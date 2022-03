Gemeinsam Sparen als Familienprojekt kann richtig Spass machen

In schweren Zeiten zusammen halten – mit Vergnügen. Mit den Angeboten von family-technik.de können Familien aufatmen und gemeinsam den Alltag verbessern.

Halle, 05.03.2022 – Family Technik – Geld sparen – zusammen als Familie

Ein neues Handy, ein schicker, großer Fernseher fürs Familien Wohnzimmer oder einfach wieder ein Polster auf dem Konto machen das Leben schöner und leichter. Für viele Familien sind diese Wünsche einfach zu große Träume. Wie wäre es, wenn Sie sich das leisten könnten und beim Sparen auch noch Spaß hätten? Im Folgenden zeigen wir Ihnen zwei der vielen Möglichkeiten, wie das gehen kann.

Mit cleverem Handy-Vertrag smart sparen

In rund 85% der deutschen Haushalte gibt es mindestens ein Smartphone, insgesamt hat fast jeder Haushalt mindestens ein Handy. Doch in vielen Familien fehlt es an anderer Stelle. Die laufenden Kosten graben am Konto und schließlich läuft man irgendwann hinterher. Schluss damit. Eine Barauszahlung im Zuge des Vertragsbeginns schafft Luft. Den Dispokredit auszugleichen, den Urlaub für die Familie gestalten oder sich entspannte Gedanken über die Geburtstagsgeschenke für die Kinder machen zu können.

Statistisch kommt ein Nutzer auf Handykosten von rund 30EUR im Monat. Wenn jetzt zwei Mitglieder der Familie gemeinsam ein Angebot inklusive Barauszahlung annehmen, sind Auszahlungen bis 1200EUR möglich. Dafür fallen bei den gebuchten Tarifen jeweils ca. 56EUR im Monat an, also im Durchschnitt nur etwa 26EUR mehr im Monat.

Und weil viele Tarife starke Leistungen, wie großvolumige Daten-Flatrates und inklusive Telefonie auch im EU-Ausland, kann man auch noch sparen. Die meisten Tarife können das nicht. Und dadurch, dass man sein vorhandenes Handy weiternutzt, kann man die Kosten dafür ebenso sparen.

Starke Bundles für Spiel und Spass

Ein iMac ist ein Traum für Gamer, Homeoffice und Home-Schooling. Komplexe Online-Games oder smarte Anwendungen, die Zeit sparen: Mit dem iMac überhaupt kein Problem. Ein attraktives Bundle macht es möglich. Der Vertrag ist leistungsstark und der iMac ist der Star vom Bundle. Auch das ist ein Angebot zum Sparen, denn das Bundle – Angebot hat die gleichen Vertragskonditionen wie bei der Barauszahlung. Beim iMac ist ein robustes Handy dabei, das man getrost seinen Kindern mitgeben oder ins Auto legen kann.

Soll ein 55″-Fernseher demnächst ihr Wohnzimmer schmücken? Oder so ein schicker Kaffeevollautomat in der Küche? Im Bundle ist so vieles möglich, was den Alltag schöner macht. Sogar ein Motorroller, ein Hoverboard oder eine Kameraddrohne sind so erhältlich.

Sparen macht Spass – geteilte Freude ist doppelte Freude

Sparen macht Spaß! Wenn die Familie zusammenhält und Handynutzung gut koordiniert, können neue Projekte geplant, Urlaube gebucht und einfach mal wieder Wünsche erfüllt werden. Legen Sie dazu genaue Listen an, wann die alten und leistungsschwachen Verträge auslaufen. Rechtzeitig kündigen nicht vergessen!

Prüfen Sie auch Ihre Strom- und Gasverträge! Auch hier bietet family-technik.de attraktive Angebote mit tollen Prämien – wieder eine Möglichkeit zu sparen. Bei family-technik.de gibt es ganz verschiedene Modelle, die Familien neue Möglichkeiten eröffnen können: Seien es die Bundles oder Angebote mit Barauszahlung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Family-Technik – Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318635

web ..: http://family-technik.de

email : info@family-technik.de

Family-Technik ist eine GbR (keine GmbH), die insbesondere Familien, die in wirtschaftlich herausfordernden Umständen leben, oder eine negative Schufa Auskunft haben, dennoch die Möglichkeit zu geben, aktuelle Smartphones, günstige Stromverträge oder bessere Internet, DSL- und Telefonverträge zu erhalten, indem sie Finanzierungen abseits der üblichen Vorgehensweise ermöglichen. Das Unternehmen konnte in seinem fast 20-jährigen Bestehen über 700.000 Verträge bearbeiten.

