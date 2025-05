Gemeinsam stark: Wie Versorgungspakete Tierheime entlasten

Jeden Napf füllen – jeden Tag Hoffnung schenken

Rottenburg im Mai 2025 – Ein Blick hinter die Kulissen: Laut einer aktuellen Umfrage müssen über 70 % der Tierheime in Deutschland regelmäßig auf Rücklagen zurückgreifen, nur um Futter für ihre Tiere zu beschaffen. Gleichzeitig steigen die Preise für Tiernahrung stetig. Das Resultat? Weniger Mittel für notwendige Tierarztbesuche, Reparaturen oder das Personal. Eine Dauerbelastung für Einrichtungen, die eigentlich Zuflucht bieten sollen.Viele Tierheime stehen vor der Herausforderung, ihre Tiere angemessen zu versorgen, während die finanziellen Mittel knapp sind. Tierheimsponsoring bietet eine Lösung: Durch die Übernahme von Versorgungspaketen können Tierfreunde direkt dazu beitragen, die Futterkosten der Tierheime zu reduzieren. Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Das Konzept ist einfach und effektiv: Tierheimsponsoring organisiert die Produktion, Lagerung und Lieferung von hochwertigem Futter an Tierheime. Tierliebhaber übernehmen ein Versorgungspaket für ein Tierheim ihrer Wahl, wodurch die Einrichtungen ihre Futterkosten erheblich senken können.

Die Wirkung ist beeindruckend: Bereits über 14 Millionen Kilogramm an Versorgungsmitteln wurden an Tierheime ausgeliefert. Die Tiere profitieren von konstant hochwertigem Futter, was ihre Gesundheit stärkt und Tierarztkosten reduziert. Ein Versorgungspaket kann ab einem überschaubaren monatlichen Beitrag übernommen werden – eine kleine Geste mit großer Wirkung.

Unterstützen Sie Tierheime nachhaltig und übernehmen Sie ein Versorgungspaket. Besuchen Sie tierheimsponsoring.de und erfahren Sie, wie Sie mit einem einfachen Schritt das Leben vieler Tiere verbessern können. Tierheimsponsoring – Unterstützen Sie Ihr Wunschtierheim!

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

