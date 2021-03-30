Solarstrom vom Garagendach – Zwei Solarkraftwerke in Köthen setzen neue Maßstäbe

TnT Neue Energien schließt PV-Großprojekt in Köthen ab: Auf zwei Garagenhöfen entstanden Anlagen mit 3,3 MWp Leistung – für 3 Mio. kWh grünen Strom jährlich und über 2.000 t CO2-Ersparnis.

Köthen/Dresden, Februar 2026

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Gesamtprojekts im Januar 2026 treibt die TnT Neue Energien GmbH die Energiewende in Sachsen-Anhalt weiter voran. Auf den Dachflächen zweier Garagenhöfe in Köthen wurden in den vergangenen Jahren mehrere Solarkraftwerke errichtet, die nun eine installierte Gesamtleistung von über 3,3 Megawatt Peak erreichen. Betreiberin der Anlagen ist die Solaris Zwei GmbH & Co. KG aus Dresden.

Der erste Bauabschnitt auf dem Garagenhof in der Anhaltischen Straße 21 ging bereits am 30. März 2021 ans Netz. Mit einer Gesamtleistung von fast 2,8 Megawatt Peak zählt die Anlage zu den größten Solarstromprojekten auf Garagenanlagen in Deutschland – und dürfte nach Angaben der Betreiber sogar der größte Garagenhof mit Photovoltaik bundesweit sein. Nahezu 1.000 Garagen wurden dort mit modernsten Solarmodulen ausgestattet, nachdem zuvor alle Dächer saniert wurden und ein modernes Trapezblechdach erhielten. Der erzeugte Strom wird vollständig ins öffentliche Netz eingespeist und trägt zur regionalen Versorgung mit erneuerbarer Energie bei.

Im zweiten Schritt folgte fast in Sichtweite der Garagenhof an der Hohenköthener Straße: Dort wurde am 15. Januar 2025 eine weitere PV-Anlage mit 398,56 kWp Leistung in Betrieb genommen, nachdem auch dort die Dächer und die Dachentwässerung professionell saniert und instandgesetzt wurden. Mit dem vorerst letzten Anlagenteil mit zusätzlichen 151,06 kWp folgte im Januar 2026 nun der Abschluss, womit das Projekt in Köthen dann auf insgesamt 3,3 MWp angewachsen ist.

„Garagendächer sind ein riesiges ungenutztes Potenzial für die Energiewende“, erklärt Tom Hoffmann, Geschäftsführer der TnT Neue Energien GmbH. „Mit unseren Projekten in Köthen zeigen wir, dass sich selbst komplexe Dachlandschaften wirtschaftlich und technisch effizient für Solarstrom nutzen lassen – ganz ohne neue Flächenversiegelung.“

Die beiden Anlagen speisen jährlich fast 3 Millionen Kilowattstunden grünen Strom in das Netz der Mitnetz Strom mbH ein. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 1.000 2-Personen-Haushalten und spart mehr als 2.000 Tonnen CO? pro Jahr ein.

Mit den Projekten in Köthen setzt TnT Neue Energien ein deutliches Zeichen für die regionale Energiewende und beweist, dass „Zukunft made in Sachsen“ nicht nur ein Anspruch, sondern gelebte Realität ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TnT Neue Energien GmbH

Herr Tom Hoffmann

Dammweg 6

01097 Dresden

Deutschland

fon ..: +49 (0)351 206 766 5

web ..: https://tnt-neue-energien.de/

email : info@tnt-neue-energien.de

Über TnT Neue Energien GmbH

Die TnT Neue Energien GmbH mit Sitz in Dresden entwickelt, plant und realisiert Photovoltaik-, Speicher- und Hybridprojekte für Gewerbe, Industrie und institutionelle Investoren. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortentwicklung über Planung und Bau bis hin zu Betrieb und Vermarktung ab.

