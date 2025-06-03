-
Geschichten vom Glück, vom Schmerz und vom Weitergehen
Die Buchneuerscheinung von Achim E. Tobias „Das Leben beschenkt und beschädigt“ möchte berühren, inspirieren und zum Nachdenken anregen.
wir möchten Ihnen heute den neuen Buchtitel DAS LEBEN BESCHENKT UND BESCHÄDIGT – Geschichten vom Glück, vom Schmerz und vom Weitergehen vorstellen, der jetzt im Innenwelt Verlag erschienen ist.
Der Psychotherapeut Achim E. Tobias verrät in Kurzgeschichten und Beobachtungen, wie man in den Wechselfällen des Lebens überleben kann. Denn das Leben beschenkt – mit Gelingen und Leichtigkeit und beschädigt – mit Scheitern und Leid. Offen und respektvoll reflektiert er über Schmerz, Liebe, Trauer, Kontrollverlust Gewalt, Glück, Dankbarkeit u.v.m. und zeigt, wie man dabei nicht den Kopf verliert, sondern sein inneres Gleichgewicht behält.
„Welche Widrigkeiten, Torturen, wie viel Verletzungen und Schmerz unser Leben auch immer für uns bereithält, wie es sehr uns auch beschädigt. Es geht darum, nicht aufzugeben, aufzustehen, immer und immer wieder. Sich nicht brechen zu lassen, weiterzugehen. Erst in solchen Momenten sind wir wirklich gefordert, erst dann kann sich zeigen, wie es um unsere eigene Überlebenskunst steht.“ Achim E. Tobias
Achim E. Tobias
DAS LEBEN BESCHENKT UND BESCHÄDIGT – Geschichten vom Glück, vom Schmerz und vom Weitergehen
152 Seiten, Hardcover
EUR 20,00 (D) · EUR 20,70 (A)
ISBN 978-3-910856-11-0
lieferbar
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Innenwelt Verlag GmbH
Frau Martina Werner
Brabanter Str. 15
50674 Köln
Deutschland
fon ..: +49 (0)221 – 550 03 29
web ..: https://www.innenwelt-verlag.de/
email : info@innenwelt-verlag.de
Der Innenwelt Verlag ist ein verlegergeführter Verlag, dessen Name Programm ist. Wir publizieren Themen, die den Menschen innerlich bewegen: seine Seele, seinen Geist und nicht zuletzt seinen Körper. Unsere Autoren denken undogmatisch, sie wollen die Leserin und den Leser auf dem Weg zu sich selbst unterstützen, Verständnis schaffen, Mut machen, gegebenenfalls Mauern einreißen, neue Wege skizzieren, um inneres Wachstum zu fördern.
Wir publizieren u.a. Topseller über Partnerschaft und Sexualität von Diana Richardson Zeit für Liebe, Zeit für Weiblichkeit, Sabine Schmidt, Wenn der Körper Nein sagt – Vaginismus verstehen und heilen.
Geschichten vom Glück, vom Schmerz und vom Weitergehen
