Giant Mining erhält RESPEC-Bericht, der den technischen Durchbruch und den Fortschritt des Bohrprogramms für das Kupferprojekt Majuba Hill in Nevada bestätigt

– Der unabhängige RESPEC-Bericht bestätigt das überarbeitete geologische Modell und befürwortet das bevorstehende, vollständig finanzierte Bohrprogramm, das auf die Kupfer-Silber-Mineralisierung abzielt.

Vancouver, BC – 23. Februar 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) (Giant Mining oder das Unternehmen) gibt die Erstellung eines unabhängigen Empfehlungsberichts durch die RESPEC Company, LLC (RESPEC) für das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County, Nevada, bekannt.

Der Bericht überprüft das aktualisierte geologische Rahmenwerk und enthält einen sorgfältig ausgearbeiteten Explorationsplan, der nach Ansicht des Unternehmens einen wichtigen Schritt bei der Bewertung des längerfristigen Potenzials von Majuba Hill als Kupfer- und Silbervorkommen in den USA darstellt.

Dieser Bericht wird gemeinsam mit dem technischen Team des Unternehmens die Grundlage für das bis zu 10.000 Fuß umfassende Bohrprogramm des Unternehmens bilden, das in der Pressemitteilung des Unternehmens (30. Januar 2026) angekündigt wurde.

Der unabhängige RESPEC-Bericht stellt einen transformativen technischen Meilenstein für Giant Mining dar und verbessert unser Verständnis der Möglichkeiten in Majuba Hill erheblich, sagte David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp. Mit einem weiterentwickelten geologischen Modell, gesicherten Finanzmitteln und einer klar definierten Bohrstrategie sind wir nun in der Lage, die entdeckungsorientierte Exploration in diesem vielversprechenden System aggressiv voranzutreiben. Die Identifizierung wichtiger geologischer Faktoren verbessert unsere Fähigkeit erheblich, Zonen mit hoher Priorität präzise und sicher anzusteuern. Majuba Hill entwickelt sich zu einer vielversprechenden Kupfer-Silber-Explorationsmöglichkeit in den USA, zu einer Zeit, in der die Versorgungssicherheit mit kritischen Mineralien im Inland wichtiger denn je ist. Nevada gilt als führende Bergbaujurisdiktion in den Vereinigten Staaten, und wir glauben, dass Majuba Hill über die Größe, die Infrastruktur und die geologischen Voraussetzungen verfügt, um bedeutende Explorationserfolge zu erzielen. Unser Team ist motiviert und konzentriert sich voll und ganz auf die Durchführung unseres bevorstehenden Bohrprogramms und die Erschließung des gesamten Potenzials von Majuba Hill. Wir sind bestrebt, unseren Aktionären einen erheblichen langfristigen Wert zu erschließen, vorausgesetzt, die Exploration ist weiterhin erfolgreich.

Abbildung 1: Karte mit den Zielen von Giant Mining im Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill

Die Empfehlungen von RESPEC

Der RESPEC-Bericht empfiehlt dem Unternehmen, sich auf die entdeckungsorientierte Exploration zu konzentrieren. RESPEC identifiziert die Erkennung des in turmalinhaltigen Brekzienröhren beherbergten Kupfersystems als einen bedeutenden technischen Fortschritt, der die Fähigkeit des Unternehmens, höhergradige Mineralisierungen anzusteuern und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten zu bewerten, erheblich verbessert.

Kupfer ist ein kritisches Mineral, das für die Elektrifizierung, Infrastruktur, Verteidigungsanwendungen und das Wachstum von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten von grundlegender Bedeutung ist. Da die langfristige Nachfrage das Angebot voraussichtlich übersteigen wird, betrachtet das Unternehmen den Standort Majuba Hill in Nevada, eine der führenden Bergbaujurisdiktionen, als strategisch relevant für den zukünftigen Kupfer- und Silberbedarf der USA, vorbehaltlich weiterer Explorationserfolge.

Die technischen Empfehlungen von RESPEC stellen einen wichtigen Meilenstein in der systematischen Weiterentwicklung von Majuba Hill durch Giant Mining dar. Mit einem weiterentwickelten geologischen Modell, gesicherten Explorationsmitteln und einem bevorstehenden Bohrprogramm von bis zu 10.000 Fuß ist das Unternehmen in der Lage, die nächste Phase der systematischen, datengestützten Exploration in Angriff zu nehmen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Entwicklungen die technische Grundlage des Projekts festigen und seine strategische Bedeutung innerhalb der Landschaft der kritischen Mineralien in den USA stärken, vorbehaltlich weiterer Explorationserfolge.

Wichtige Erkenntnisse und strategische Bedeutung

Der RESPEC-Bericht hebt mehrere Faktoren hervor, die das langfristige Potenzial des Projekts untermauern und gleichzeitig die Notwendigkeit einer fortgesetzten Exploration unterstreichen:

– Identifizierung von turmalinhaltigen Brekzienröhren als wichtiger Kontrollfaktor für die Kupfermineralisierung, wodurch ein optimiertes Explorationsmodell bereitgestellt wird

– Erkennung, dass hochgradige Kupfer- und Silbermineralisierungen in diskreten Brekzienzonen auftreten können, die eine sorgfältige geologische Zielausrichtung erfordern

– Empfehlung, historische Bohrungen, Oberflächendaten und geophysikalische Daten im Kontext des neuen Lagerstättenmodells vor systematischen Bohrungen neu zu bewerten

– Anerkennung, dass zukünftige Entwicklungsszenarien von der Entdeckung weiterer hochgradiger Brekzienkörper und der Definition ihrer räumlichen Verteilung abhängen

– Bestätigung, dass die Bergbaujurisdiktion, die Infrastruktur und das regulatorische Umfeld in Nevada eine potenzielle zukünftige Entwicklung unterstützen, wenn die Exploration erfolgreich ist

Abbildung 2: Externe Zielgebiete von Majuba Hill-Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill

Der RESPEC-Bericht skizziert konzeptionelle Szenarien, in denen anhaltende Explorationserfolge letztendlich entweder einen Tagebau mit großen Fördermengen oder einen kleineren Untertagebau rechtfertigen könnten. Diese Szenarien werden als Explorationsziele und nicht als Mineralressourcen oder wirtschaftliche Bewertungen dargestellt und unterliegen weiterhin erheblichen geologischen Risiken.

Übereinstimmung mit den Versorgungszielen der USA

Obwohl sich Majuba Hill noch in der Explorationsphase befindet, ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Durchführung eines strukturierten, wissenschaftlich fundierten, stufenweisen Explorationsprogramms der notwendige erste Schritt ist, um festzustellen, ob das Projekt im Laufe der Zeit zur Versorgung der USA mit Kupfer und Silber beitragen könnte. Die Empfehlungen von RESPEC bieten einen technisch fundierten Rahmen, um das Projekt verantwortungsbewusst voranzutreiben und gleichzeitig die Übereinstimmung mit den übergeordneten Prioritäten der USA im Bereich kritischer Mineralien zu gewährleisten.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des

Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg

südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es

ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S.

Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen,

Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und

Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen.

Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich

zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1

Millionen USD unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-,

Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Ausgabe von Restricted Stock Units

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es 9.650.000 Restricted Stock Units (RSUs) an Führungskräfte, Direktoren und Berater des Unternehmens gewährt hat. Die RSUs sind gemäß den Bedingungen des Restricted Share Unit Plans (der RSU-Plan) des Unternehmens für einen Zeitraum von einem Jahr gültig.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Mit einem gestärkten technischen Rahmen, einer unterstützenden Gerichtsbarkeit und einem finanzierten Explorationsprogramm konzentriert sich Giant Mining darauf, Majuba Hill durch systematische Bohrungen und technische Bewertungen voranzubringen. Das Unternehmen bleibt weiterhin einer verantwortungsvollen Exploration, technischer Transparenz und der Schaffung langfristiger Shareholder Value durch eine auf Entdeckungen ausgerichtete Exploration verpflichtet.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Im Namen des Boards von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten und den erwarteten Ergebnissen beinhalten.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

