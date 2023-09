Gewerbeamt bestätigt – Halalcheck4u besteht seit über 11 Jahren

Gelsenkirchener Unternehmen bestätigt ordnungsgemäße Gewerbeanmeldung seit über einer Dekade

Gelsenkirchen, 28.09.2023 – In einer aktuellen Entwicklung hat das Gewerbeamt Gelsenkirchen bestätigt, dass das Unternehmen Halalcheck4u seit über 11 Jahren ordnungsgemäß angemeldet ist. Hintergrund dieser Meldung ist eine kürzlich veröffentlichte Berichterstattung, die darauf hinwies, dass es Unstimmigkeiten bei der Gewerbeanmeldung von Halalcheck4u gegeben habe. Diese Informationen haben sich als unrichtig erwiesen, da das Gewerbe von Halalcheck4u kontinuierlich seit Mai 2012 angemeldet ist.

„Wir haben diesen ganzen Vorgang überhaupt nicht verstanden, weil der Umstand mit den gesonderten Eingängen seit Jahrzehnten überall bekannt ist. Leider hat sich die Gewerbemeldestelle nicht bei uns gemeldet, obwohl genug Kontaktmöglichkeiten hinterlegt sind. Leider sah es die Stelle für nicht nötig an, uns telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. Dies wurde grundlos abgelehnt. Wir selbst haben erst durch diese Mitteilung erfahren, dass uns das Ordnungsamt nicht finden kann. Glücklicherweise konnten wir dies schnell mit der Gewerbemeldestelle regeln“, sagt Amer Mansoor von Halalcheck4u. Es ist seit langer Zeit bekannt, dass das Büro von Halalcheck4U über zwei Eingänge verfügt. Während einer dieser Eingänge ausschließlich für die Bewohner des Gebäudes vorgesehen ist, dient der andere als Eingang zum Gewerbebetrieb.

Beide Eingänge verfügen über unterschiedliche Adressen, wobei die Adresse des Bewohner-Eingangs die offizielle Meldeadresse ist und auch von Halalcheck4u so angegeben werden muss. Ansonsten wären Telekommunikationsanschlüsse und Energieversorgung nicht möglich. Diese Tatsache wurde von Halalcheck4U stets transparent kommuniziert. Beide Adressen befinden sich im Impressum, im Google Unternehmensprofil sowie in den Vertragsunterlagen.

„Diese Besonderheit ist dem Umstand zu schulden, dass auf diesem Grundstück früher ein Bauernhof war. Durch die Bebauung der Flächen waren die Gebäude von zwei Straßen begehbar. Eigentlich nichts Ungewöhnliches in Gelsenkirchen“, fügt Amer Mansoor hinzu. Bei der Sparkasse, die vor Halalcheck4u die Büroräume über 20 Jahre lang genutzt hat, war dies ja auch kein Problem.

Es ist anzumerken, dass die Gewerbemeldestelle, die dem Ordnungsamt unterstellt ist, von dieser Konfiguration und den vorherigen Nutzungen in dieser Mieteinheit wusste. Halalcheck4u legte Dokumente vor, die den Kontakt mit dem Ordnungsamt über den gesonderten Eingang einwandfrei belegen.

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass der Anwalt, der die Pressemitteilung veröffentlicht hat, die korrekte Postanschrift von Halalcheck4U in seinen Unterlagen hatte, was auf ein unbeabsichtigtes Missverständnis hinweist. Amer Mansoor stand in Kontakt mit den Behörden und ist sichtlich erleichtert, dass dieses Versäumnis nun endlich korrigiert wurde: „Schade, dass die zuständigen Beamten nicht einfach die auf dem Gewerbeschein angegebenen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zur Kontaktaufnahme genutzt haben. Sogar auf unserem Firmenstempel geben wir beide Adressen an.“

Halalcheck4U steht für Transparenz und die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften. Mittlerweile hat die Gewerbemeldestelle das Missverständnis beseitigt und mit einem amtlichen Dokument vom 01.06.2023 das über elfjährige Bestehen des Unternehmens bestätigt. Halalcheck4u bietet jedem Interessenten an, diese Unterlagen zu sichten.

