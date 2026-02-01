Klock 8 – Erinnerungen an die Hafenbar: Die Retro-Radioshow zur Kultsendung kommt

Erinnerungen an eine beliebte Fernsehsendung

Wenn dieser Name damals (1965-1990) als Programmvorschau erschien, dann machte man sich eine Notiz, war nervös, diese Sendung nicht zu verpassen, denn nach dem „Kessel Buntes“, war das die meist geschaute Samstagabend Show des DDR Fernsehens.

Nun gibt es diese Kultsendung als Radioshow bei Mediatop Radio in Mecklenburg-Vorpommern: Klock 8 – Erinnerungen an die Hafenbar!

Sie wurde seit 1965 im Fernsehstudio Rostock produziert und als gesellige Familiensendung etabliert.

Unter der Leitung von Manfred Spitz – den man als Regisseur und Macher-Ikone bezeichnen kann, entstanden wunderbare Geschichten um Wellen, Wind und Meer. Es bildete sich eine Stammbesetzung heraus. Tragende Figuren: Horst Köbbert- Rica Deus- Kuddeldaddeldu/Heinz Drähn -Kuddel und Hein – das war die Stammbesetzung!

Es wurden gezielt Geschichten geschrieben, die eng mit der Seefahrt, Seemannsromantik, mit Seemannsgarn und Shantys, sowie Liedern, Schlagern die Bezug zur See- Seefahrt verbunden waren. Auch Hits wurden geboren, denn es gab eine Riege gestandener Komponisten und Texter, die konstant für diese Sendereihe im Einsatz waren. (Siegfried Jordan, Arnd Bause, Rudi Werion, Wolfram Schöne usw.)

Es wurden fast alle etablierten Künstler aus der heimischen Schlagerszene sowie aus dem befreundeten sozialistischen Ausland als Gäste eingeladen. (Dagmar Frederik, Peter Wieland, Holm&Lück, Roland Neudert, Frank Schöbel, Regina Thoss usw. auch Künstler aus Österreich, wie Lol!ta und Jonny Hill. Nina Lizell aus Schweden war Dauergast. Künstler der Anrainerstaaten der Ostsee wurden natürlich bevorzugt und gern eingeladen.

In den 1970-gern wurden die Hafenbar umgestaltet und moderner gestaltet. Es gab immer Künstler, die durch ihr maritimes Repertoire neben der Stammbesetzung häufiger Gast waren.

So war es auch bei Dieter Dornig, der mit seinem Lied aus der Feder von Siegfried Jordan/ Horst Hoffmann „Mutter, ich hab dir solang nicht geschrieben“ 1978 erstmals in der Hafenbar dabei war! Das Lied erfasste die Muttis und wurde zum Hit. Oft durfte er schon einmal produzierte Lieder auch covern. „Schöne Mädchen sind mein Fall“- Die raue See- Heute Abend auf der Mole usw. „Jeder Hafen ist ein Buch mit 7 Siegeln“ und „Hier kann ich fröhlich sein“ hielten sogar Einzug in den vom TV Studio Rostock produzierten Musikfilm „Sechs in einem Boot“.

Deshalb wurde Dieter Dornig ca. 2 Mal jährlich als Gast eingeladen.

1990 wurde leider das Ende der beliebten Sendung eingeläutet. Das war und ist für alle Liebhaber der maritimen Sendungen und Lieder ein musikalischer Verlust.

Und genau das war und ist der Grund warum sich Dieter Dornig so voller Begeisterung für dieses Metier einsetzt und auch noch nach vielen Jahren immer wieder maritim angehauchte Titel produziert und veröffentlicht! Aus diesem Grund, setzte sich Dieter mit Andy Meergans (Mediatop Radio Greifswald) zusammen und konzipierten diese neue Radioshow.

So entstand die Idee, doch die Hafenbar musikalisch im Hörfunk wieder aufleben zu lassen! Und so wurden im September vergangenen Jahres zwei Tage nach Manuskripten von Dieter Dornig, der im Funk seit November 2014 (Memoryradio) seine Sendung „Wellen, Wind und mehr – eine musikalische Reise mit Dieter Dornig“ ins Leben rief und diese inzwischen auf drei Radiosendern zu hören ist, auch in Nachbarland Österreich, dort sogar wöchentlich 2x, ausgestrahlt.

Nun sind in 3 Tagen mit enormer Recherche und Aufwand herrliche Stundensendungen über die Hafenbar und deren Geschichte entstanden, die den Hörern große Freude machen dürften. Auch über den Tellerrand wurde in einer der Folgen (3) geschaut, denn im damaligen Westfernsehen lief die Sendung „Haifischbar“ und diese wird auch einbezogen. Dieter Dornig mit genügend Hafenbarerfahrung als Kapitän und Andy Meergans der Schiffsjunge! (Greifswalder Jung)

Die Hafenbar ins Gedächtnis bringen, und als Radiosendung weiterleben lassen – das ist der Anspruch der beiden und diese Idee soll nach drei Stundensendungen weiterleben. Es sollen 2026 weitere Sendungen entstehen und folgen.

Sendezeiten:

Folge 1

Sonntag, 08.02.2026 – 20 Uhr radio 98eins

Wiederholung 15.02.2026 – 16 Uhr Mediatop Radio

Folge 2

Sonntag, 15.02.2026 – 20 Uhr radio 98eins

Wiederholung: 22.02.2026 – 16 Uhr Mediatop Radio

Folge 3

Sonntag, 22.02.2026 – 20 Uhr radio 98eins

Wiederholung: 01.03.2026 – 16 Uhr Mediatop Radio

Quelle: Büro Dieter Dornig/ Mediatop Radio Greifswald – Andy Meergans

