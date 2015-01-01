Stadtpoet trinkt musikalisch einen „Sweet Tequila Sunrise“

Die neue Österreichische Pop-Formation

Mit „Sweet Tequila Sunrise“ liefert STADTPOET einen tanzbaren Mix aus Funk, Disco und modernen Pop-Elementen. Treibende Basslines, groovige Gitarren und eingängige Synthesizer treffen auf eine Geschichte über eine unvergessliche Nacht zwischen Aufbruch, Anziehung und dem Wunsch, den Moment bis zum Sonnenaufgang festzuhalten.

Der Song fängt die besondere Stimmung ein, wenn aus einer spontanen Begegnung ein gemeinsames Abenteuer wird. Zwischen schimmernden Lichtern, pulsierenden Beats und einer mitreißenden Hook entwickelt sich ein Soundtrack für lange Sommernächte, der Leichtigkeit, Sehnsucht und Lebensfreude miteinander verbindet.

„Sweet Tequila Sunrise“ ist eine Einladung, den Augenblick zu genießen – bevor die Sonne aufgeht.

Über Stadtpoet:

Stadtpoet ist ein österreichisches IndiePop-Duo, das sich zwischen Melancholie und Aufbruch bewegt. Entstanden als Sideproject zweier vielseitiger Musiker, die bereits in unterschiedlichen Bands aktiv sind, versteht sich Stadtpoet als kreativer Freiraum – ein Ort, an dem Gedanken ungefiltert zu Musik werden dürfen.

Die deutschsprachigen Songs des Duos erzählen von Großstadtmomenten, inneren Konflikten, Freiheit und kritischen Beobachtungen des Alltags. Dabei verbinden sie reduzierte Indie-Sounds mit atmosphärischen Klangflächen, treibenden Rhythmen und poetischen Texten. Stadtpoet schafft es, Intimität und Weite zugleich zu erzeugen – Musik, die sowohl für nächtliche Zugfahrten als auch für verschwitzte Clubkonzerte gemacht ist.

Die beiden Künstler bringen ihre unterschiedlichen musikalischen Hintergründe bewusst ein: Während Einflüsse aus Alternative, Pop, Funk und elektronischer Musik ineinandergreifen, bleibt der Kern stets roh und ehrlich. Gerade weil Stadtpoet kein Hauptprojekt ist, entsteht eine besondere Unabhängigkeit – frei von Erwartungen, offen für Experimente.

Länge: 2:18 Minuten

Label: SK Music Entertainment, Österreich

Quelle: Büro Stadtpoet/ Austria

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