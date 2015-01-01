Verschwind aus meinem Leben – der flotte Discosound von McPetsy

Wieder ein flotter Titel zum Abtanzen

Unverkennbar ist die Mischung aus dem Bayerischen und Österreichischen Dialekt von McPetsy, auch wenn der Song natürlich in Hochdeutsch ist. Lange Zeit war es still um den Performer und Producer geworden, denn private Veränderungen sind nicht immer leicht zu verarbeiten – dennoch war die Musik immer fester Bestandteil.

McPetsy begleitet in der Musik nicht nur andere Künstler, sondern bringt endlich wieder einen eigenen Song heraus. Der Song ist aus dem Leben gegriffen – manchmal braucht es eben eine gewisse Zeit, um einen Menschen komplett aus Kopf und Herz zu streichen, obwohl schon lange feststeht, dass es besser ist.

Die flotte, rhythmische Dancenummer im Discofox-Style geht direkt in die Beine und lebt von der charismatischen Stimme McPetsy’s mit einem hohem Wiedererkennungswert und dem Synthesizersound, der unter die Haut geht. Seine sympathische Ausstrahlung und die positive Ausrichtung geben dem Hörer trotz des schwierigen Themas ein gutes Gefühl.

Der Song ist ab 17.07.2026 auf allen Streaming- und Downloadportalen erhältlich.

Quelle: Büro McPetsy

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