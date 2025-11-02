Wege aus Scham, Schuld und Anpassung hin zu Selbstliebe, Heilung und innerer Freiheit

„Angst darf sein!“ von Elisabeth Mainka ist ein Dialog zwischen Traum(a)Frau und TraumFrau und zeigt einen Weg um seelische Verletzungen zu heilen.

Liebe Redaktionen,

denken Sie bei dem Wort „Traumfrau“ auch an das Klischee: „Traum aller Männer“? Unsere Autorin Elisabeth Mainka hat dieses verdrehte Bild für Frauen zurückerobert. In ihrem Buch „ANGST DARF SEIN!“ wird die Traum(a)Frau zur TraumFrau – zu der Frau, die sie in ihrem tiefsten Innern ist – nicht mehr definiert durch ihr Trauma.

Millionen von Frauen leben mit den Folgen von Traumata – häufig unsichtbar und ohne Stimme

Unsere Buchneuerscheinung gibt ihnen eine Stimme. Elisabeth Mainka zeigt einen Weg aus Scham, Schuld und Anpassung hin zu Selbstliebe, Heilung und innerer Freiheit. Das Werk verbindet psychologische Tiefe, spirituelle Weisheit und persönliche Erfahrung und schließt damit eine Lücke: Trauma wird nicht ausgeklammert, sondern in einer einzigartigen Dialogform – zwischen Traum(a)Frau und TraumFrau – als authentischer Erfahrungsweg beschrieben. Die Heilungsreise kann beginnen.

»Heil sein bedeutet nicht, perfekt, immer glücklich oder schmerzfrei zu sein. Es bedeutet: Mit dir in Frieden zu sein – auch mit dem Unvollkommenen.« Elisabeth Mainka

Auszug aus dem Vorwort:

Vielleicht bist du eine Frau mit traumatischen Erfahrungen.

Eine Traum(a)Frau.

Eine Frau, die verletzt wurde: körperlich, emotional, seelisch.

Eine Frau, die funktioniert, gefallen hat.

Die gelernt hat, zu überleben, zu funktionieren, zu schweigen.

Die sich selbst oft fremd ist, abgetrennt von ihrem Körper, ihrem Gefühl, der Welt.

Die ihr inneres Licht vergessen hat, weil der Schmerz so groß war.

Die ein Leben führt – in chronischer Angst.

Vielleicht bist du eine Frau, die mehr ist als ihr Trauma.

Eine TraumFrau.

Eine Frau, die geheilt wurde: körperlich, emotional, seelisch.

Die nicht mehr gegen das Leben kämpft.

Die ihre Narben in Würde trägt und zu ihnen steht.

Die weich und stark zugleich ist. Die verbunden ist.

Die ein Leben führt – in Akzeptanz.

Dieses Buch ist eine Einladung.

Eine Erinnerung daran, wer du wirklich bist: Eine Traum(a)Frau.*

Während du das Buch liest, wirst du merken: Ich öffne einen Raum.

Einen Raum, in dem du dir selbst begegnen kannst.

Die Dialoge zwischen Traum(a)Frau und TraumFrau sind eine Einladung,

deine eigene innere Stimme wiederzuentdecken und ihr zu vertrauen.

Die Botschaft ist einfach und zugleich tief: Es gibt keinen Retter

von außen. Du selbst bist es. Du bist die Lehrerin,

auf die du gewartet hast. Du bist die Retterin, auf die du gewartet hast.

_* Das A steht in Klammer – denn beide Seiten sind verbunden._

ANGST DARF SEIN!

Von der Traum(a)Frau zur TraumFrau

Elisabeth Mainka

248 Seiten · Broschur

ISBN 978-3-910856-12-7

EUR 22,00 (D) · EUR 22,70 (AT

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Der Innenwelt Verlag ist ein verlegergeführter Verlag, dessen Name Programm ist. Wir publizieren Themen, die den Menschen innerlich bewegen: seine Seele, seinen Geist und nicht zuletzt seinen Körper. Unsere Autoren denken undogmatisch, sie wollen die Leserin und den Leser auf dem Weg zu sich selbst unterstützen, Verständnis schaffen, Mut machen, gegebenenfalls Mauern einreißen, neue Wege skizzieren, um inneres Wachstum zu fördern.

Wir publizieren u.a. Topseller über Partnerschaft und Sexualität von Diana Richardson Zeit für Liebe, Zeit für Weiblichkeit, Sabine Schmidt, Wenn der Körper Nein sagt – Vaginismus verstehen und heilen.

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