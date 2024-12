Schneevergnügen pur: Rodeln im Pongau für Groß und Klein

Ob Anfänger oder Rodelprofi, hier finden alle ihren Nervenkitzel und können die traumhafte Winterlandschaft genießen. Ein unvergesslicher Spaß für die ganze Familie.

Willkommen im winterlichen Paradies des Pongaus, wo rasante Rodelabenteuer warten! Das Rodeltaxi Flachau bringt Sie dabei bequem und schnell zu den besten Rodelstrecken der Region.

Rodelstrecke Brennhütte und Munzenhof

Der etwa vierzigminütige Fußweg lässt sich auch von Familien mit Kindern problemlos meistern. Tagsüber besteht zudem die Option, mit dem Lift hinaufzufahren. Sobald man an der Bergstation angekommen ist, ist es nur noch ein kurzes Stück bis zum Startpunkt. In beiden gemütlichen Hütten findet man unter anderem traditionelle Salzburger Hausmannskost auf der Speisekarte. Sowohl im Munzenhof als auch in der Brennhütte kann man kostengünstig eine Rodel ausleihen, um auf der beleuchteten Strecke zurück ins Tal zu sausen.

Rodelbahn Sattelbauer

Eine hervorragend präparierte Rodelbahn von etwa 3 km Länge. Entweder zu Fuß oder mit dem Rodeltaxi gelangt man direkt vom Zentrum Flachaus hinauf in Richtung Sattelbauer. Oben angekommen, kann man sich im Berggasthof mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Natürlich steht gegen eine geringe Gebühr auch ein hauseigener Rodel Verleih zur Verfügung. Ob tagsüber oder auf der beleuchteten Strecke am Abend – hier ist ein unvergessliches Rodel vergnügen garantiert.

Rodelbahn Winterbauer

Eine großartige Rodelbahn von 2,5 km Länge mit einigen aufregenden Kurven. Man kann entweder zu Fuß oder mit dem Rodeltaxi (Shuttle-Service) den Aufstieg in Richtung Winterbauer antreten. Oben angekommen, lädt das Restaurant Winterbauer ein, einzukehren und die exzellente Küche mit vielfältigen Köstlichkeiten zu genießen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich einen Rodel oder einen Zipfelbob auszuleihen. Nun steht einem rasanten Ritt auf der etwa 2,5 km langen Rodelstrecke ins Tal nichts mehr im Wege. Die Rodelbahn ist täglich beleuchtet.

Rodelbahn Hochnössler / Bifeis Hütte

Die Rodelbahn windet sich durch einen zauberhaften Wald, der immer wieder durch Lichtungen unterbrochen wird, von denen aus man einen herrlichen Ausblick auf das malerische Altenmarkt und das weite, offene Tal mit dem markanten Dachstein am Horizont genießen kann. Vor den beiden Hütten Hochnössleralm und Bifeis Hütte stehen Schlitten bereit für die aufregende Abfahrt ins Tal. Die Rodelbahn ist bis Mitternacht beleuchtet. Die beiden Hütten sind entweder zu Fuß über den Bifangweg (etwa 1 Stunde) oder mit dem Rodeltaxi erreichbar.

Mit dem Rodeltaxi Flachau zum Rodelspaß!

Mit dem Taxi Alps Flauchau haben Sie die perfekte Möglichkeit, ganz bequem und schnell zum Rodelabenteuer zu gelangen. Der Shuttle-Service bringt Sie direkt zu den besten Rodelstrecken der Region, ohne dass Sie mühsam den Berg erklimmen müssen. Die Fahrer des Rodeltaxis sind nicht nur freundlich, sondern auch bestens mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut. Sie bringen Sie sicher und zügig ans Ziel, sodass mehr Zeit für den Spaß auf der Piste bleibt. Das Rodeltaxi ist ideal für Familien und Gruppen, die gemeinsam die Freude am Rodeln erleben möchten. Egal, ob Sie ein erfahrener Rodler oder ein Neuling sind, das Taxi in Flachau sorgt dafür, dass jeder schnell und komfortabel zur nächsten Abfahrt gelangt. Außerdem können Sie es sich während der Fahrt gemütlich machen und die malerische Winterlandschaft genießen. Das Rodeltaxi bringt Sie dorthin, wo der Spaß beginnt!

Rodelbahn Sonnalm Zauchensee

Der Rodelweg, der von der Sonnalm startet, schlängelt sich in sanften Kurven durch den tief verschneiten Nadelwald hinunter zum Hoteldorf Zauchensee auf einer Höhe von 1.350 m. Die Strecke ist angenehm und weist ein konstantes Gefälle auf. Zu Fuß ca. 4 km mit einer Gehzeit von etwa 1:15 Stunden.

Rodelbahn 8-er Königslehen

Die Rodelbahn Königslehen bietet ein außergewöhnliches Vergnügen für alle Altersgruppen. Übliche Rodelstrecken messen in der Regel etwa 1 Kilometer, manchmal auch 2 oder 3 Kilometer. Im Gegensatz dazu begeistert die Rodelbahn Königslehen mit einer beeindruckenden Länge von 6 Kilometern! Diese Bahn ist nicht nur die längste in der Salzburger Sportwelt, sie können den Ausgangspunkt auch gut mit der Gondel erreichen.

Rodelbahn Winterwanderweg Kleinarlerhütte

Eine unkomplizierte und behagliche Winterwanderung zur traditionellen Kleinarler-Hütte in den Radstätter Tauern in Salzburg. Vom Parkplatz Hirschleiten führt der hervorragend präparierte Pfad / Forststraße direkt zur Hütte. Bevor man mit dem Rodeln beginnt, lohnt sich ein Besuch in der Kleinarler Hütte. Von der Kaspressknödelsuppe über die Brettljause bis hin zum Kaiserschmarren – mit diesen beliebten Hüttenklassikern werden Wanderer und Tourenskifahrer kulinarisch verwöhnt.

Rodelbahn Jausenstation Ennskraxn

Die familienfreundliche und äußerst schneesichere Rodelbahn zieht Familien sowie Rodelbegeisterte jeden Alters mit ihrer ungefähr 2 km langen, autofreien Strecke an. Danach geht es mit den ausgeliehenen Rodeln zurück ins Tal.

Fazit: Die besten Rodelbahnen im Pongau

Wenn Sie im Pongau das Rodeln genießen möchten, gibt es einige erstklassige Rodelbahnen, die auf keinen Fall verpasst werden sollten. Vergessen Sie nicht, die Sicherheitsausrüstung zu beachten und die Rodelkünste vor der Abfahrt aufzufrischen. Der Pongau bietet dir unvergessliche Erlebnisse im Schnee – sowohl auf der Piste als auch beim Rodeln. Genießen Sie die atemberaubende Winterlandschaft!

