in unternehmerische Souveränität transformieren. Unter der Leitung des IHK-Unternehmerpreisträgers Markus Tonn begreift die Agentur den Gründer ab Sekunde eins als Unternehmer und begleitet ihn über das praxiserprobte 3P-Modell systematisch in den dauerhaften Erfolg. Diese strategische Architektur führt den Gründer rissfrei durch die drei entscheidenden Phasen: den strukturierten Eintritt in die unternehmerische Welt via AVGS, das kaufmännische Wachstum mit dem klaren Ziel der tiefen Marktpenetration sowie die anschließende Konsolidierung des geschaffenen Unternehmens zur langfristigen Existenzsicherung.

Pressekontakt

TONNIKUM® – macht Unternehmer!

Markus Tonn

IHK-Unternehmerpreisträger | Strategischer Architekt für Gründungsmodelle

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59065 Hamm

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E-Mail: presse@tonnikum.de

Web: gruender-werkzeug.de

Keywords:

Gründer-Werkzeug, Markus Tonn, Wirtschaftsförderung, Existenzgründungsberater, Gründungsberatung in der Nähe, Stundensatzrechner, Liquiditätsplanung, Was-bleibt-übrig-Rechner, GmbH-Fahrplan, Robustheits-Analyse, Behördenkompass, Existenzgründung, AVGS-Coaching, Kaufmännische Statik, Prozess-Hoheit, 3P-Modell, TONNIKUM®

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Herr Markus Tonn

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Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

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