Hitzesommer 2026 setzt IT-Infrastruktur unter Druck – Brandschutz im Serverraum wird entscheidend

Steigende Temperaturen erhöhen das Brandrisiko in Serverräumen. Professionelle Löschanlagen und durchdachte Schutzkonzepte gewinnen für den sicheren IT-Betrieb zunehmend an Bedeutung.

Ampflwang, Juli 2026 – Die anhaltende Hitzewelle in weiten Teilen Europas stellt IT-Infrastrukturen vor erhebliche Herausforderungen. Klimaanlagen in Serverräumen arbeiten an ihrer Belastungsgrenze, und das Risiko thermisch bedingter Störungen steigt. Besonders kritisch: Überhitzte Komponenten und überlastete Stromversorgungen erhöhen die Brandgefahr in Rechenzentren und Serverräumen deutlich.

Branchenexperten beobachten seit mehreren Jahren einen Zusammenhang zwischen extremen Sommern und der Häufigkeit von IT-Ausfällen durch Überhitzung oder Schwelbrände. Bereits geringe Temperaturanstiege oberhalb der empfohlenen Betriebswerte können Kettenreaktionen auslösen, bei denen Kabelisolierungen, Steckverbindungen oder Netzteile zum Brandherd werden. Ohne geeignete Löschanlagen für Serverräume kann ein solcher Vorfall innerhalb weniger Minuten zur vollständigen Zerstörung geschäftskritischer Daten und Hardware führen.

Ein wirksames Brandschutzkonzept für IT-Umgebungen umfasst mehrere Ebenen. Die Brandfrüherkennung bildet dabei die erste Verteidigungslinie. Hochsensible Ansaugrauchmelder erkennen Rauchpartikel bereits in der Entstehungsphase eines Brandes, lange bevor konventionelle Melder ansprechen. In Kombination mit automatischen Löschsystemen, die speziell für den Einsatz in Serverräumen konzipiert sind, lässt sich ein Brand eindämmen, ohne die empfindliche IT-Hardware durch Löschwasser oder Rückstände zusätzlich zu beschädigen.

Neben der reinen Löschtechnik spielen auch bauliche Maßnahmen eine wesentliche Rolle. Sicherheitszellen und feuerbeständige Serverschränke mit Schutzklassen wie EI90 bieten eine passive Barriere gegen Feuer, Rauch und Löschwasser. Diese physische Kapselung der IT-Komponenten ergänzt die aktiven Löschsysteme und schafft ein mehrschichtiges Schutzkonzept, das den Anforderungen einschlägiger Normen wie der EN 1047-2 oder EN 50600 entspricht.

Monitoring-Systeme, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Rauchentwicklung in Echtzeit überwachen, runden ein ganzheitliches Sicherheitskonzept ab. Sie ermöglichen es, kritische Zustände frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, bevor ein Schadenereignis eintritt.

Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U. mit Sitz in Ampflwang, Österreich, ist Hersteller von Serverraum-, Rechenzentrum- und Serverschranksystemen. Das Unternehmen bietet normgerechte, betriebsbereite Lösungen einschließlich Brandschutz, Klimatisierung, Monitoring und Zutrittskontrolle an und begleitet den gesamten Lebenszyklus der IT-Infrastruktur.

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Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

Herr Roland Brodinger

Bahnhofstraße 9

4843 Ampflwang

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email : office@brodinger.at

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