  • Wege aus Scham, Schuld und Anpassung hin zu Selbstliebe, Heilung und innerer Freiheit

    „Angst darf sein!“ von Elisabeth Mainka ist ein Dialog zwischen Traum(a)Frau und TraumFrau und zeigt einen Weg um seelische Verletzungen zu heilen.

    BildLiebe Redaktionen,

    denken Sie bei dem Wort „Traumfrau“ auch an das Klischee: „Traum aller Männer“? Unsere Autorin Elisabeth Mainka hat dieses verdrehte Bild für Frauen zurückerobert. In ihrem Buch „ANGST DARF SEIN!“ wird die Traum(a)Frau zur TraumFrau – zu der Frau, die sie in ihrem tiefsten Innern ist – nicht mehr definiert durch ihr Trauma.

    Millionen von Frauen leben mit den Folgen von Traumata – häufig unsichtbar und ohne Stimme
    Unsere Buchneuerscheinung gibt ihnen eine Stimme. Elisabeth Mainka zeigt einen Weg aus Scham, Schuld und Anpassung hin zu Selbstliebe, Heilung und innerer Freiheit. Das Werk verbindet psychologische Tiefe, spirituelle Weisheit und persönliche Erfahrung und schließt damit eine Lücke: Trauma wird nicht ausgeklammert, sondern in einer einzigartigen Dialogform – zwischen Traum(a)Frau und TraumFrau – als authentischer Erfahrungsweg beschrieben. Die Heilungsreise kann beginnen.

    »Heil sein bedeutet nicht, perfekt, immer glücklich oder schmerzfrei zu sein. Es bedeutet: Mit dir in Frieden zu sein – auch mit dem Unvollkommenen.« Elisabeth Mainka

    Auszug aus dem Vorwort:

    Vielleicht bist du eine Frau mit traumatischen Erfahrungen.
    Eine Traum(a)Frau.
    Eine Frau, die verletzt wurde: körperlich, emotional, seelisch.
    Eine Frau, die funktioniert, gefallen hat.
    Die gelernt hat, zu überleben, zu funktionieren, zu schweigen.
    Die sich selbst oft fremd ist, abgetrennt von ihrem Körper, ihrem Gefühl, der Welt.
    Die ihr inneres Licht vergessen hat, weil der Schmerz so groß war.
    Die ein Leben führt – in chronischer Angst.

    Vielleicht bist du eine Frau, die mehr ist als ihr Trauma.
    Eine TraumFrau.
    Eine Frau, die geheilt wurde: körperlich, emotional, seelisch.
    Die nicht mehr gegen das Leben kämpft.
    Die ihre Narben in Würde trägt und zu ihnen steht.
    Die weich und stark zugleich ist. Die verbunden ist.
    Die ein Leben führt – in Akzeptanz.

    Dieses Buch ist eine Einladung.
    Eine Erinnerung daran, wer du wirklich bist: Eine Traum(a)Frau.*

    Während du das Buch liest, wirst du merken: Ich öffne einen Raum.
    Einen Raum, in dem du dir selbst begegnen kannst.
    Die Dialoge zwischen Traum(a)Frau und TraumFrau sind eine Einladung,
    deine eigene innere Stimme wiederzuentdecken und ihr zu vertrauen.
    Die Botschaft ist einfach und zugleich tief: Es gibt keinen Retter
    von außen. Du selbst bist es. Du bist die Lehrerin,
    auf die du gewartet hast. Du bist die Retterin, auf die du gewartet hast.
    _* Das A steht in Klammer – denn beide Seiten sind verbunden._

    ANGST DARF SEIN!
    Von der Traum(a)Frau zur TraumFrau
    Elisabeth Mainka
    248 Seiten · Broschur
    ISBN 978-3-910856-12-7
    EUR 22,00 (D) · EUR 22,70 (AT

    Hier erfahren Sie mehr
    Wir wünschen Ihnen Freude beim Entdecken des neuen Titels aus dem Innenwelt Verlag.
    Interessiert? Dann fordern Sie einfach ein kostenloses Rezensionsexemplar bei uns an.

    Mit besten Grüßen
    Ihr Innenwelt Team

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Innenwelt Verlag GmbH
    Frau Martina Werner
    Brabanter Str. 15
    50674 Köln
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)221 – 550 03 29
    web ..: https://www.innenwelt-verlag.de/
    email : info@innenwelt-verlag.de

    Der Innenwelt Verlag ist ein verlegergeführter Verlag, dessen Name Programm ist. Wir publizieren Themen, die den Menschen innerlich bewegen: seine Seele, seinen Geist und nicht zuletzt seinen Körper. Unsere Autoren denken undogmatisch, sie wollen die Leserin und den Leser auf dem Weg zu sich selbst unterstützen, Verständnis schaffen, Mut machen, gegebenenfalls Mauern einreißen, neue Wege skizzieren, um inneres Wachstum zu fördern.
    Wir publizieren u.a. Topseller über Partnerschaft und Sexualität von Diana Richardson Zeit für Liebe, Zeit für Weiblichkeit, Sabine Schmidt, Wenn der Körper Nein sagt – Vaginismus verstehen und heilen.

    Pressekontakt:

    Innenwelt Verlag
    Frau Susanne Rick
    Brabanter Str. 15
    50674 Köln

    fon ..: +49 (0)221 – 550 03 29
    email : s.rick@innenwelt-verlag.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Spiegel und Schwert: Eine Geschichte von Führung, Fall und innerer Freiheit
      Eine literarisierte Reise über Führung, Fall und innere Freiheit - "Der Spiegel und das Schwert" zeigt, wie Klarheit entsteht, wenn Menschen sich selbst begegnen....

    2. Heilung mit System – Klinik Solequelle zeigt moderne Wege zu Gesundheit, Prävention und Lebensfreude
      Ausstrahlung am 2. November 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV...

    3. Heilung durch Rückführung – Lösen von Blockaden zur Heilung von Körper, Geist und Seele
      Martina Lehner vermittelt in "Heilung durch Rückführung" Wissen über eine Therapieform der besonderen Art....

    4. Selbstliebe – Ihr Weg zum Glück
      Sich selbst zu lieben, macht stark. Während uns die ewige Suche nach Anerkennung, Bestätigung und Liebe anderer jegliche Energie raubt. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie lernen, sich selbst zu...

    5. Die Scham, das geheimnisvolle Gefühl – Im weiten Land der Seele, Band 1
      Der Autor Wilfried Ehrmann wagt im ersten Teil seiner neuen Buchreihe "Die Scham, das geheimnisvolle Gefühl" einen intensiven Blick in die menschliche Seele....

    6. Auf Abwegen und Umwegen – Über die Scham einer Gepardin wegen ihrer psychischen Erkrankung
      In ihrem neuen Buch "Auf Abwegen und Umwegen" verbindet die Autorin Julia Majon Fiktion und Wissenschaft. Entstanden ist ein lesenswertes, vielschichtiges Buch über psychische Erkrankungen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.