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SoleKlangSommer: BLUMENCRON, KIRCHER, SCHUBERT
Eigenkompositionen, Wienerlieder, Folk, Rock und Samba: Der SoleKlangSommer bringt am 24. Juli 2026 Bina Blumencron, Klaus Kircher und Stefan Schubert auf die Sommerbühne im Königlichen Kurgarten.
BAD REICHENHALL. Am Freitag, 24. Juli 2026, um 19.00 Uhr präsentiert die Staatsbad GmbH im Rahmen des SoleKlangSommers das Trio auf der Freiluft-Bühne im Königlichen Kurgarten.
Mit Bina Blumencron (Gesang), Klaus Kircher (Bass) und Stefan Schubert (Gitarre, Gesang) erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Konzert mit alten und neuen Songs. Das Trio verbindet Eigenkompositionen in Dialektpoesie mit Wienerliedern, Volksmusik, Rhythm & Blues, Folk, Rock ’n‘ Roll, Samba und weiteren musikalischen Einflüssen. Geschichten und Anekdoten zwischen den Liedern machen das Programm zu einem unterhaltsamen und persönlichen Konzerterlebnis.
Die drei Musiker zählen seit vielen Jahren zu den festen Größen der österreichischen Musikszene und begeistern mit musikalischer Vielfalt, intensive Spielfreude und einem unverwechselbaren Klang.
Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.
Tickets:
Online: www.ticketscharf.de
Freie Platzwahl: 10,- EUR | mit Staatsbad Jahres-/Gastkarte 6,50 EUR
Schüler/Studenten 5,00 EUR
Vorverkaufsstellen: Staatsbad Shop & Tickets in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten, RupertusTherme, Tourist-Info Bad Reichenhall, Ticket Scharf sowie bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen.
Bevorstehende Termine der Reihe „SoleKlangSommer“:
07.08.2026 – Salonorchester der Bad Reichenhaller Philharmoniker
21.08.2026 – Wirtshausmusi „Aufg´spuid“
04.09.2026 – Rock´n´Hall – Rock & Pop Chor
18.09.2026 – Dreiklang
Weitere Infos unter: SoleKlangSommer
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH
Herr Dirk Sasse
Wittelsbacherstr. 15
83435 Bad Reichenhall
Deutschland
fon ..: 08651606101
web ..: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/home
email : office@staatsbad.gmbh
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