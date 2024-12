Generationswechsel bei Saupe Communication

Hannah Saupe und Daniel Angele übernehmen Führung

Stuttgart, 16. Dezember. 2024 – In diesem Jahr erfolgt ein bedeutender Generationswechsel bei Saupe Communication: Gründer Michael Saupe übergibt nach 35 Jahren erfolgreich die Geschäftsführung an seine Tochter Hannah Saupe und Daniel Angele. Beide sind langjährige Mitarbeiter und haben maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Michael Saupe bleibt dem Team als Senior Marketing- und Design-Experte weiterhin treu.

„Wir freuen uns besonders, dass uns Michael als erfahrener Stratege weiterhin mit seinem Wissen und seiner Perspektive begleiten wird. Sein Input wird auch in Zukunft eine wertvolle Unterstützung für uns und unsere Arbeit sein,“ betonen Hannah und Daniel.

Im folgenden Interview teilen Hannah und Daniel ihre Visionen, Herausforderungen und Ziele für die Zukunft von Saupe Communication.

Die Herausforderung, in große Fußstapfen zu treten

Die Übergabe einer etablierten Agentur ist ein besonderer Schritt. Hannah und Daniel schildern, wie sie sich auf diese Aufgabe vorbereitet haben:

„In den letzten Jahren haben wir sehr eng mit Michael Saupe zusammengearbeitet und dabei viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Es ist ein großartiges Gefühl, nun die Geschäftsleitung zu übernehmen und auf den gemeinsamen Erfolgen aufzubauen. Gemeinsam haben wir spannende und anspruchsvolle Projekte umgesetzt, als Agentur stetig Fortschritte erzielt, Erfolge gefeiert, aber auch Herausforderungen gemeistert. Diese Erfahrungen haben uns als Unternehmen geprägt und weitergebracht (…)“

Familienunternehmen in neuen Händen

Für Hannah Saupe hat die Übernahme eine besondere emotionale Bedeutung:

„Es ist etwas ganz Besonderes, ein Familienunternehmen fortzuführen und lebendig zu halten. Ich bin sehr dankbar, dass mir gemeinsam mit Daniel die Möglichkeit geboten wurde, die Geschäftsleitung zu übernehmen. Schon immer war es meine Motivation, die Welt der Kommunikation und des Marketings eigenständig zu prägen und aktiv mitzugestalten – und das mit einer eigenen Agentur. In Partnerschaft macht dies natürlich noch mehr Spaß. Daniel und ich sind seit vielen Jahren eng mit dem Unternehmen verbunden, sodass die Übernahme der Leitung für uns der nächste logische Schritt war.“

Klare Visionen für Brand und Design

Als Geschäftsführerin wird Hannah Saupe künftig den Bereich Brand und Design verantworten. Sie hat bereits konkrete Pläne für die Weiterentwicklung dieses Bereichs:

„Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unseren Kunden im Bereich Brand und Design die bestmöglichen Lösungen zu bieten. Es ist uns besonders wichtig, dass sich unsere Kunden mit den entwickelten Brandings und Designs identifizieren können. Wenn das gelingt, wissen wir, dass wir unseren Job richtig gemacht haben – und das ist ein unglaublich schönes Gefühl.“

Zusätzlich möchte sie die Beratungsleistungen der Agentur ausbauen:

„Im Bereich Brand und Design planen wir, verstärkt Consulting-Leistungen und Workshops zur Markenentwicklung anzubieten, um unsere Kunden noch intensiver und auch strategisch zu unterstützen und gemeinsam nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“

Trends und Technologie im Blick

Daniel Angele legt als Geschäftsführer großen Wert darauf, aktuelle Entwicklungen in der Branche gezielt zu nutzen:

„Auch in unserer Arbeit nehmen Themen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und werteorientiertes Marketing eine bedeutende Rolle ein. Gerade im Bereich KI ist es uns besonders wichtig, die Balance zwischen technologischer Innovation und Authentizität zu wahren. Wir möchten die Vorteile dieser Technologie gezielt einsetzen, ohne dabei den persönlichen und individuellen Charakter unserer Arbeit zu verlieren. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, unsere grundlegenden Werte in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Unser Anspruch ist es, stets am Puls der Zeit zu bleiben, ohne die Prinzipien, die uns ausmachen, aus den Augen zu verlieren.“

Ziele für die Zukunft

Kurzfristig möchten Hannah und Daniel die Kundenbeziehungen weiter vertiefen und die Markenpositionierung von Saupe Communication stärken. Langfristig stehen die Weiterentwicklung der Geschäftsfelder Brand Design, Digitales Marketing, CRM und Leadgenerierung im Fokus. Ihre Vision: nachhaltiges Wachstum und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden.

„Unser kurzfristiges Ziel ist es, weiterhin vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Kunden aufzubauen und gemeinsam erfolgreiche Projekte umzusetzen. Gleichzeitig möchten wir verstärkt in unsere eigene Identität und Markenpositionierung investieren, um unsere Außenwirkung zu stärken, ohne dabei den engen Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu verlieren. Zudem legen wir großen Wert darauf, die Zusammenarbeit mit externen Experten weiter auszubauen, Fort- und Weiterbildungen zu vertiefen sowie den gezielten Einsatz moderner Tools voranzutreiben. Langfristig streben wir ein nachhaltiges Wachstum an, mit einem klaren Fokus darauf, die Bereiche Brand Design, Digitales Marketing, CRM und Leadgenerierung weiter auszubauen und gezielt in diese Themenfelder zu investieren. Dadurch möchten wir unsere Expertise vertiefen und unseren Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen bieten,“ erklären Daniel und Hannah.

Authentizität als Leitmotiv

Als neue Führungskräfte möchten beide den Schwerpunkt auf Werte wie Vertrauen und Empathie legen:

„Authentizität und ein respektvolles Miteinander sind für uns essenziell. Wir möchten diese Werte nicht nur innerhalb unseres Teams leben, sondern auch aktiv fördern. Empathie, Vertrauen, Teamgeist und Kommunikation spielen dabei eine zentrale Rolle – sowohl im Umgang miteinander als auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Nur so können wir echte Verbindungen schaffen und gemeinsam erfolgreiche Projekte umsetzen,“ betonen Hannah und Daniel.

Neues Kapitel für Saupe Communication: Tradition trifft auf Innovation

Mit der Übergabe der Geschäftsleitung an Hannah Saupe und Daniel Angele beginnt bei Saupe Communication eine neue Ära. Die beiden langjährigen Mitarbeiter bringen nicht nur fundierte Erfahrung und eine enge Verbundenheit zum Unternehmen mit, sondern auch frische Impulse für die Zukunft. Im Fokus stehen nachhaltige Markenentwicklung, innovative Technologien wie KI und ein werteorientierter Ansatz, der Authentizität und Empathie in den Mittelpunkt stellt. Gleichzeitig bleibt Firmengründer Michael Saupe der Agentur als strategischer Berater erhalten – ein wertvolles Bindeglied zwischen Tradition und Fortschritt.

