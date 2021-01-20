KunstKlangGenuss im Mai mit Lotte Pucher in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten

Im Mai ist die Veranstaltungsreihe „KunstKlangGenuss“ der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH mit einer Ausstellung in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten zu erleben.

BAD REICHENHALL. Im Mai setzt die Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH ihre Veranstaltungsreihe „KunstKlangGenuss“ mit einer neuen Ausstellung in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten fort. Die Bad Reichenhallerin Lotte Pucher präsentiert dort ihre Werke.

Die lichtdurchflutete Wandelhalle am Königlichen Kurgarten bietet dabei erneut ideale Bedingungen für die Verbindung von bildender Kunst und den musikalischen Eindrücken der angrenzenden Konzertrotunde.

Die Arbeiten von Lotte Pucher sind geprägt von Harmonie, Ästhetik und Komposition. Sie entstehen in einem vielschichtigen Prozess, getragen von Spontanität, Stimmungen und der Freude am künstlerischen Ausdruck.

Am Dienstag, 5. Mai 2026, ab 18.00 Uhr findet eine Vernissage in der Wandelhalle statt. In einladender Atmosphäre besteht die Möglichkeit, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen und erste Eindrücke ihrer Arbeiten zu gewinnen.

„Die Idee von „KunstKlangGenuss“ war von Anfang an, Kunst und Musik zusammenzubringen und damit einen besonderen Raum für Begegnung zu schaffen. Es freut mich sehr zu sehen, wie sich die Reihe entwickelt hat und wie gut dieses Zusammenspiel bei unseren Gästen ankommt. Die Wandelhalle am Königlichen Kurgarten bietet dafür genau den richtigen Rahmen“, so Staatsbadgeschäftsführer Dirk Sasse.

„KunstKlangGenuss“ verbindet seit 2022 regelmäßig Kunst mit musikalischen Akzenten und schafft so eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Die Wandelhalle am Königlichen Kurgarten wird dabei zum Treffpunkt für Einheimische und Gäste, die Kultur in all ihren Facetten erleben möchten.

Die Ausstellung ist im Mai täglich zu den Öffnungszeiten von 9.00 bis 21.30 Uhr frei zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Künstlerinnen und Künstler aus der Region aus allen Bereichen der bildenden Kunst – von Malerei bis Bildhauerei und darüber hinaus – können sich bei Interesse per E-Mail an office@staatsbad.gmbh

bewerben.

Weitere Informationen sind online abrufbar unter:

https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/kunstklanggenuss

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Herr Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

fon ..: 08651606101

web ..: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/home

email : dirk.sasse@staatsbad.gmbh

Pressekontakt:

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