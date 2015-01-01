SoleKlangSommer: BLUMENCRON, KIRCHER, SCHUBERT

Eigenkompositionen, Wienerlieder, Folk, Rock und Samba: Der SoleKlangSommer bringt am 24. Juli 2026 Bina Blumencron, Klaus Kircher und Stefan Schubert auf die Sommerbühne im Königlichen Kurgarten.

BAD REICHENHALL. Am Freitag, 24. Juli 2026, um 19.00 Uhr präsentiert die Staatsbad GmbH im Rahmen des SoleKlangSommers das Trio auf der Freiluft-Bühne im Königlichen Kurgarten.

Mit Bina Blumencron (Gesang), Klaus Kircher (Bass) und Stefan Schubert (Gitarre, Gesang) erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Konzert mit alten und neuen Songs. Das Trio verbindet Eigenkompositionen in Dialektpoesie mit Wienerliedern, Volksmusik, Rhythm & Blues, Folk, Rock ’n‘ Roll, Samba und weiteren musikalischen Einflüssen. Geschichten und Anekdoten zwischen den Liedern machen das Programm zu einem unterhaltsamen und persönlichen Konzerterlebnis.

Die drei Musiker zählen seit vielen Jahren zu den festen Größen der österreichischen Musikszene und begeistern mit musikalischer Vielfalt, intensive Spielfreude und einem unverwechselbaren Klang.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Tickets:

Online: www.ticketscharf.de

Freie Platzwahl: 10,- EUR | mit Staatsbad Jahres-/Gastkarte 6,50 EUR

Schüler/Studenten 5,00 EUR

Vorverkaufsstellen: Staatsbad Shop & Tickets in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten, RupertusTherme, Tourist-Info Bad Reichenhall, Ticket Scharf sowie bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen.

Bevorstehende Termine der Reihe „SoleKlangSommer“:

07.08.2026 – Salonorchester der Bad Reichenhaller Philharmoniker

21.08.2026 – Wirtshausmusi „Aufg´spuid“

04.09.2026 – Rock´n´Hall – Rock & Pop Chor

18.09.2026 – Dreiklang

Weitere Infos unter: SoleKlangSommer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Herr Dirk Sasse

Wittelsbacherstr. 15

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

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email : office@staatsbad.gmbh

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