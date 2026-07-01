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Geplante Revisionsarbeiten in der RupertusTherme vom 27. Juli bis 2. August 2026
Die RupertusTherme bleibt vom 27. Juli bis 2. August 2026 wegen der jährlichen Revisionsarbeiten geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für den 3. August geplant.
Die RupertusTherme in Bad Reichenhall führt von Montag, 27. Juli, bis einschließlich Sonntag, 2. August 2026, ihre jährlich geplanten Revisionsarbeiten durch. Während dieses Zeitraums bleiben sämtliche Bereiche der Therme ganztägig geschlossen. Das Familienbad öffnet regulär wieder am Donnerstag, 06.08.2026.
Die regelmäßige Revision ist ein fester Bestandteil des Qualitäts- und Sicherheitskonzepts der RupertusTherme. In dieser Zeit werden technische Anlagen überprüft, gewartet und erforderliche Arbeiten durchgeführt, um einen zuverlässigen Betrieb sowie den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard der Anlage dauerhaft sicherzustellen. Die Maßnahmen tragen dazu bei, den Gästen auch künftig ein sicheres und erholsames Spa-Erlebnis auf höchstem Niveau bieten zu können.
Die Wiedereröffnung der RupertusTherme ist – vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses aller technischen Maßnahmen – für Montag, 3. August 2026, vorgesehen. Das Familienbad wird voraussichtlich ab Donnerstag, 6. August 2026, wieder regulär für Besucher geöffnet sein.
Die Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH bittet alle Gäste, die vorübergehende Schließung bei ihrer Besuchsplanung zu berücksichtigen, und bedankt sich für das entgegengebrachte Verständnis. Ziel der turnusmäßigen Revisionsarbeiten ist es, die hohe Qualität der RupertusTherme langfristig zu erhalten und den Gästen auch künftig optimale Bedingungen für Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden zu bieten.
Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für Ihr Verständnis.
Weitere Infos unter: RupertusTherme
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH
Herr Dirk Sasse
Wittelsbacher Strasse 15
83435 Bad Reichenhall
Deutschland
fon ..: 08651606601
web ..: http://www.rupertustherme.de
email : dirk.sasse@staatsbad.gmbh
Pressekontakt:
Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH
Herr Dirk Sasse
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83435 Bad Reichenhall
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email : dirk.sasse@staatsbad.gmbhDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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