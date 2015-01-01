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Gewächshaus als Investition: Wie sich Stahl-Echtglas-Konstruktionen langfristig wirtschaftlich auszahlen
Wer ein Gewächshaus nicht nur als Hobby, sondern als wirtschaftliche Investition betrachtet, profitiert über Jahrzehnte von messbaren Erträgen und reduzierten Lebensmittelkosten.
Die Anschaffung eines Gewächshauses wird häufig unter rein gärtnerischen Gesichtspunkten betrachtet. Dabei lohnt sich der Blick auf die wirtschaftliche Seite: Eine robuste Konstruktion aus voll verzinktem Stahl und Echtglas ermöglicht eine Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren. Über diesen Zeitraum summieren sich die Einsparungen beim Einkauf von Gemüse, Kräutern und Tomaten zu einem messbaren finanziellen Vorteil gegenüber den einmaligen Anschaffungskosten.
Entscheidend für die Rentabilität ist die Materialqualität. Freistehende Gewächshäuser aus Stahl-Echtglas-Bauweise bieten gegenüber Kunststoff- oder Folienkonstruktionen eine deutlich höhere Witterungsbeständigkeit. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, die bei günstigeren Modellen regelmäßig anfallen, entfallen weitgehend. Die lebenslange Verfügbarkeit von Ersatzteilen sichert den Werterhalt zusätzlich ab.
Ein weiterer Faktor betrifft die Verlängerung der Anbausaison. Durch die geschützte Umgebung lassen sich Erntezeiträume um mehrere Wochen ausdehnen. Studien des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft belegen, dass private Gartennutzer mit geschütztem Anbau den Selbstversorgungsanteil bei Gemüse erheblich steigern können. In Zeiten steigender Lebensmittelpreise gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung.
Auch der Immobilienwert spielt eine Rolle. Eine hochwertige, fest installierte Glaskonstruktion im Garten wird von Immobiliengutachtern als wertsteigerndes Element eingestuft. Bei Anlehn-Glashäusern kommt hinzu, dass sie die Energiebilanz angrenzender Gebäudewände positiv beeinflussen können.
Die Konfiguration lässt sich individuell an die verfügbare Gartenfläche und den geplanten Nutzungszweck anpassen. Über 3.000 realisierte Kundenprojekte dokumentieren die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten, von der kompakten Kräuteranzucht bis zur großflächigen Gemüseproduktion. Ein frei zugänglicher Schaugarten in Roitham am Traunfall bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Modelle vor Ort zu vergleichen.
Weitere Informationen zu Modellen, Konfiguration und Beratung stellt Ziegler – Maschinen & Werkzeuge auf der Unternehmenswebseite bereit.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Gardn by Ziegler
Herr Stefan Ziegler
Kemating 16
4661 Roitham am Traunfall
Österreich
fon ..: +43-7613-8282
web ..: https://gardn.at/
email : office@gardn.at
Gardn by Ziegler ist Ihr Spezialist für hochwertige Stahl-Echtglas-Gewächshäuser – für Gartenliebhaber ebenso wie für professionelle Gärtner. Ob freistehendes Gewächshaus, platzsparendes Anlehnmodell, kompaktes Tomatenhaus oder elegante Orangerie – alle Modelle überzeugen durch robuste Verarbeitung, vollverzinkten Stahl, echte Glasverglasung und eine garantierte Lebensdauer von mindestens 25 Jahren.
Kunden können ihr Wunsch-Gewächshaus bequem online individuell konfigurieren oder aus sofort verfügbaren Komplettmodellen wählen. Lebenslang lieferbare Ersatzteile und ein optionaler Aufbauservice ab Fundament machen den Einstieg in die Gewächshausgärtnerei unkompliziert. Ergänzend bietet Gardn Hochbeete, Komposter, Gartengeräte und Maschinen für Hobby und Profi.
Überzeugen Sie sich selbst: Unser Schaugarten in Roitham am Traunfall ist jederzeit kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich – über 3.000 zufriedene Kunden empfehlen uns!
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