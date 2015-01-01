GEOXIP ist Preisträger des Bayerischen Gründerpreises 2026

GEOXIP gehört zu den Preisträgern des Bayerischen Gründerpreises 2026. Das Startup verbindet Markenkommunikation, Präzisionslandwirtschaft und Artenvielfalt zu einem weltweit einzigartigen Konzept.

Aus Feldern werden Botschaften. Aus Werbung entstehen Blühflächen. Aus einer Idee wächst eine neue Form der Kommunikation.

Vierkirchen, Juli 2026 – Die GEOXIP AG gehört zu den Preisträgern des Bayerischen Gründerpreises 2026 in der Kategorie „Aufsteiger“. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury ein Unternehmen, das Markenkommunikation, Präzisionslandwirtschaft und Artenvielfalt auf eine weltweit einzigartige Weise miteinander verbindet.

Während klassische Außenwerbung meist auf Plakatflächen oder digitalen Bildschirmen stattfindet entstehen Geobrandings direkt auf landwirtschaftlichen Flächen. Mithilfe eigens entwickelter Präzisionstechnologien werden Millionen Pflanzen zentimetergenau und in der jeweils optimalen Saattiefe ausgesät. So wachsen überdimensionale Logos, Schriftzüge oder Motive direkt aus der Natur heraus.

Die Motive erreichen dabei Größen von bis zu 50 Hektar – das entspricht rund 70 Fußballfeldern – und Umrisse von mehreren Kilometern. Dadurch sind sie bereits aus großer Entfernung sichtbar, aus der Luft oder von weitem an Hanglagen. Gleichzeitig sind Geobrandings auch am Boden hautnah erlebbar und machen Natur und Artenvielfalt unmittelbar erfahrbar.

Das Konzept verfolgt einen konsequenten Win-win-win-Ansatz. Werbetreibende erhalten eine Kommunikationsform mit außergewöhnlicher Reichweite, enormer Größe und hoher emotionaler Wirkung. Landwirtinnen und Landwirte profitieren von einer zusätzlichen Einnahmequelle und werden aktiv in innovative Kommunikationsprojekte eingebunden. Gleichzeitig entstehen artenreiche Blühflächen mit Millionen Blüten, die Nahrung und Lebensraum für Bienen, Wildbienen, Schmetterlinge und zahlreiche weitere heimische Arten schaffen sowie Lebensräume miteinander vernetzen.

Die außergewöhnlichen Dimensionen der Geobrandings sorgen regelmäßig für mediale Aufmerksamkeit weit über Deutschland hinaus. Luftaufnahmen werden von Medien aufgegriffen und in sozialen Netzwerken vielfach geteilt. Immer wieder erzielen auch von Nutzerinnen und Nutzern selbst aufgenommene Fotos und Videos als User Generated Content hohe Reichweiten und tragen die Botschaft weit über die eigentliche Kampagne hinaus.

„Unsere Vision ist es, die Natur zur größten Bühne der Welt zu machen. Wir möchten zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg, Innovation, Landwirtschaft und Artenvielfalt keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig stärken können. Der Bayerische Gründerpreis ist für unser gesamtes Team und alle Beteiligten eine wunderbare Bestätigung dieses Weges“, sagt Christian Seebauer, Gründer und Vorstand der GEOXIP AG.

Zu den bisherigen Projekten zählen unter anderem Geobrandings für Lufthansa, adidas, Telekom, ERDINGER Weißbräu, Katjes sowie die UEFA Women’s EURO 2025. Zu den bisherigen Projekten zählen unter anderem Geobrandings für Lufthansa, adidas, Telekom, ERDINGER Weißbräu, Katjes sowie die UEFA Women’s EURO 2025. Das Telekom-Geobranding „Magenta Blossom“ wurde unter anderem mit dem German Brand Award Gold, dem Deutschen PR-Preis sowie Auszeichnungen des Art Directors Club (ADC) prämiert.

Der Bayerische Gründerpreis zählt zu den renommiertesten Wirtschaftsauszeichnungen Bayerns. Er würdigt Unternehmen, die mit Innovationskraft, nachhaltigem Wachstum und unternehmerischem Erfolg neue Impulse für den Wirtschaftsstandort Bayern setzen.

Weitere Informationen:

https://geoxip.com/geoxip-ist-preistraeger-des-bayerischen-gruenderpreises-2026/

Über GEOXIP

Die GEOXIP AG entwickelt und realisiert Geobrandings – überdimensionale Markenbotschaften auf landwirtschaftlichen Flächen. Das Unternehmen verbindet Präzisionslandwirtschaft, moderne Markenkommunikation und Biodiversität zu einem weltweit einzigartigen Konzept. Unter dem Leitgedanken „Nature as a Display“ entstehen Kampagnen mit außergewöhnlicher Reichweite und emotionaler Wirkung, die gleichzeitig neue Lebensräume für zahlreiche heimische Tier- und Pflanzenarten schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 994538

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email : info@geoxip.com

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

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