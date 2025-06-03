  • Geschichten vom Glück, vom Schmerz und vom Weitergehen

    Die Buchneuerscheinung von Achim E. Tobias „Das Leben beschenkt und beschädigt“ möchte berühren, inspirieren und zum Nachdenken anregen.

    BildLiebe Redaktionen,

    wir möchten Ihnen heute den neuen Buchtitel DAS LEBEN BESCHENKT UND BESCHÄDIGT – Geschichten vom Glück, vom Schmerz und vom Weitergehen vorstellen, der jetzt im Innenwelt Verlag erschienen ist.

    Der Psychotherapeut Achim E. Tobias verrät in Kurzgeschichten und Beobachtungen, wie man in den Wechselfällen des Lebens überleben kann. Denn das Leben beschenkt – mit Gelingen und Leichtigkeit und beschädigt – mit Scheitern und Leid. Offen und respektvoll reflektiert er über Schmerz, Liebe, Trauer, Kontrollverlust Gewalt, Glück, Dankbarkeit u.v.m. und zeigt, wie man dabei nicht den Kopf verliert, sondern sein inneres Gleichgewicht behält.

    „Welche Widrigkeiten, Torturen, wie viel Verletzungen und Schmerz unser Leben auch immer für uns bereithält, wie es sehr uns auch beschädigt. Es geht darum, nicht aufzugeben, aufzustehen, immer und immer wieder. Sich nicht brechen zu lassen, weiterzugehen. Erst in solchen Momenten sind wir wirklich gefordert, erst dann kann sich zeigen, wie es um unsere eigene Überlebenskunst steht.“ Achim E. Tobias

    Achim E. Tobias
    DAS LEBEN BESCHENKT UND BESCHÄDIGT – Geschichten vom Glück, vom Schmerz und vom Weitergehen
    152 Seiten, Hardcover
    EUR 20,00 (D) · EUR 20,70 (A)
    ISBN 978-3-910856-11-0
    lieferbar

    Hier erfahren Sie mehr
    Wir wünschen Ihnen Freude beim Entdecken des neuen Titels aus dem Innenwelt Verlag.
    Interessiert? Dann fordern Sie einfach ein kostenloses Rezensionsexemplar bei uns an.

    Mit besten Grüßen
    Ihr Innenwelt Team

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Innenwelt Verlag GmbH
    Frau Martina Werner
    Brabanter Str. 15
    50674 Köln
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)221 – 550 03 29
    web ..: https://www.innenwelt-verlag.de/
    email : info@innenwelt-verlag.de

    Der Innenwelt Verlag ist ein verlegergeführter Verlag, dessen Name Programm ist. Wir publizieren Themen, die den Menschen innerlich bewegen: seine Seele, seinen Geist und nicht zuletzt seinen Körper. Unsere Autoren denken undogmatisch, sie wollen die Leserin und den Leser auf dem Weg zu sich selbst unterstützen, Verständnis schaffen, Mut machen, gegebenenfalls Mauern einreißen, neue Wege skizzieren, um inneres Wachstum zu fördern.
    Wir publizieren u.a. Topseller über Partnerschaft und Sexualität von Diana Richardson Zeit für Liebe, Zeit für Weiblichkeit, Sabine Schmidt, Wenn der Körper Nein sagt – Vaginismus verstehen und heilen.

    Pressekontakt:

    Innenwelt Verlag GmbH
    Frau Susanne Rick
    Brabanter Str. 15
    50674 Köln

    fon ..: +49 (0)221 – 550 03 29
    email : s.rick@innenwelt-verlag.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Der Weg des Herzens – Geschichten von Selbstfindung, Selbstheilung und Glück
      Katharina Pavlustyk leitet die Leser in ihrem neuen Ratgeber "Der Weg des Herzens" zu Selbstverwirklchung, Zufriedenheit und Erfüllung an....

    2. Sinnige Geschichten 2 – pädagogisch wertvolle Geschichten mit Bildern fördern die Erziehung von Kindern
      Margarete Jaeckel erreicht mit kreative Erziehungshilfe und viel Humor in "Sinnige Geschichten 2" die Seele von Kindern....

    3. Sinnige Geschichten 2 – Werteorientierte Geschichten mit Bildern fördern die Erziehung von Kindern
      Margarete Jaeckel erreicht mit kreative Erziehungshilfe und viel Humor in "Sinnige Geschichten 2" die Seele von Kindern....

    4. RLS auf dem 14. bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“
      Bundesweiter Aktionstag gegen den Schmerz am 3.6.25 mit Hotline 0800 - 18 18 120 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr. Renommierte Schmerzpatienten aus ganz Deutschland stehen für Fragen zur Verfügung....

    5. Sinnige Geschichten 3 – Unterhaltsame Geschichten für Leseanfänger
      Margarete Jaeckel hat mir "Sinnige Geschichten 3" eine kreative Erziehungshilfe geschaffen, die Kindern spielerisch das richtige Verhalten in alltäglichen Situationen lehrt....

    6. Die Geschichten vom Fischkrieg – Fantastische Geschichten-Sammlung
      Sarah Marie Schäfer entführt die Leser "Die Geschichten vom Fischkrieg" in eine spannende Welt unter dem Meer....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.