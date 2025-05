Ein Herz für Tiere: Wie Sie Tierheime nachhaltig unterstützen können

Futter statt Sorgen – wie Ihr Beitrag Tierheime spürbar entlastet

Rottenburg im Mai 2025 – Wussten Sie schon? In Deutschland landen jedes Jahr über 300.000 Haustiere in Tierheimen – sei es wegen Überforderung, finanzieller Not oder schlicht aus Nachlässigkeit. Viele dieser Einrichtungen arbeiten am Limit, oft mit veralteter Ausstattung und knappen Budgets. Eine warme Decke, ein voller Napf – was für uns selbstverständlich ist, ist für viele Tiere ein täglicher Kampf ums Überleben. Genau hier beginnt Ihr Einfluss. In Deutschland kämpfen rund 85 % der Tierheime mit finanziellen Engpässen. Täglich stehen sie vor der Herausforderung, ihre Schützlinge mit ausreichend Futter zu versorgen. Hier setzt das innovative Konzept von Tierheimsponsoring an: Durch die Übernahme eines Versorgungspakets können Sie direkt dazu beitragen, die Futterkosten eines Tierheims erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring agiert im Auftrag von Tierheimen und sucht tierliebe Personen, die bereit sind, ein Versorgungspaket für ein Tierheim ihrer Wahl zu übernehmen. Diese Pakete ermöglichen es, dass hochwertiges Futter kostenlos an die Tierheime geliefert wird. So können die Einrichtungen ihre finanziellen Mittel für andere wichtige Bereiche wie medizinische Versorgung oder Instandhaltung verwenden.

Stellen Sie sich vor, Ihr Beitrag sorgt dafür, dass ein Tierheim nicht mehr um das tägliche Futter für seine Tiere bangen muss. Bereits über 200 Tierheime profitieren von diesem Konzept, und mehr als 40.000 Tiere werden täglich mit hochwertigem Futter versorgt. Ein Versorgungspaket kann bereits ab einem kleinen monatlichen Beitrag übernommen werden – eine Investition, die Großes bewirkt.

Werden Sie Teil dieser Bewegung und übernehmen Sie noch heute ein Versorgungspaket für Ihr Wunschtierheim. Besuchen Sie tierheimsponsoring.de und erfahren Sie, wie einfach es ist, einen bedeutenden Unterschied im Leben vieler Tiere zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 07472 988660

fax ..: 07472 9886666

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

