Genuss to go: Gastroguide „GenussPUNKTE“ jetzt auch als WebApp „Stadtkupon“ mit Gutscheinen für unterwegs!

Gastronomie von Düsseldorf bis Niederrhein – unterwegs mit Gastroguide und passenden Gutscheinen.

Ein neuer Meilenstein für Genussliebhaber: Der beliebte Gutschein-Gastroguide „GenussPUNKTE“ ist nicht mehr nur als Buch, sondern ab sofort auch als WebApp https://www.stadtkupon.de erhältlich, um Interessierten unterwegs beste kulinarischen Angebote in der Stadt anbieten zu können.

„Stadtkupon“ bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es den Nutzern ermöglicht, schnell und einfach ebenso nach Restaurants und Cafés, wie auch nach Freizeit- und Wellness-Deals in ihrer Umgebung zu suchen. Dabei werden nicht nur Informationen zu den verschiedenen Locations angezeigt, sondern auch spezielle Angebote wie Rabatte, Aktionen und die dazu notwendigen Gutscheine. Mit einem Wisch nach rechts (swipe right) kann man diese Gutscheine dann beim Anbieter vor Ort einlösen. So wird der Besuch in der Gastronomie auch immer etwas günstiger.

Durch die Weiterentwicklung des Gutscheinbuchs von „GenussPUNKTE“ und der neuen WebApp „Stadtkupon“ wird die Suche nach dem nächsten kulinarischen Highlight noch einfacher und bequemer. Egal ob man gerade in einer fremden Stadt ist oder einfach nur die Vielfalt der eigenen Region erkunden möchte, die Gutscheine für Genussmomente hat man direkt auf dem Smartphone griffbereit. Schön auch, es kommen rund ums Jahr neue Angebote und Ausgehtipps dazu.

„Genuss to go“ mit der WebApp https://www.stadtkupon.de bucht man einmalig für 365 Tage. Damit kann man dann flat auf alle Gutschein-Angebote in NRW, zwischen Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Aachen, dem Niederrhein und im Sauerland jeweils einmal zugreifen. Die Investition refinanziert sich in der Regel schon nach ein bis zwei Gutscheineinlösungen.

Fazit: kann man machen, lohnt sich in vielfacher Hinsicht!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur CouponConcept

Herr Matthias Tänzler

Plankerdyk 57

47839 Krefeld

Deutschland

fon ..: 02151561310

web ..: https://www.genusspunkte.de/

email : m.taenzler@genusspunkte.de

Die Agentur CouponConcept ist Lizenzgeber des Gutscheinbuchs GenussPUNKTE und – neu – der WebApp www.stadtkupon.de. Kostenlos erhältlich:

? Gutscheincode für Ihre Leser/User – Special Price 17.90 statt 39.90 Euro

? Rezensionsexemplar (Printversion GenussPUNKTE)

? Verlosungsexemplare für Leser (Print und digital Stadtkupon) kostenlos

? Redaktionsexemplare (Print und digital Stadtkupon) kostenlos

Regionen:

Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss, Krefeld, Kreis Viersen, Duisburg/Moers, Mönchengladbach, Kreis Heinsberg, Aachen, Kreis Düren, Siegen/Olpe

Mit den Gutscheinbüchern ist man seit 2014 schon erfolgreich am Markt. In der Region zwischen Rhein / Ruhr und Sauerland kommt nun auch das Gutscheinbuch 2.0 dazu: die Couponlösung Stadtkupon ermöglicht die Einlösung von Gutscheinen direkt vom Smartphone aus. Lizenznehmern und Herausgebern in verschiedenen Regionen des Landes halten die Gutscheinbücher und auch Stadtkupon maximal aktuell.

Pressekontakt:

Agentur CouponConcept

Herr Matthias Tänzler

Plankerdyk 57

47839 Krefeld

fon ..: 02151561310

email : m.taenzler@genusspunkte.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Datenschutz leicht gemacht: Zuverlässige Festplattenvernichtung in Schwerin First Phosphate und Groupe Goyette unterzeichnen Absichtserklärung zwecks Ermittlung logistischer Bedürfnisse am Umschlagterminal in Hébertville-Station in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec (Kanada)