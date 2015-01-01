  • SoleKlangSommer: BLUMENCRON, KIRCHER, SCHUBERT

    Eigenkompositionen, Wienerlieder, Folk, Rock und Samba: Der SoleKlangSommer bringt am 24. Juli 2026 Bina Blumencron, Klaus Kircher und Stefan Schubert auf die Sommerbühne im Königlichen Kurgarten.

    BAD REICHENHALL. Am Freitag, 24. Juli 2026, um 19.00 Uhr präsentiert die Staatsbad GmbH im Rahmen des SoleKlangSommers das Trio auf der Freiluft-Bühne im Königlichen Kurgarten.

    Mit Bina Blumencron (Gesang), Klaus Kircher (Bass) und Stefan Schubert (Gitarre, Gesang) erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Konzert mit alten und neuen Songs. Das Trio verbindet Eigenkompositionen in Dialektpoesie mit Wienerliedern, Volksmusik, Rhythm & Blues, Folk, Rock ’n‘ Roll, Samba und weiteren musikalischen Einflüssen. Geschichten und Anekdoten zwischen den Liedern machen das Programm zu einem unterhaltsamen und persönlichen Konzerterlebnis.

    Die drei Musiker zählen seit vielen Jahren zu den festen Größen der österreichischen Musikszene und begeistern mit musikalischer Vielfalt, intensive Spielfreude und einem unverwechselbaren Klang.

    Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

    Tickets:

    Online: www.ticketscharf.de

    Freie Platzwahl: 10,- EUR | mit Staatsbad Jahres-/Gastkarte 6,50 EUR

    Schüler/Studenten 5,00 EUR

    Vorverkaufsstellen: Staatsbad Shop & Tickets in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten, RupertusTherme, Tourist-Info Bad Reichenhall, Ticket Scharf sowie bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen.

    Bevorstehende Termine der Reihe „SoleKlangSommer“:
    07.08.2026 – Salonorchester der Bad Reichenhaller Philharmoniker
    21.08.2026 – Wirtshausmusi „Aufg´spuid“
    04.09.2026 – Rock´n´Hall – Rock & Pop Chor
    18.09.2026 – Dreiklang

    Weitere Infos unter: SoleKlangSommer

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH
    Herr Dirk Sasse
    Wittelsbacherstr. 15
    83435 Bad Reichenhall
    Deutschland

    fon ..: 08651606101
    web ..: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/home
    email : office@staatsbad.gmbh

    Pressekontakt:

    Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH
    Herr Dirk Sasse
    Wittelsbacherstr. 15
    83435 Bad Reichenhall

    fon ..: 08651606101
    email : office@staatsbad.gmbh


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neues Veranstaltungsformat im Königlichen Kurgarten: „SoleKlangSommer“ startet am 29. Mai 2026
      Neue Klänge im Königlichen Kurgarten: Der SoleKlangSommer verbindet auf einer Sommerbühne an Gradierhaus und AlpenSole-Brunnen Musik, Atmosphäre und Tradition in acht Konzerten über die Saison hinweg....

    2. KunstKlangGenuss im Mai mit Lotte Pucher in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten
      Im Mai ist die Veranstaltungsreihe "KunstKlangGenuss" der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH mit einer Ausstellung in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten zu erleben....

    3. Die schönsten Geschichten aus dem Leben der Johanna Schubert – Episoden für pferdebegeisterte Mädchen
      Annika Viktoria Blatt hilft Kindern mit "Die schönsten Geschichten aus dem Leben der Johanna Schubert" beim Entspannen und Einschlafen....

    4. Neues Kurgarten Café im Königlichen Kurgarten Bad Reichenhall
      BAD REICHENHALL. Mit der umfassenden Sanierung des Kurgarten Cafés im Königlichen Kurgarten entsteht im Staatsbad Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain ein neuer gastronomischer Treffpunkt im Herzen der...

    5. Geplante Revisionsarbeiten in der RupertusTherme vom 27. Juli bis 2. August 2026
      Die RupertusTherme bleibt vom 27. Juli bis 2. August 2026 wegen der jährlichen Revisionsarbeiten geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für den 3. August geplant....

    6. Aus Staufensauna wird „Staufinnensauna“
      Die RupertusTherme bietet eine bisher gemischt genutzte Sauna künftig als Damensauna an und reagiert damit auf die Wünsche weiblicher Gäste....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.