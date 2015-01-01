George La Busch – Sommer, Sonne und im Cabrio

Ein Schlager mit Countr-Swing

Mit seiner neuen Single „Sommer, Sonne und im Cabrio“ präsentiert George La Busch einen modernen, eingängigen Sommerschlager voller Lebensfreude, Fernweh und guter Laune. Der Titel nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf eine unbeschwerte Reise Richtung Süden – dorthin, wo die Sonne scheint, das Meer ruft und jeder Kilometer ein Stück Freiheit bedeutet.

Im Mittelpunkt steht ein verliebtes Paar, das gemeinsam im Cabrio unterwegs ist. Das Verdeck ist geöffnet, die warme Sommerluft weht durch die Haare, und aus dem Autoradio erklingt der Lieblingshit, den beide aus voller Kehle mitsingen. Die gute Laune ist ansteckend: Vorbeifahrende Autofahrer sehen die beiden, lächeln und genießen diesen besonderen Moment gleich mit. Genau dieses Gefühl von Leichtigkeit, Spontanität und purem Sommerglück macht den Song so authentisch und sympathisch.

„Sommer, Sonne und im Cabrio“ ist eine musikalische Einladung, den Alltag hinter sich zu lassen, die Freiheit zu genießen und einfach loszufahren – egal, wohin der Weg führt. Mit seinem eingängigen Refrain, einer positiven Botschaft und sommerlichen Melodien versprüht der Titel Urlaubsstimmung vom ersten bis zum letzten Ton.

Text und Musik stammen aus der Feder von Georg Labusch, der mit diesem Titel einmal mehr seine Leidenschaft für eingängige Melodien und Geschichten aus dem Leben unter Beweis stellt. Produziert wurde „Sommer, Sonne und im Cabrio“ von HD Sound & Music, die den Song mit einem frischen, modernen Sound und viel Liebe zum Detail umgesetzt haben.

Ein Song zum Mitsingen, Träumen und Genießen – der perfekte Begleiter für sonnige Tage, lange Autofahrten und den Sommer 2026.

Quelle: Büro George La Busch

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